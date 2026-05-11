Nhận định Tondela vs Moreirense - Giải VĐQG Bồ Đào Nha Tondela đang đứng trước nguy cơ xuống hạng sẽ phải tiếp đón một Moreirense ổn định tại khu vực giữa bảng xếp hạng trong trận đấu muộn tại Estádio João Cardoso.

Trận đấu giữa Tondela và Moreirense diễn ra vào lúc 02:15 ngày 12/05/2026 mang ý nghĩa sống còn đối với đội chủ nhà. Trong khi Moreirense đang khá thong dong ở vị trí thứ 7, Tondela lại đang vật lộn ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng và rất cần điểm để duy trì hy vọng trụ lại giải đấu hàng đầu Bồ Đào Nha.

Vị trí trên bảng xếp hạng và áp lực trụ hạng

Hiện tại, khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là rất lớn. Moreirense đang đứng thứ 7 với 42 điểm sau 32 vòng đấu, thể hiện một bộ mặt khá ổn định xuyên suốt mùa giải. Ngược lại, Tondela đứng thứ 17 với chỉ 25 điểm. Đội chủ nhà đang ở trong tình thế báo động khi chỉ giành được 5 chiến thắng sau 32 trận đã đấu.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Moreirense 7 42 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2 Tondela 17 25 Thắng 1, Hòa 2, Thua 2

Phong độ đối lập giữa hai câu lạc bộ

Phong độ gần đây của Tondela không mang lại nhiều tín hiệu lạc quan. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 1, hòa 2 và thua 2. Khả năng tận dụng lợi thế sân nhà của Tondela cũng là một dấu hỏi lớn khi họ chỉ có duy nhất 1 chiến thắng tại Estádio João Cardoso mùa này, còn lại là 7 trận hòa và 8 trận thua. Hiệu suất ghi bàn của họ khá thấp, chỉ đạt trung bình 0,8 bàn/trận, trong khi hàng thủ để thủng lưới tới 1,6 bàn/trận.

Phía bên kia chiến tuyến, Moreirense sở hữu hàng công hiệu quả hơn với trung bình 1,2 bàn thắng mỗi trận. Dù thành tích sân khách không quá ấn tượng (thắng 4, thua 8), nhưng với thực lực hiện tại, họ vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ. Phong độ 5 trận gần nhất của Moreirense là thắng 2, hòa 1 và thua 2, cho thấy sự ổn định cần thiết để duy trì vị trí trong top đầu.

Lịch sử đối đầu ưu thế thuộc về đội khách

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang nghiêng hẳn về phía Moreirense. Đội khách đã giành chiến thắng trong 3 trận, hòa 1 trận và chỉ để thua 1 trận trước Tondela. Trận lượt đi hồi tháng 1 năm 2026, Moreirense cũng đã đánh bại đối thủ với tỷ số tối thiểu 1-0.

12/01/2026: Moreirense 1 - 0 Tondela

29/04/2023: Moreirense 2 - 1 Tondela

15/11/2022: Tondela 1 - 1 Moreirense

16/04/2022: Moreirense 2 - 0 Tondela

04/01/2022: Tondela 2 - 1 Moreirense

Dự đoán kết quả trận đấu

Xét về thực lực và phong độ, Moreirense là đội chiếm ưu thế rõ rệt. Các chuyên gia dự báo khả năng giành chiến thắng của Moreirense là 45%, trong khi tỷ lệ hòa cũng ở mức cao 45% do tính chất căng thẳng của cuộc đua trụ hạng có thể khiến Tondela chơi tử thủ. Khả năng giành trọn 3 điểm của đội chủ nhà chỉ được đánh giá ở mức 10%.

Với hàng công không quá bùng nổ của cả hai đội, trận đấu này khó có thể xuất hiện nhiều bàn thắng. Kịch bản một kết quả hòa hoặc chiến thắng sát nút cho đội khách là điều dễ xảy ra nhất. Tondela sẽ phải nỗ lực hơn 100% khả năng nếu muốn giữ lại ít nhất 1 điểm trên sân nhà.