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Nhận định Torino vs Monza: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu

Văn Thể23/10/2026 20:46

Torino đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10, hơn Monza 3 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 01h45 ngày 24/10/2026 tại Stadio Olimpico Grande Torino.

Torino đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp Monza lúc 01h45 ngày 24/10/2026 trên sân Stadio Olimpico Grande Torino. Chủ nhà đứng hạng 10 với 10 điểm, trong khi đối thủ xếp thứ 14 với 7 điểm. Khoảng cách 3 điểm khiến trận đấu mang ý nghĩa đáng kể với cả hai.

Torino giữ nhịp tốt trong cuộc đua phía trên

Với 10 điểm và vị trí thứ 10, Torino đang ở thế bám đuổi nhóm đầu bảng. Với đội bóng ở vị trí này, mỗi trận thắng đều có thể kéo họ đến gần hơn nhóm dự cúp châu lục.

Phong độ của chủ nhà cũng ủng hộ tham vọng đó. Trong 5 trận gần nhất, Torino thắng 3, hòa 1 và thua 1. Đáng chú ý, họ thắng cả hai trận gần đây nhất, trước đó là một trận hòa, một trận thua và một chiến thắng.

Chuỗi kết quả này cho thấy Torino có sự ổn định cần thiết để duy trì vị trí hiện tại. Lợi thế sân nhà là yếu tố bổ trợ, nhất là khi đội bóng đang giữ được mạch kết quả tích cực.

Monza cần một cú hích để rút ngắn khoảng cách

Monza đứng hạng 14 với 7 điểm, kém Torino 3 điểm. Phong độ của đội khách khá thất thường: trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2, hòa 1 và thua 2.

Tuy nhiên, Monza đang có đà đi lên nhất định khi thắng ở trận gần nhất. Trước đó, họ lần lượt thua, hòa, thua rồi thắng, một chuỗi kết quả đan xen cho thấy đội bóng chưa tìm được sự đều đặn.

Một kết quả tích cực trên sân Torino sẽ giúp Monza thu hẹp khoảng cách ở bảng xếp hạng. Ngược lại, nếu thất bại, họ có nguy cơ bị bỏ lại xa hơn so với nhóm phía trên.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Torino

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Torino thắng 2, hòa 2 và Monza thắng 1. Thống kê này cho thấy cặp đấu khá cân bằng, dù chủ nhà nhỉnh hơn về số trận thắng và không bị đối thủ áp đảo.

Hai trận hòa cũng cho thấy các cuộc chạm trán gần đây thường sít sao. Điều đó cảnh báo Torino không thể chủ quan dù đang xếp trên và có phong độ tốt hơn.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Torino, bài toán là biến phong độ tích cực thành điểm số ngay trên sân nhà. Hai chiến thắng liên tiếp gần đây giúp họ có tâm lý thoải mái, và một kết quả tốt sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tham vọng bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Với Monza, thử thách nằm ở việc duy trì sự đều đặn và hạn chế sai sót trước một đối thủ đang hưng phấn. Nếu giữ được tinh thần từ chiến thắng gần nhất, đội khách hoàn toàn có thể khiến chủ nhà gặp khó.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và thế đối đầu, Torino được đánh giá nhỉnh hơn. Chủ nhà hơn 3 điểm, thắng nhiều trận hơn trong chuỗi 5 trận gần nhất và cũng có thành tích đối đầu nhỉnh hơn.

Dù vậy, Monza vẫn còn động lực lớn để cải thiện vị thế, và các lần gặp gần đây cho thấy cặp đấu khó có sự chênh lệch quá lớn. Một trận đấu giằng co, nơi Torino giữ lợi thế nhẹ, là kịch bản hợp lý.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Torino · 2 thắng2 hòaMonza · 1 thắng
02/09/2026
Vòng 1/16
Torino
0 - 1
Monza
MON
02/03/2025
Monza
0 - 2
Torino
TOR
24/11/2024
Torino
1 - 1
Monza
Hòa
30/03/2024
Torino
1 - 0
Monza
TOR
12/11/2023
Monza
1 - 1
Torino
Hòa
Torino
5 trận gần nhất
TTHBT
7
Trận
3-1-3
T-H-B
10
Ghi (TB 1.4)
9
Thủng lưới
Monza
5 trận gần nhất
TBHBT
7
Trận
2-1-4
T-H-B
13
Ghi (TB 1.9)
15
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Inter7610+1219TTHTT
2Lazio7610+1019TTTHT
3AS Roma7520+1317THHTT
9Napoli7313+310BTHTB
10Torino7313+110TTHBT
11Atalanta7304-19BTBBB
13Sassuolo7223-28BHBTH
14Monza7214-27TBTBH
15Bologna7124-45BTHBH
Tình hình lực lượng
Torino
E. Ilkhan (Muscle Injury)
F. Israel (Shoulder Injury)
R. Rodriguez (Thigh Injury)
N. Fortini (Thigh Injury)
E. Ilkhan (Muscle Injury)
F. Israel (Shoulder Injury)
R. Rodriguez (Thigh Injury)
N. Fortini (Thigh Injury)
Monza
Y. Maye (Muscle Injury)
M. Pessina (Knee Injury)
J. Ziolkowski (Foot Injury)
Y. Maye (Muscle Injury)
M. Pessina (Knee Injury)
J. Ziolkowski (Foot Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định Torino vs Monza: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu
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