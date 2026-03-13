Nhận định Torino vs Parma - Serie A: Cuộc chiến tâm điểm tại Stadio Olimpico Torino đang nỗ lực cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng khi tiếp đón Parma, đội bóng đang sở hữu phong độ ổn định với chuỗi 5 trận bất bại gần đây tại giải đấu hàng đầu nước Ý.

Vào lúc 02h45 ngày 14/03/2026, Torino sẽ có cuộc tiếp đón Parma trên sân vận động Stadio Olimpico Grande Torino. Đây là trận đấu quan trọng đối với cả hai đội trong bối cảnh mùa giải Serie A đang bước vào giai đoạn quyết liệt, nơi mỗi điểm số đều có ý nghĩa lớn đối với mục tiêu trụ hạng và cải thiện vị trí giữa bảng xếp hạng.

Vị trí bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, Parma đang đứng ở vị trí thứ 12 với 34 điểm, trong khi đội chủ nhà Torino xếp thứ 15 với 30 điểm. Khoảng cách 4 điểm giữa hai đội khiến cuộc đối đầu trực tiếp này trở thành cơ hội để Torino thu hẹp khoảng cách hoặc để Parma nới rộng lợi thế.

Về phong độ trong 5 trận gần nhất, Parma đang thể hiện bộ mặt tích cực hơn với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Ngược lại, Torino đang trải qua giai đoạn khó khăn khi chỉ giành được 1 trận thắng, 1 trận hòa và để thua tới 3 trận trong cùng kỳ. Đội bóng thành Turin đang rất cần một kết quả thuận lợi trên sân nhà để vực dậy tinh thần sau chuỗi kết quả không như ý.

Thống kê hiệu số và khả năng ghi bàn

Dựa trên dữ liệu từ đầu mùa, Torino đã thi đấu 28 trận với thành tích 8 thắng, 6 hòa và 14 thua. Đáng chú ý, họ có 5 chiến thắng được ghi nhận trên sân nhà. Hiệu suất ghi bàn của Torino đạt trung bình 1,0 bàn/trận nhưng hàng thủ lại đang là nỗi lo khi để thủng lưới trung bình 1,8 bàn/trận.

Bên kia chiến tuyến, Parma cũng có 8 chiến thắng sau 28 vòng đấu nhưng sở hữu số trận hòa nhiều hơn (10 trận). Dù chỉ ghi được trung bình 0,7 bàn/trận, Parma lại cho thấy sự chắc chắn trong phòng ngự khi chỉ để lọt lưới trung bình 1,1 bàn/trận. Đặc biệt, khả năng đá sân khách của Parma khá ấn tượng với 5 chiến thắng từ đầu mùa.

Lịch sử đối đầu gần đây

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang khá cân bằng. Trong lần gặp nhau gần nhất vào tháng 9 năm 2025, Parma đã giành chiến thắng 2-1. Trước đó, hai đội từng có những kết quả hòa kịch tính và những chiến thắng cách biệt:

29/09/2025: Parma 2 - 1 Torino

08/03/2025: Parma 2 - 2 Torino

06/01/2025: Torino 0 - 0 Parma

04/05/2021: Torino 1 - 0 Parma

03/01/2021: Parma 0 - 3 Torino

Tình hình lực lượng và chấn thương

Cả hai đội đều đang đối mặt với những tổn thất về nhân sự do chấn thương, điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến chiến thuật của các huấn luyện viên.

Danh sách vắng mặt của Torino

Z. Savva: Vắng mặt do chấn thương đầu gối.

Vắng mặt do chấn thương đầu gối. Z. Aboukhlal: Khả năng ra sân còn bỏ ngỏ do chấn thương cơ.

Danh sách vắng mặt của Parma

P. Almqvist: Vắng mặt do chấn thương đùi.

Vắng mặt do chấn thương đùi. A. Bernabe: Vắng mặt do chấn thương cơ.

Vắng mặt do chấn thương cơ. M. Frigan: Vắng mặt do chấn thương đầu gối.

Dự đoán trận đấu

Xét về tương quan lực lượng và phong độ, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ. Dù Parma có phong độ tốt hơn trong thời gian gần đây, Torino lại có lợi thế sân nhà và khát khao điểm số mãnh liệt để thoát khỏi nhóm cuối bảng. Tỷ lệ dự đoán chiến thắng cho đội chủ nhà và một kết quả hòa hiện đang ở mức tương đương nhau (35%).

Nhìn chung, với xu hướng ghi bàn của cả hai đội, đây có thể là một trận đấu ít bàn thắng (dưới 1.5 bàn cho mỗi đội). Lựa chọn an toàn có thể nghiêng về phương án Torino thắng hoặc hòa (Double chance).