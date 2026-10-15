Nhận định Torreense vs Sunderland: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Torreense đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 12 với 3 điểm, và tiếp Sunderland lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân Estádio Dr. Magalhães Pessoa.

Torreense đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp Sunderland vào lúc 23h45 ngày 15/10/2026. Chủ nhà hiện đứng hạng 12 với 3 điểm, hơn đối thủ ba bậc trên bảng xếp hạng dù hai đội có số điểm bằng nhau.

Torreense: nhiều biến động nhưng vẫn giữ nhịp

Trong 5 trận gần nhất, Torreense thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà chưa có sự ổn định tuyệt đối, nhưng vẫn đủ mạnh để giữ vị trí hạng 12.

Đáng chú ý, Torreense để thua ở trận gần nhất, sau khi trước đó có một chuỗi xen kẽ thắng và hòa. Trận đấu trên sân nhà là cơ hội để đội bóng sớm lấy lại nhịp và duy trì khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

Sunderland: phong độ chập chờn

Sunderland có 5 trận gần nhất với 2 trận thắng và 3 trận thua. Đội khách thua hai trận liên tiếp gần đây, trước khi xen vào đó một chiến thắng và một thất bại nữa. Đây là dấu hiệu cho thấy họ đang chưa tìm được sự ổn định.

Hiện Sunderland đứng hạng 15 với 3 điểm. Khoảng cách với Torreense trên bảng xếp hạng chỉ là vài bậc, nên một kết quả tích cực trên sân khách có thể giúp họ cải thiện vị trí.

Cuộc đua tốp đầu và điểm then chốt

Cả hai đội cùng có 3 điểm, nên trận đấu này mang ý nghĩa quan trọng đối với việc định hình vị trí của mỗi bên ở giai đoạn đầu hành trình. Với Torreense, một kết quả tốt sẽ giúp họ tiến gần hơn tới nhóm dự cúp châu lục. Với Sunderland, đây là dịp để chặn đà đi xuống.

Xét về phong độ, chủ nhà có phần nhỉnh hơn nhờ số trận thắng và trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất, trong khi Sunderland thua nhiều hơn thắng. Lợi thế sân nhà tại Estádio Dr. Magalhães Pessoa cũng là yếu tố đáng cân nhắc.

Nhận định

Torreense nhỉnh hơn về thứ hạng và phong độ gần đây, đồng thời được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, việc hai đội cùng có 3 điểm cho thấy cách biệt không lớn. Sunderland vẫn có thể gây khó khăn nếu cải thiện được sự ổn định sau chuỗi trận thất thường.

Torreense 5 trận gần nhất B T H T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Sunderland 5 trận gần nhất B B T B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 1 1 0 0 +5 3 T 2 Crystal Palace 1 1 0 0 +4 3 T 3 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T … 8 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T 9 OFI 1 1 0 0 +2 3 T … 11 Lyon 1 1 0 0 +1 3 T 12 Torreense 1 1 0 0 +1 3 T 13 Olympiakos Piraeus 1 1 0 0 +1 3 T 14 Red Bull Salzburg 1 1 0 0 +1 3 T 15 Sunderland 1 1 0 0 +1 3 T 16 Omonia Nicosia 1 1 0 0 +1 3 T … 24 Lillestrom 1 0 0 1 -1 0 B 25 Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Torreense ✚ N. Jatta (Red Card) ✚ N. Jatta (Red Card) Sunderland ✚ J. Angulo (Off the roster) ✚ D. Ballard (Muscle Injury) ✚ A. Browne (Off the roster) ✚ H. Diarra (Hamstring Injury) ✚ M. Ellborg (Off the roster) ✚ T. Meunier (Muscle Injury) ✚ R. Mundle (Knee Injury) ✚ J. Ta Bi (Off the roster)