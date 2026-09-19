Nhận định Tottenham vs Aston Villa: Đội khách tiếp tục duy trì ưu thế? Tottenham gặp Aston Villa trên sân Tottenham Hotspur Stadium khi cả hai đang khởi đầu đầy khó khăn, trong khi đội khách áp đảo về thành tích đối đầu gần nhất.

Aston Villa thường xuyên gây ra rất nhiều khó khăn cho Tottenham trong các lần chạm trán gần đây. Cuộc đọ sức diễn ra vào lúc 18h30 ngày 19/09/2026 trên sân vận động Tottenham Hotspur Stadium tiếp tục đặt đội chủ nhà vào thử thách lớn, nhất là khi cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua giai đoạn mở màn mùa giải không mấy suôn sẻ.

Ưu thế đối đầu nghiêng về Aston Villa

Lịch sử chạm trán trực tiếp là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đội khách trước chuyến hành quân này. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai đội, Aston Villa chiếm ưu thế áp đảo khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận thất bại đúng 1 lần trước Tottenham, đồng thời không xuất hiện bất kỳ kết quả hòa nào.

Sự kỵ dơ về lối chơi đã được chứng minh qua những lần đối đầu trước đó, biến các chuyến làm khách của Aston Villa trở thành bài toán hóc búa đối với đại diện thành London. Dù phải thi đấu xa nhà, việc nắm giữ thành tích đối đầu vượt trội mang lại cho các cầu thủ Aston Villa sự tự tin đáng kể trong việc triển khai thế trận.

Khởi đầu chật vật và áp lực điểm số nặng nề

Trái ngược với vị thế vốn có, cả hai đội bóng đều đang lận đận ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Tottenham hiện đứng ở vị trí thứ 17 với vỏn vẹn 2 điểm. Đội bóng áo trắng vẫn chưa tìm lại được sự ổn định cần thiết khi trải qua 4 trận gần nhất chỉ biết đến hòa và thua, cụ thể là 2 trận hòa liên tiếp sau đó là 2 thất bại.

Tình cảnh của Aston Villa thậm chí còn trắc trở hơn khi họ đang xếp ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng với 1 điểm tích lũy được. Phong độ thời gian qua của đội khách ghi nhận chuỗi trận nghèo nàn, trong đó có 1 trận hòa và nhận tới 3 thất bại ở 4 lần ra sân gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy cả hệ thống phòng ngự lẫn hàng công của đội khách đều đang gặp những trục trặc nhất định.

Cục diện then chốt tại Tottenham Hotspur Stadium

Với khoảng cách chỉ là 1 điểm giữa hai đội, trận đấu này mang ý nghĩa giải tỏa áp lực rất lớn cho cả hai băng ghế chỉ đạo. Tottenham có lợi thế quen thuộc mặt cỏ cùng sự cổ vũ của khán giả nhà tại Tottenham Hotspur Stadium. Tuy nhiên, việc chưa có được phong độ tốt khiến họ khó lòng chủ quan trước một đối thủ từng nhiều lần khiến mình ôm hận.

Về phía Aston Villa, bản lĩnh khi đối đầu với Tottenham sẽ là chìa khóa để họ tìm kiếm kết quả tích cực nhằm chặn đứng đà sa sút. Một thế trận giằng co và đầy toan tính nhiều khả năng sẽ diễn ra, nơi đội bóng nào tận dụng cơ hội tốt hơn từ các tình huống then chốt sẽ chiếm thế chủ động trong cuộc đua điểm số.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Tottenham · 1 thắng 0 hòa Aston Villa · 4 thắng Aston Villa 1 - 2 Tottenham TOT Tottenham 1 - 2 Aston Villa AV Tottenham 1 - 2 Aston Villa AV Aston Villa 2 - 0 Tottenham AV Aston Villa 2 - 1 Tottenham AV

Tottenham 5 trận gần nhất B H H B T 4 Trận 0-2-2 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 5 Thủng lưới Aston Villa 5 trận gần nhất T B T H B 4 Trận 0-1-3 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 4 4 0 0 +7 12 T T T T 2 Manchester City 4 4 0 0 +6 12 T T T T 3 Brentford 5 2 3 0 +6 9 T H H H T … 16 Crystal Palace 4 1 0 3 -5 3 B T B B 17 Tottenham 4 0 2 2 -5 2 H H B B 18 Fulham 4 0 1 3 -3 1 H B B B 19 Aston Villa 4 0 1 3 -6 1 B H B B 20 Coventry 4 0 0 4 -10 0 B B B B

Tình hình lực lượng Tottenham ✚ D. Kulusevski (Knee Injury) ✚ M. Mudryk (Ankle Injury) ✚ W. Odobert (Knee Injury) ✚ Richarlison (Inactive) ✚ X. Simons (Knee Injury) ✚ D. Kulusevski (Knee Injury) ✚ M. Mudryk (Ankle Injury) ✚ W. Odobert (Knee Injury) Aston Villa ✚ L. Goretzka (Knee Injury) ✚ I. Maatsen (Ankle Injury) ✚ B. Madjo (Ankle Injury) ✚ A. Onana (Knee Injury) ✚ P. Torres (Injury) ✚ M. Bizot (Back Injury) ✚ M. Cash (Injury) ✚ Joao Gomes (Calf Injury)