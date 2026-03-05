Nhận định Tottenham vs Crystal Palace - Premier League: Thử thách cực đại cho Spurs Tottenham đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng khi tiếp đón Crystal Palace lúc 03h00 ngày 06/03 trong khuôn khổ vòng 29 Premier League.

Trận derby thành London giữa Tottenham và Crystal Palace diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều đang nỗ lực cải thiện vị trí ở nửa dưới bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đội chủ nhà Tottenham đang rơi vào tình cảnh báo động đỏ với chuỗi thành tích bết bát và danh sách bệnh binh kéo dài kỷ lục.

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Crystal Palace đang tạm xếp ở vị trí thứ 14 với 35 điểm sau 28 vòng đấu. Trong khi đó, Tottenham đã rơi xuống vị trí thứ 16 với 29 điểm, chỉ cách nhóm cầm đèn đỏ một khoảng cách mong manh. Phong độ của "Gà trống" trong 5 trận gần nhất là vô cùng thất vọng với 4 trận thua và 1 trận hòa.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Crystal Palace 14 35 2 thắng, 1 hòa, 2 thua Tottenham 16 29 0 thắng, 1 hòa, 4 thua

Khủng hoảng nhân sự tồi tệ tại Tottenham

Vấn đề lớn nhất của đội chủ sân Tottenham Hotspur Stadium chính là lực lượng. Huấn luyện viên của Spurs sẽ phải đau đầu tìm giải pháp thay thế cho gần như cả một đội hình chính thức. Đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của các trụ cột ở mọi tuyến như trung vệ Cristian Romero (treo giò), bộ đôi sáng tạo James Maddison và Dejan Kulusevski (chấn thương đầu gối).

Danh sách vắng mặt của Tottenham:

Cristian Romero: Vắng mặt do thẻ đỏ.

Vắng mặt do thẻ đỏ. James Maddison, Dejan Kulusevski, Wilson Odobert: Chấn thương đầu gối.

Chấn thương đầu gối. Rodrigo Bentancur, Mohammed Kudus, Destiny Udogie: Chấn thương cơ.

Chấn thương cơ. Lucas Bergvall, Ben Davies: Chấn thương cổ chân.

Chấn thương cổ chân. Djed Spence: Chấn thương bắp chân (khả năng ra sân bỏ ngỏ).

Tình hình lực lượng Crystal Palace:

Đội khách cũng không có được lực lượng mạnh nhất nhưng tình hình ít nghiêm trọng hơn so với đối thủ. Họ thiếu vắng chân sút Jean-Philippe Mateta và tiền đạo Eddie Nketiah, cùng với trung vệ Maxence Lacroix do án treo giò.

Maxence Lacroix: Thẻ đỏ.

Thẻ đỏ. Jean-Philippe Mateta, Cheick Doucoure: Chấn thương đầu gối.

Chấn thương đầu gối. Eddie Nketiah: Chấn thương đùi.

Chấn thương đùi. Jefferson Lerma: Chấn thương cơ.

Lịch sử đối đầu và thống kê chuyên môn

Dù có lợi thế sân nhà, nhưng thống kê mùa này cho thấy Tottenham đã để thua tới 8 trận tại đây. Hiệu số bàn thắng bại của Spurs là -5 (ghi 38 bàn, thủng lưới 43 bàn). Ngược lại, Crystal Palace tỏ ra khá khó chịu khi thi đấu xa nhà với 6 chiến thắng trên sân khách kể từ đầu mùa.

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Tottenham vẫn nhỉnh hơn với 3 chiến thắng, nhưng Crystal Palace đã thắng 2 trận gần nhất vào năm 2025 và cuối năm 2024, cho thấy họ đã tìm ra cách để khắc chế lối chơi của đội bóng áo trắng.

Dự đoán diễn biến trận đấu

Với một đội hình chắp vá và tâm lý đang xuống thấp sau chuỗi trận toàn hòa và thua, Tottenham được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận. Ngược lại, Crystal Palace với phong độ ổn định hơn và lực lượng ít sứt mẻ hơn có cơ hội lớn để giành điểm ngay tại London N17.

Các chuyên gia nhận định đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ. Khả năng Crystal Palace từ hòa đến thắng được đánh giá lên tới 90% (45% hòa và 45% khách thắng), trong khi cơ hội giữ lại 3 điểm của chủ nhà chỉ vỏn vẹn 10%.