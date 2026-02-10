Nhận định Tottenham vs Newcastle - Premier League Tottenham đối diện thử thách cực đại khi tiếp đón Newcastle trong bối cảnh đội hình sứt mẻ nghiêm trọng, đối mặt với nguy cơ nối dài chuỗi trận không thắng tại Premier League.

Vào lúc 02h30 ngày 11/02/2026, Tottenham Hotspur Stadium sẽ là tâm điểm của sự chú ý khi Tottenham đối đầu Newcastle trong khuôn khổ vòng đấu thứ 26 của Premier League. Cả hai đội bóng đều đang trải qua một mùa giải đầy biến động và rất cần một chiến thắng để cải thiện vị trí ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Bối cảnh và vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng

Trên bảng tổng sắp hiện tại, Newcastle đang tạm thời chiếm ưu thế hơn so với đội chủ nhà. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đứng thứ 12 với 33 điểm, trong khi Tottenham đang ngụp lặn ở vị trí thứ 15 với 29 điểm. Khoảng cách 4 điểm khiến trận đấu này trở thành cơ hội để Tottenham thu hẹp cách biệt, nhưng cũng có thể là bàn đạp để Newcastle bứt phá lên nửa trên bảng xếp hạng.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Newcastle 12 33 Thua 3, Hòa 1, Thắng 1 Tottenham 15 29 Thua 3, Hòa 2, Thắng 0

Phong độ và thống kê chuyên môn

Tottenham: Khủng hoảng tại sân nhà

Đoàn quân của huấn luyện viên Tottenham đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn với chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng (hòa 2, thua 3). Sau 25 trận đã đấu, họ chỉ giành được 7 chiến thắng. Đáng lo ngại hơn, phong độ tại sân nhà Tottenham Hotspur Stadium cũng không mấy khả quan khi họ đã để thua tới 6 trận trong tổng số 12 trận chơi tại đây.

Hàng công và hàng thủ của Tottenham đang ở trạng thái cân bằng nhưng thiếu đột biến, khi cùng ghi được 35 bàn và thủng lưới 35 bàn (trung bình 1.4 bàn/trận). Sự thiếu vắng các trụ cột do chấn thương đang khiến lối chơi của "Gà trống" trở nên rời rạc.

Newcastle: Sự ổn định mong manh

Bên phía đối diện, Newcastle cũng không có phong độ quá ấn tượng với chỉ 1 chiến thắng trong 5 vòng đấu gần đây. Tuy nhiên, họ vẫn cho thấy sự nhỉnh hơn về khả năng giành điểm. Trong 25 trận, Newcastle thắng 9 trận. Điểm yếu của "Chích chòe" mùa này nằm ở các chuyến hành quân xa nhà khi họ mới chỉ có được 2 chiến thắng trên sân khách.

Lịch sử đối đầu: Newcastle áp đảo

Số liệu thống kê lịch sử đang nghiêng hẳn về phía đội khách. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Newcastle chưa từng nếm mùi thất bại trước Tottenham. Cụ thể, họ giành được 3 chiến thắng và có 2 trận hòa. Trận lượt đi vào tháng 12/2025 đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2 kịch tính, nhưng trước đó Newcastle thường xuyên khiến Tottenham phải ôm hận.

Tình hình lực lượng: Cơn đau đầu của Tottenham

Yếu tố có thể quyết định cục diện trận đấu này chính là danh sách chấn thương dài dằng dặc của đội chủ nhà. Tottenham gần như mất nguyên bộ khung chính:

Vắng mặt chắc chắn: R. Bentancur (chấn thương cơ), L. Bergvall (cổ chân), K. Danso (ngón chân), B. Davies (cổ chân), M. Kudus (cơ), D. Kulusevski (đầu gối), J. Maddison (đầu gối), P. Porro (cơ), Richarlison (gân kheo).

R. Bentancur (chấn thương cơ), L. Bergvall (cổ chân), K. Danso (ngón chân), B. Davies (cổ chân), M. Kudus (cơ), D. Kulusevski (đầu gối), J. Maddison (đầu gối), P. Porro (cơ), Richarlison (gân kheo). Án treo giò: Trung vệ trụ cột C. Romero vắng mặt vì thẻ đỏ.

Trung vệ trụ cột C. Romero vắng mặt vì thẻ đỏ. Khả năng ra sân bỏ ngỏ: D. Spence và D. Udogie.

Newcastle cũng mất đi những quân bài quan trọng như Joelinton (chấn thương háng), F. Schar (cổ chân) và V. Livramento (gân kheo). Tuy nhiên, so với mức độ tàn phá đội hình của Tottenham, tình hình của Newcastle vẫn khả quan hơn rất nhiều.

Dự đoán chiến thuật và nhận định

Với lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng, Tottenham nhiều khả năng sẽ phải tiếp cận trận đấu một cách thận trọng, ưu tiên sự an toàn nơi hàng thủ dù được chơi trên sân nhà. Ngược lại, Newcastle với tâm thế là "khắc tinh" gần đây của đối thủ sẽ không ngần ngại dâng cao để tìm kiếm bàn thắng sớm.

Các chuyên gia dự đoán tỷ lệ giành chiến thắng của Newcastle và một kết quả hòa là tương đương nhau (45%), trong khi cơ hội thắng của Tottenham chỉ còn vỏn vẹn 10%. Với hàng công thiếu vắng cả Maddison lẫn Kulusevski, khả năng ghi bàn của chủ nhà bị nghi ngờ đáng kể. Trận đấu được dự báo sẽ có ít bàn thắng (dưới 2.5 bàn).

Dự đoán kết quả: Hòa hoặc Newcastle thắng.