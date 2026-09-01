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Nhận định Toulouse vs Le Havre: Cuộc chiến nhóm cuối

Văn Thể20/09/2026 00:06

Cùng sở hữu 2 điểm và chôn chân ở nhóm cuối bảng xếp hạng, màn chạm trán giữa Toulouse và Le Havre tại Stadium Municipal hứa hẹn diễn ra vô cùng căng thẳng.

Cuộc chạm trán giữa Toulouse và Le Havre diễn ra lúc 01h45 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Stadium Municipal mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả hai câu lạc bộ. Đang cùng góp mặt ở nhóm cuối bảng xếp hạng, từng điểm số giành được vào thời điểm này đều có giá trị vô cùng to lớn cho mục tiêu trụ hạng của đôi bên.

Áp lực đè nặng từ chuỗi trận không thắng

Cả Toulouse lẫn Le Havre đều bước vào vòng đấu này với phong độ đáng lo ngại. Đội chủ nhà Toulouse trải qua chuỗi 4 trận gần nhất chỉ biết đến hòa và thua, cụ thể là hòa 2 trận và thua 2 trận. Sự thiếu ổn định khiến họ chỉ mới tích lũy được vỏn vẹn 2 điểm, qua đó ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, bức tranh phong độ của Le Havre cũng ảm đạm không kém. Đội khách sở hữu thông số tương đồng khi hòa 2 trận và thua 2 trận trong 4 lần ra sân gần nhất. Hiện tại, Le Havre đứng ở vị trí thứ 16 với 2 điểm, chỉ xếp ngay phía trên đội chủ sân Stadium Municipal.

Lịch sử đối đầu cân bằng và toan tính chiến thuật

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, sự cân bằng gần như tuyệt đối được thể hiện rõ nét. Trong 5 lần so tài gần nhất, Toulouse giành 2 chiến thắng, hai đội hòa nhau 1 trận và Le Havre cũng có 2 lần ca khúc khải hoàn. Những con số này cho thấy khoảng cách trình độ giữa đôi bên là không đáng kể, mỗi trận đấu đều diễn ra với thế trận giằng co quyết liệt.

Với việc cùng đang trải qua giai đoạn khan hiếm chiến thắng, ưu tiên hàng đầu của cả Toulouse và Le Havre là củng cố sự chắc chắn nơi hậu phương. Một thất bại trực tiếp trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ đẩy tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Do đó, sự thận trọng cùng lối chơi đặt nặng tính an toàn nhiều khả năng sẽ chi phối toàn bộ cục diện trên sân.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Toulouse · 2 thắng1 hòaLe Havre · 2 thắng
15/02/2026
Le Havre
2 - 1
Toulouse
LH
02/11/2025
Toulouse
0 - 0
Le Havre
Hòa
23/02/2025
Le Havre
1 - 4
Toulouse
TOU
15/09/2024
Toulouse
2 - 0
Le Havre
TOU
10/03/2024
Le Havre
1 - 0
Toulouse
LH
Toulouse
5 trận gần nhất
HBHBB
4
Trận
0-2-2
T-H-B
4
Ghi (TB 1.0)
7
Thủng lưới
Le Havre
5 trận gần nhất
HBHBT
4
Trận
0-2-2
T-H-B
2
Ghi (TB 0.5)
4
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Monaco5410+513THTTT
2Lille4310+510TTHT
3Rennes4310+310TTTH
15Auxerre4103-63TBBB
16Le Havre4022-22HBHB
17Toulouse4022-32HBHB
18Nice4022-42BHBH
Tình hình lực lượng
Toulouse
A. Francis (Muscle Injury)
R. Nicolaisen (Calf Injury)
A. Francis (Muscle Injury)
R. Nicolaisen (Calf Injury)
Le Havre
P. Argney (Injury)
F. Mambimbi (Injury)
L. Mpasi-Nzau (Injury)
T. Pembele (Inactive)
A. Toure (Knee Injury)
S. Zagadou (Injury)
J. Mwanga (Groin Injury)
R. Ndiaye (Groin Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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