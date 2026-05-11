Nhận định Trabzonspor vs SC Freiburg: Chủ nhà nối dài mạch thăng hoa? Trabzonspor đang có mạch thắng ấn tượng với 5 trận toàn thắng và sẽ tiếp SC Freiburg trên sân Papara Park lúc 00h45 ngày 06/11/2026. Đội khách đang xếp hạng 18.

Trabzonspor bước vào trận gặp SC Freiburg với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Trận đấu diễn ra trên sân Papara Park lúc 00h45 ngày 06/11/2026. Ở chiều ngược lại, đội khách vừa thắng 2 trận gần nhất nhưng vẫn đang ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Trabzonspor: 5 trận, 5 chiến thắng

Phong độ là điểm sáng nổi bật nhất của chủ nhà. Trabzonspor thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và niềm tin đang lên cao trong tập thể.

Chuỗi thắng này cũng được phản ánh trên bảng xếp hạng. Trabzonspor đang đứng thứ 4 với 6 điểm, nằm trong nhóm đầu. Việc được thi đấu trên sân nhà Papara Park là lợi thế để đội bóng tiếp tục duy trì nhịp độ hiện tại.

SC Freiburg: hồi phục sau chuỗi thua

Phong độ của SC Freiburg có hai nửa khá khác biệt. Đội khách thắng 2 trận gần nhất, nhưng trước đó đã thua liên tiếp 3 trận. Tính trong 5 trận gần nhất, SC Freiburg có 2 trận thắng và 3 trận thua.

Hai chiến thắng gần đây cho thấy tín hiệu hồi phục. Tuy nhiên, đội bóng vẫn đang xếp hạng 18 với 3 điểm, kém chủ nhà 3 điểm và còn nhiều việc phải làm để cải thiện vị thế của mình.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đang ở hai trạng thái khác nhau. Trabzonspor mang theo sự tự tin của chuỗi toàn thắng và vị trí thứ 4, còn SC Freiburg cần giữ được đà đi lên sau hai trận thắng gần nhất để thoát khỏi vị trí thấp trên bảng xếp hạng.

Với chủ nhà, thử thách lớn nhất là giữ sự tập trung để kéo dài mạch thắng trước một đối thủ đang tìm lại cảm giác chiến thắng. Với đội khách, việc bước ra khỏi chuỗi thua trước đó đã là bước đầu, nhưng một trận thắng trên sân đối phương đang có phong độ cao sẽ là phép thử thực sự.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Trabzonspor đang ở thế thượng phong và có lý do để tin vào khả năng nối dài mạch thắng trên sân nhà. Dù vậy, SC Freiburg không phải đối thủ có thể xem nhẹ khi đang có 2 chiến thắng liên tiếp. Trận đấu hứa hẹn là cuộc đối đầu giữa một đội đang thăng hoa và một đội đang cố gắng hồi sinh.

Trabzonspor 5 trận gần nhất T T T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới SC Freiburg 5 trận gần nhất T T B B B 4 Trận 3-0-1 T-H-B 10 Ghi (TB 2.5) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Panathinaikos 2 2 0 0 +5 6 T T 2 FC Lugano 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Brann 2 2 0 0 +4 6 T T 4 Trabzonspor 2 2 0 0 +4 6 T T 5 Twente 2 2 0 0 +4 6 T T … 8 HNK Hajduk Split 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Brighton 2 1 1 0 +4 4 H T … 17 Gent 2 1 0 1 -1 3 B T 18 SC Freiburg 2 1 0 1 -2 3 B T 19 FC Nordsjaelland 2 0 2 0 0 2 H H … 24 FK Jablonec 2 0 1 1 -1 1 H B 25 FC Midtjylland 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại