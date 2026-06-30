Thể thao Nhận định trận Pháp vs Thụy Điển: Dembele bùng nổ, Mbappe chờ mở khóa vòng 1/16 Pháp vs Thụy Điển tại vòng 1/16 World Cup 2026 là trận đấu giữa một đội toàn thắng vòng bảng và một đại diện Bắc Âu đi tiếp nhờ nhóm hạng ba có thành tích tốt.

Tổng quan trận Pháp vs Thụy Điển

Pháp gặp Thụy Điển lúc 04h00 ngày 01/07/2026, trên sân MetLife, New Jersey, Mỹ. Trận đấu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026 và được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV10.

Les Bleus đến với trận đấu này sau vòng bảng gần như hoàn hảo. Thụy Điển lại phải đi qua con đường gập ghềnh hơn, với những kết quả trái ngược trong 3 lượt trận đầu tiên.

Nhận định chuyên môn Pháp vs Thụy Điển

Pháp đang có dáng dấp của một đội bóng sẵn sàng đi xa. Họ không cần bung hết sức nhưng vẫn thắng cả 3 trận vòng bảng, ghi 10 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần.

Senegal, Iraq và Na Uy đều không thể cản được nhịp tấn công của Les Bleus. Đặc biệt, trận thắng Na Uy 4-1 là lời cảnh báo mạnh mẽ cho các đối thủ còn lại, khi Ousmane Dembele ghi hat-trick chỉ trong hiệp một.

Hàng công Pháp hiện có quá nhiều lựa chọn. Mbappe mang đến tốc độ và khả năng dứt điểm. Dembele tạo đột biến bằng những pha đi bóng. Doue có sự táo bạo, Olise đem lại kỹ thuật, còn Kolo Muani là phương án giàu sức va chạm.

Tuyến giữa của Pháp cũng hoạt động hiệu quả. Tchouameni giúp đội bóng giữ nhịp, Kone hỗ trợ tranh chấp, còn các hậu vệ biên có thể dâng cao để tạo thêm quân số khi tấn công. Nhờ vậy, Pháp thường kiểm soát bóng trên 55% và tạo ra áp lực lớn trong phần lớn thời gian.

Thụy Điển có khởi đầu bùng nổ bằng chiến thắng 5-1 trước Tunisia. Tuy nhiên, trận thua 1-5 trước Hà Lan kéo họ trở lại mặt đất. Kết quả hòa Nhật Bản 1-1 ở lượt cuối đủ đưa đội bóng Bắc Âu đi tiếp, nhưng cũng để lại nhiều câu hỏi.

Hàng công Thụy Điển có tiềm năng. Isak và Gyokeres là bộ đôi giàu sức mạnh, Elanga có tốc độ, còn Bernhardsson có thể hỗ trợ từ tuyến hai. Tuy nhiên, để những cầu thủ này phát huy tác dụng, Thụy Điển cần thoát pressing tốt hơn so với những gì họ đã làm trước Hà Lan.

Điểm yếu dễ thấy nhất của Thụy Điển là phòng ngự. 7 bàn thua sau vòng bảng khiến họ bước vào trận gặp Pháp với áp lực lớn. Khi mất thêm Isak Hien vì chấn thương gân kheo, đại diện Bắc Âu càng phải cẩn trọng trong các tình huống đối mặt trực tiếp với Mbappe hoặc Dembele.

Pháp được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và trạng thái thi đấu. Thụy Điển cần một ngày thi đấu cực kỳ tập trung, tận dụng tối đa các pha phản công và hạn chế sai lầm cá nhân nếu muốn kéo trận đấu vào thế khó cho Les Bleus.

Kịch bản có thể xảy ra trong trận Pháp vs Thụy Điển

Pháp nhiều khả năng kiểm soát bóng từ sớm. Họ có thể kéo giãn hàng thủ Thụy Điển bằng các pha đảo cánh, sau đó tăng tốc ở hành lang trái hoặc phải tùy khoảng trống.

Thụy Điển sẽ phải ưu tiên sự chắc chắn. Nếu đội bóng Bắc Âu thủng lưới sớm, trận đấu có nguy cơ trôi khỏi tầm kiểm soát bởi Pháp rất mạnh khi có khoảng trống để phản công.

Dự đoán bàn thắng trận Pháp vs Thụy Điển

Pháp ghi 27 bàn trong 10 trận gần nhất, trung bình 2,7 bàn/trận. Riêng tại vòng bảng World Cup 2026, họ có 10 bàn sau 3 trận.

Thụy Điển ghi 18 bàn trong 10 trận gần đây, nhưng cũng nhận 12 bàn thua. Trước các đội bóng mạnh, hàng thủ của họ chưa đem lại sự chắc chắn cần thiết.

Với chênh lệch hiện tại, Pháp có cơ sở để ghi nhiều hơn một bàn. Thụy Điển vẫn có cơ hội tìm bàn danh dự nếu Isak hoặc Gyokeres tận dụng tốt tình huống phản công.

Dự đoán tổng bàn thắng: 3-4 bàn.

Lực lượng trận Pháp vs Thụy Điển

Pháp có đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Đây là lợi thế lớn cho HLV Didier Deschamps khi bước vào giai đoạn cần xoay tua hợp lý nhưng vẫn giữ sức mạnh tối đa.

Thụy Điển mất Isak Hien do chấn thương gân kheo. Sự vắng mặt của trung vệ này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phòng ngự trước một hàng công có tốc độ cao.

Phong độ gần đây trận Pháp vs Thụy Điển

Đội 5 trận gần nhất Ghi chú Pháp Thắng 4, thua 1 Toàn thắng vòng bảng World Cup 2026 Thụy Điển Thắng 1, hòa 2, thua 2 Phòng ngự thiếu ổn định

Pháp bước vào trận với sự ổn định rõ rệt hơn. Thụy Điển có hàng công không tệ, nhưng khả năng bảo vệ khung thành vẫn là vấn đề lớn.

Lịch sử đối đầu trận Pháp vs Thụy Điển

Pháp thắng 4 trong 5 lần gặp Thụy Điển gần nhất. Thành tích đối đầu này giúp Les Bleus có thêm sự tự tin trước trận đấu tại sân MetLife.

Đội hình dự kiến trận Pháp vs Thụy Điển

Pháp: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Tchouameni, Kone; Dembele, Olise, Doue; Mbappe.

Thụy Điển: Widell Zetterstrom; Lindelof, Lucas Bergvall, Lagerbielke, Gudmundsson; Ayari, Stroud; Bernhardsson, Elanga; Isak, Gyokeres.

Dữ liệu đáng chú ý trận Pháp vs Thụy Điển

Hạng mục Dữ liệu Pháp tại vòng bảng 3 trận toàn thắng Bàn thắng của Pháp ở vòng bảng 10 bàn Bàn thua của Pháp ở vòng bảng 2 bàn Thụy Điển tại vòng bảng Ghi 7 bàn, thủng lưới 7 bàn Đối đầu gần nhất Pháp thắng 4/5 trận Nhân sự Thụy Điển Isak Hien vắng mặt Cặp tấn công Pháp Mbappe và Dembele cùng đóng góp 7 bàn sau vòng bảng

Dự đoán kết quả Pháp vs Thụy Điển

Thụy Điển có thể tạo ra vài tình huống nguy hiểm nhờ Isak, Gyokeres và Elanga. Nhưng trước một hàng công Pháp đang đạt phong độ cao, đại diện Bắc Âu khó giữ sạch lưới.

Pháp có nhiều ngôi sao biết cách tạo khác biệt, đặc biệt khi trận đấu bước vào thời điểm căng. Les Bleus nhiều khả năng kiểm soát thế trận và giành chiến thắng thuyết phục.

Dự đoán: Pháp 3-1 Thụy Điển.