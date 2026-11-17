Nhận định Trung Quốc vs Bahrain - Giao hữu ĐTQG (Friendlies) Trung Quốc và Bahrain cùng vừa thắng ở trận gần nhất sau ba trận thua liền trước đó, gặp nhau ở trận giao hữu 19:00 ngày 17/11/2026 tại Tianhe Stadium.

Trung Quốc và Bahrain bước vào trận giao hữu đội tuyển quốc gia với hoàn cảnh khá giống nhau: cả hai cùng thắng ở trận gần nhất, sau chuỗi ba trận thua liền trước đó. Trận đấu diễn ra lúc 19:00 ngày 17/11/2026 trên sân Tianhe Stadium.

Cùng tìm lại cảm giác chiến thắng

Trong bốn trận gần nhất, Trung Quốc thắng 1 trận và thua 3 trận. Chiến thắng nằm ở trận mới nhất, còn ba thất bại đến trước đó.

Bahrain có thành tích tương tự: thắng 1 trận, thua 3 trận, với chiến thắng cũng ở lần ra sân gần đây nhất. Vì vậy, cả hai đội đều bước vào trận đấu với tinh thần vừa được cải thiện sau giai đoạn không thuận lợi.

Thế đối đầu nghiêng về Trung Quốc

Trong ba lần chạm trán gần nhất, Trung Quốc thắng 2 trận và hòa 1 trận. Bahrain chưa thắng lần nào trong chuỗi này.

Thành tích ấy mang lại cho đội chủ nhà một lợi thế nhất định về mặt tâm lý. Tuy nhiên, phong độ gần đây của hai đội khá tương đồng, nên một trận giao hữu như thế này vẫn có thể diễn ra cân bằng.

Điều cần theo dõi

Với đội bóng vừa thắng sau chuỗi thua, điều quan trọng là duy trì được mạch kết quả tích cực. Trung Quốc muốn tiếp tục kéo dài thế không thua trước Bahrain, còn Bahrain tìm cách phá vỡ lịch sử đối đầu chưa mấy thuận lợi với họ.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Trung Quốc · 2 thắng 1 hòa Bahrain · 0 thắng Trung Quốc 1 - 0 Bahrain TQ Bahrain 0 - 1 Trung Quốc TQ Bahrain 0 - 0 Trung Quốc Hòa

Trung Quốc 5 trận gần nhất T B B B 8 Trận 3-2-3 T-H-B 9 Ghi (TB 1.1) 12 Thủng lưới Bahrain 5 trận gần nhất T B B B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 3 Thủng lưới