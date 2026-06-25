Thể thao Nhận định Tunisia vs Hà Lan hôm nay 26/6: Cơn lốc da cam hướng tới vé knock-out Tunisia vs Hà Lan diễn ra lúc 6h00 ngày 26/6 tại sân Arrowhead Stadium, Kansas City. Trận đấu thuộc bảng F World Cup 2026 và được trực tiếp trên VTVgo.

Thông tin nhanh Tunisia vs Hà Lan

Tunisia đã chính thức bị loại sau 2 thất bại liên tiếp. Đại diện Bắc Phi mới ghi 1 bàn nhưng đã thủng lưới 9 lần tại World Cup 2026.

Hà Lan đang dẫn đầu bảng F với 4 điểm. Đội bóng của Ronald Koeman hòa Nhật Bản và thắng Thụy Điển 5-1. Chỉ cần không thua, Cơn lốc màu da cam gần như chắc chắn đi tiếp.

Nhận định Tunisia vs Hà Lan

Tunisia bước vào trận cuối vòng bảng với tâm lý nặng nề. Họ không còn cơ hội vượt qua bảng F, đồng thời vừa thay HLV sau chuỗi kết quả kém thuyết phục. Herve Renard được trao nhiệm vụ giúp đội bóng Bắc Phi khép lại giải đấu trong thế ngẩng cao đầu hơn.

Dù vậy, khó khăn dành cho Tunisia là rất lớn. Hàng thủ của họ đã nhận 9 bàn thua sau 2 trận. Trong 5 trận gần nhất, Tunisia hòa 1, thua 4, ghi 1 bàn và thủng lưới tới 15 lần.

Hà Lan có phong độ tốt hơn. Đội bóng áo cam ghi 7 bàn sau 2 trận tại World Cup 2026, trong đó có chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển. Đây là trận đấu mà Dumfries chơi nổi bật với 2 kiến tạo.

Frenkie de Jong vẫn là nhân tố quan trọng nhất trong cách vận hành của Hà Lan. Bên cạnh đó, Gakpo, Malen, Brobbey và Dumfries giúp đội bóng áo cam có nhiều hướng tấn công.

Tunisia có thể chơi quyết liệt hơn vì danh dự, nhưng chất lượng đội hình và trạng thái thi đấu đều đang nghiêng về Hà Lan. Nếu đội bóng của Ronald Koeman sớm ghi bàn, trận đấu rất dễ trở thành màn áp đảo.

Tình hình lực lượng

Tunisia không có ca chấn thương hoặc treo giò đáng chú ý. HLV Herve Renard có đầy đủ lực lượng.

Hà Lan cũng không gặp tổn thất nghiêm trọng. Ronald Koeman có thể tung đội hình mạnh để bảo đảm suất đi tiếp.

Phong độ Tunisia vs Hà Lan

Tunisia hòa 1, thua 4 trong 5 trận gần nhất. Họ ghi 1 bàn và nhận 15 bàn thua.

Hà Lan thắng 2, hòa 2, thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng áo cam ghi 10 bàn và thủng lưới 6 lần.

Lịch sử đối đầu Tunisia vs Hà Lan

Hai đội từng gặp nhau 2 lần và đều hòa. Tunisia hòa Hà Lan 2-2 năm 1994, sau đó hòa 1-1 năm 2009.

Đội hình dự kiến Tunisia vs Hà Lan

Tunisia: Dahmen; Bronn, Talbi, Rekik; Valery, Ben Slimane, Skhiri, Abdi; Saad, Mejbri; Tounekti.

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.

Thống kê đáng chú ý

Tunisia thủng lưới 9 bàn sau 2 trận tại World Cup 2026.

Hà Lan ghi 7 bàn sau 2 lượt trận vòng bảng.

Hà Lan đang dẫn đầu bảng F với 4 điểm.

Tunisia đã chính thức bị loại.

Hà Lan ghi bàn trong 10 trận liên tiếp.

Tunisia thua 4 trong 5 trận gần nhất.

Hà Lan có tỷ lệ chuyền chính xác 90%.

Tunisia phạm trung bình 15,15 lỗi/trận.

Hai lần đối đầu trước đây đều kết thúc với tỷ số hòa.

Dumfries có 2 kiến tạo trong trận Hà Lan thắng Thụy Điển 5-1.

Dự đoán tỷ số Tunisia vs Hà Lan

Tunisia có thể nỗ lực vì danh dự, nhưng hàng thủ của họ khó đứng vững trước sức ép từ Hà Lan. Cơn lốc màu da cam vượt trội về phong độ và chất lượng đội hình.

Dự đoán: Tunisia 1-4 Hà Lan.