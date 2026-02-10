Nhận định Turkey U17 vs Korea Republic U17: Bản lĩnh sân khách được thử lửa Korea Republic U17 bước vào chuyến làm khách trước Turkey U17 với phong độ ấn tượng, trong khi đội chủ nhà đang duy trì chuỗi ba trận toàn thắng liên tiếp.

Korea Republic U17 sở hữu thành tích sân khách đáng nể trước khi bước vào chuyến hành quân đầy thách thức tới sân của Turkey U17 vào lúc 20:30 ngày 02/10/2026. Màn đọ sức giữa hai đại diện trẻ hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ khi cả hai bên đều đang có được điểm tựa vững chắc về mặt phong độ.

Phong độ thăng hoa của chủ nhà Turkey U17

Đội chủ nhà Turkey U17 bước vào trận đấu này với sự tự tin cao độ sau khi thiết lập chuỗi ba trận toàn thắng liên tiếp. Sự hưng phấn được thể hiện rõ qua lối chơi gắn kết và khả năng duy trì nhịp độ tấn công ổn định xuyên suốt các lần ra sân vừa qua.

Được thi đấu trên sân nhà, Turkey U17 nhiều khả năng sẽ tiếp tục phát huy ưu thế kiểm soát tuyến giữa để áp đặt thế trận lên đối thủ. Tinh thần thi đấu lên cao cùng chuỗi chiến thắng liên tiếp là bệ phóng quan trọng giúp đại diện trẻ châu Âu hướng tới một thế trận chủ động ngay từ những phút đầu tiên.

Bản lĩnh sân khách của Korea Republic U17

Bên kia chiến tuyến, Korea Republic U17 không hề e ngại trước áp lực khi phải thi đấu xa nhà. Thành tích sân khách đáng nể là cơ sở để đội bóng này giữ được sự bình tĩnh trước sự dồn ép từ đội chủ nhà.

Hơn nữa, chiến thắng ở lần ra sân gần nhất tiếp tục củng cố niềm tin cho Korea Republic U17. Đội bóng trẻ xứ kim chi thường thi đấu với sự kỷ luật, khả năng chuyển trạng thái nhanh và sự tập trung cao độ ở khâu phòng ngự mỗi khi thi đấu trên sân đối phương.

Kịch bản chiến thuật cân bằng

Cuộc đối đầu lúc 20:30 ngày 02/10/2026 được dự báo sẽ là màn đối đầu giữa sự hưng phấn tấn công của Turkey U17 và bản lĩnh thi đấu kiên cường của Korea Republic U17. Đại diện chủ nhà nắm giữ lợi thế sân bãi cùng đà thắng liên tiếp, nhưng sự lì lợm khi làm khách của đại diện châu Á chắc chắn sẽ tạo nên một thế trận so kè đầy kịch tính.

Turkey U17 5 trận gần nhất T H T B T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 1 Thủng lưới Korea Republic U17 5 trận gần nhất H H T H T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới