Nhận định Udinese vs AS Roma: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu AS Roma còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 3 với 21 điểm, hơn Udinese ở hạng 17 tới 16 điểm. Trận đấu bắt đầu lúc 00:00 ngày 01/11/2026.

AS Roma còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Udinese tại Bluenergy Stadium lúc 00:00 ngày 01/11/2026. Đội bóng thủ đô đang đứng thứ 3 với 21 điểm, trong khi chủ nhà chỉ có 5 điểm và xếp hạng 17. Khoảng cách 16 điểm cho thấy hai đội đang ở những nấc thang rất khác nhau.

AS Roma giữ phong độ tốt, Udinese chưa tìm được lối thoát

Trong 5 trận gần nhất, AS Roma thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận đấu mới nhất của đội là một chiến thắng, trước đó là một trận hòa rồi thêm hai trận thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả này giúp họ duy trì vị trí trong nhóm đầu bảng xếp hạng.

Ngược lại, Udinese đang trải qua giai đoạn rất khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà hòa 2 trận, thua 3 trận và chưa thắng trận nào. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, nhưng trước đó là ba trận thua liên tiếp.

Thế đối đầu nghiêng về AS Roma

Lịch sử đối đầu gần đây cũng là lợi thế của đội khách. Qua 5 lần gặp nhau gần nhất, AS Roma thắng 4 trận, Udinese thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Dù vậy, một chiến thắng của Udinese trong khoảng thời gian đó cho thấy chủ nhà vẫn từng làm khó đối thủ này.

Vị trí trên bảng xếp hạng và mục tiêu của hai đội

Với 21 điểm và hạng 3, AS Roma có động lực để tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu. Mỗi trận thắng sẽ giúp họ giữ nhịp trong cuộc đua lên đỉnh bảng, vì vậy chuyến làm khách này mang ý nghĩa quan trọng trong mục tiêu bám đuổi.

Với Udinese, đội đứng thứ 17 với 5 điểm, nhu cầu lớn nhất là chấm dứt chuỗi trận không thắng. Đội chủ nhà cần những điểm số để cải thiện tình hình, và sân nhà là nơi họ kỳ vọng tìm lại sự tự tin.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự chênh lệch về phong độ và vị trí cho thấy AS Roma sẽ bước vào trận với tâm thế chủ động hơn. Đội khách có chuỗi kết quả tích cực và thành tích đối đầu vượt trội, nên áp lực nhiều khả năng đè nặng lên vai Udinese.

Tuy nhiên, Udinese có lý do để chơi quyết liệt trên sân nhà, nơi họ cần một kết quả để thoát khỏi chuỗi phong độ đi xuống. Nếu AS Roma duy trì sự ổn định như những trận gần đây, họ hoàn toàn có thể giữ vững cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Ngược lại, chỉ cần để chủ nhà sớm có điểm số, cuộc đua của đội khách sẽ gặp thêm trở ngại.

Nhận định

Xét trên phong độ, thế đối đầu và vị trí trên bảng xếp hạng, AS Roma là đội được đánh giá cao hơn trong trận này. Dù vậy, Udinese vẫn có động lực lớn để tìm lại chiến thắng trên sân nhà, khiến cuộc đối đầu hứa hẹn không dễ dàng với đội khách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Udinese · 1 thắng 0 hòa AS Roma · 4 thắng Udinese 1 - 0 AS Roma UDI AS Roma 2 - 0 Udinese AR Udinese 1 - 2 AS Roma AR AS Roma 3 - 0 Udinese AR Udinese 1 - 2 AS Roma AR

Udinese 5 trận gần nhất H B B B H 9 Trận 1-2-6 T-H-B 9 Ghi (TB 1.0) 18 Thủng lưới AS Roma 5 trận gần nhất T H T T B 9 Trận 6-3-0 T-H-B 23 Ghi (TB 2.6) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 9 8 1 0 +15 25 T T T T H 2 Lazio 9 8 1 0 +15 25 T T T T T 3 AS Roma 9 6 3 0 +15 21 T H T H H 4 Como 9 6 2 1 +9 20 T T T H B … 16 Monza 9 2 1 6 -6 7 B B T B T 17 Udinese 9 1 2 6 -9 5 H B B B B 18 Fiorentina 9 1 2 6 -10 5 H B B B H …

Tình hình lực lượng Udinese ✚ D. Alaba (Calf Injury) ✚ V. Bayo (Thigh Injury) ✚ I. Gueye (Ankle Injury) ✚ A. Zanoli (Muscle Injury) ✚ D. Alaba (Calf Injury) ✚ V. Bayo (Thigh Injury) ✚ I. Gueye (Ankle Injury) ✚ A. Zanoli (Muscle Injury) AS Roma ✚ P. Dybala (Calf Injury) ✚ M. Kone (Muscle Injury) ✚ L. Pellegrini (Thigh Injury) ✚ M. Svilar (Toe Injury) ✚ P. Dybala (Calf Injury) ✚ M. Kone (Muscle Injury) ✚ L. Pellegrini (Thigh Injury) ✚ M. Svilar (Toe Injury)