Nhận định Udinese vs Como - Serie A: Thử thách bản lĩnh đội khách Como bước vào cuộc đối đầu với Udinese tại vòng đấu tới với mục tiêu bảo vệ vị trí trong top 4, sau chuỗi phong độ thăng hoa với 5 trận thắng liên tiếp tại Serie A.

Trận đấu giữa Udinese và Como trong khuôn khổ Serie A sẽ diễn ra vào lúc 17:30 ngày 06/04/2026 tại sân vận động Bluenergy Stadium. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang có vị thế trái ngược trên bảng xếp hạng, khi đội khách Como đang bay cao trong nhóm dự Champions League, còn Udinese nỗ lực cải thiện vị trí ở giữa bảng xếp hạng.

Phong độ và vị thế hiện tại

Como hiện đang là hiện tượng của mùa giải năm nay khi đứng thứ 4 với 57 điểm. Đội bóng này sở hữu chuỗi phong độ cực kỳ ấn tượng với 5 trận thắng liên tiếp, ghi được tổng cộng 53 bàn thắng sau 30 vòng đấu. Hiệu suất tấn công trung bình 1.8 bàn/trận cùng hàng thủ vững chắc (chỉ để lọt lưới 0.7 bàn/trận) giúp Como trở thành đối thủ đáng gờm với bất kỳ đội bóng nào.

Trong khi đó, Udinese đang xếp ở vị trí thứ 11 với 39 điểm. Phong độ của đội chủ nhà khá phập phù khi chỉ giành được 2 chiến thắng, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận đấu gần đây nhất. Trên sân nhà mùa này, Udinese cũng chưa thực sự tận dụng tốt lợi thế khi đã để thua 6 trận tại Bluenergy Stadium.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Como 4 57 Thắng 5 trận Udinese 11 39 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2

Tình hình lực lượng và đội hình

Bước vào trận đấu này, cả hai đội đều gặp những tổn thất đáng kể về mặt nhân sự do chấn thương và thẻ phạt. Những vắng mặt này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc sắp xếp sơ đồ chiến thuật của các huấn luyện viên.

Đội chủ nhà thiếu vắng A. Buksa do chấn thương bắp chân, A. Zanoli gặp vấn đề về đầu gối và J. Zemura bị chấn thương cơ. Đặc biệt, sự vắng mặt của K. Davis do đã nhận đủ thẻ vàng sẽ là tổn thất lớn cho hàng công của Udinese. Como: Đội khách cũng không có sự phục vụ của J. Addai vì chấn thương gân Achilles, J. Ramon gặp chấn thương cơ và J. Rodriguez dính chấn thương đầu gối.

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng về phía đội khách. Trong 3 lần chạm trán gần nhất từ năm 2024 đến nay, Como đã giành chiến thắng 2 trận và chỉ để thua 1 trận trước Udinese. Đáng chú ý là chiến thắng đậm 4-1 của Como vào tháng 1/2025.

Về hiệu số bàn thắng bại, Como vượt trội hoàn toàn với +31, trong khi Udinese đang có hiệu số âm (-7). Khả năng tận dụng cơ hội của hàng tiền đạo Como được đánh giá cao hơn hẳn khi họ chỉ cần 30 trận để ghi được 53 bàn thắng, so với 35 bàn của Udinese.

Nhận định trận đấu

Dựa trên các thông số thống kê và phong độ thực tế, Como được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu này. Dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng sự hưng phấn từ chuỗi trận toàn thắng sẽ là bệ phóng tâm lý cực lớn cho thầy trò huấn luyện viên đội khách.

Các chuyên gia nhận định khả năng thắng của Como đạt 45%, ngang bằng với khả năng xảy ra một kết quả hòa. Udinese chỉ có khoảng 10% cơ hội giữ lại trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà. Đây dự báo sẽ là một trận đấu mà Como sẽ kiểm soát thế trận, trong khi Udinese buộc phải chơi phòng ngự phản công chặt chẽ để hy vọng tìm kiếm một kết quả có lợi.

Dự đoán kết quả: Como thắng hoặc hòa.

Cập nhật đội hình lúc 17:01 06/04/2026

Đội hình chính thức

Udinese

Sơ đồ: 3-5-2

HLV: Kosta Runjaic

Đội hình xuất phát:

40. Maduka Okoye (G)

31. Thomas Kristensen (D)

27. Christian Kabasele (D)

28. Oumar Solet (D)

19. Kingsley Ehizibue (M)

32. Jürgen Ekkelenkamp (M)

8. Jesper Karlström (M)

14. Arthur Atta (M)

11. Hassane Kamara (M)

10. Nicolò Zaniolo (F)

24. Jakub Piotrowski (F)

Dự bị:

93. Daniele Padelli

22. Branimir Mlačić

6. Oier Zarraga

20. Juan Arizala

90. Răzvan Sava

38. Lennon Miller

13. Nicolò Bertola

29. Abdoulaye Camara

7. Idrissa Gueye

15. Vakoun Bayo

Como

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Cesc Fabregas

Đội hình xuất phát:

1. Jean Butez (G)

28. Ivan Smolčić (D)

34. Diego Carlos (D)

2. Marc-Oliver Kempf (D)

3. Álex Valle (D)

23. Máximo Perrone (M)

33. Lucas Da Cunha (M)

10. Nico Paz (M)

6. Maxence Caqueret (M)

38. Assane Diao (M)

11. Anastasios Douvikas (F)

Dự bị: