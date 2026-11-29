Nhận định Udinese vs Fiorentina: Cả hai cùng khát thắng Udinese và Fiorentina cùng cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý, trong trận đấu lúc 18:30 ngày 29/11/2026 trên sân Bluenergy Stadium.

Udinese và Fiorentina cùng bước vào trận đấu với nhu cầu giống nhau: một kết quả tích cực để chấm dứt chuỗi trận không như ý. Cuộc gặp diễn ra lúc 18:30 ngày 29/11/2026 tại Bluenergy Stadium, nơi cả hai đội đều muốn tìm lại cảm giác chiến thắng.

Udinese: chưa thắng trong 5 trận gần nhất

Udinese đang ở trong giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chưa có chiến thắng nào, với 2 trận hòa và 3 trận thua. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, trước đó là hai trận thua liên tiếp.

Trên bảng xếp hạng, Udinese đang đứng thứ 20 với 6 điểm. Việc chưa thể có chiến thắng trong chuỗi trận vừa qua khiến đội bóng cần một cú hích về tinh thần, và lợi thế sân nhà là cơ hội để họ làm điều đó.

Fiorentina: phong độ thiếu ổn định

Fiorentina cũng không có chuỗi trận thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Họ thua trận gần nhất, sau khi hòa ở trận trước đó, và chỉ có một chiến thắng trong khoảng thời gian này.

Fiorentina hiện đứng thứ 16 với 9 điểm, hơn Udinese 3 điểm. Khoảng cách này không lớn, nên kết quả của trận đấu có thể tác động trực tiếp đến vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu cho thấy hai đội không có bên nào áp đảo. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Udinese thắng 2 trận, Fiorentina thắng 2 trận và có 1 trận hòa. Sự cân bằng này cho thấy trận đấu khó ngã ngũ sớm, khi cả hai đều từng tìm được cách đánh bại đối thủ.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi cả hai đội đều thiếu chiến thắng, yếu tố tâm lý sẽ đóng vai trò quan trọng. Đội nào kiểm soát tốt áp lực và hạn chế sai sót ở những phút đầu sẽ có lợi thế trong việc định hình diễn biến trận đấu.

Udinese có lợi thế sân nhà, nhưng chuỗi 5 trận không thắng là gánh nặng không nhỏ. Ở phía bên kia, Fiorentina có thứ hạng và điểm số nhỉnh hơn, song phong độ gần đây cũng chưa đủ để họ tự tin. Cả hai đều có lý do để thi đấu quyết tâm, và một trận đấu giằng co là kịch bản khá hợp lý.

Nhận định

Hai đội cùng khát một kết quả tích cực, cùng có phong độ chưa ổn định và từng có những lần đối đầu cân bằng. Chiến thắng sẽ giúp bên giành được nó thoát khỏi chuỗi trận không như ý, còn bên còn lại tiếp tục phải tìm lời giải cho phong độ của mình.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Udinese · 2 thắng 1 hòa Fiorentina · 2 thắng Udinese 3 - 0 Fiorentina UDI Fiorentina 5 - 1 Udinese FIO Udinese 2 - 3 Fiorentina FIO Fiorentina 1 - 2 Udinese UDI Fiorentina 2 - 2 Udinese Hòa

Udinese 5 trận gần nhất H B B H B 12 Trận 1-3-8 T-H-B 13 Ghi (TB 1.1) 26 Thủng lưới Fiorentina 5 trận gần nhất B H T H B 12 Trận 2-3-7 T-H-B 17 Ghi (TB 1.4) 28 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 13 11 2 0 +20 35 T T H T T 2 Inter 13 10 2 1 +19 32 T H T B T 3 AS Roma 12 9 3 0 +25 30 T T T T H … 15 Lecce 12 3 1 8 -13 10 B H B B B 16 Fiorentina 12 2 3 7 -11 9 B H T H B 17 Sassuolo 12 2 2 8 -15 8 B B B B B … 19 Venezia 13 2 1 10 -17 7 H B T B B 20 Udinese 12 1 3 8 -13 6 H B B H B

Tình hình lực lượng Udinese ✚ N. Bertola (Thigh Injury) ✚ K. Davis (Thigh Injury) ✚ I. Gueye (Ankle Injury) ✚ E. Ebosse (Ankle Injury) ✚ J. Piotrowski (Muscle Injury) Fiorentina ✚ F. Parisi (Knee Injury) ✚ M. Pongracic (Muscle Injury) ✚ R. Sottil (Back Injury) ✚ Viery (Thigh Injury) ✚ C. Inao Oulai (Personal Reasons)