Nhận định Udinese vs Juventus - Serie A: Bà đầm già nỗ lực bám đuổi top 4 Juventus hành quân đến sân Bluenergy vào lúc 02:45 ngày 15/03/2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm để thu hẹp khoảng cách với nhóm dự Champions League tại Serie A.

Trận đấu giữa Udinese và Juventus tại vòng 29 Serie A diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều đang không có được phong độ ổn định nhất. Juventus hiện xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng với 50 điểm, trong khi đội chủ nhà Udinese đứng ở vị trí thứ 11 với 36 điểm.

Vị trí bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Juventus 6 50 Thắng 1, hòa 2, thua 2 Udinese 11 36 Thắng 1, hòa 1, thua 3

Juventus đang duy trì hiệu suất ghi bàn khá tốt với trung bình 1,8 bàn/trận, tổng cộng ghi được 50 bàn thắng sau 28 vòng đấu. Tuy nhiên, hàng thủ của họ đã để thủng lưới 28 bàn. Phía bên kia chiến tuyến, Udinese đang gặp khó khăn trong khâu dứt điểm khi chỉ đạt hiệu suất 1,2 bàn/trận và sở hữu hàng thủ khá lỏng lẻo khi đã nhận tới 41 bàn thua từ đầu mùa.

Thành tích đối đầu gần đây

Lịch sử đang nghiêng hẳn về phía đội bóng thành Turin. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Juventus đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước Udinese:

03/12/2025: Juventus 2 - 0 Udinese

30/10/2025: Juventus 3 - 1 Udinese

19/05/2025: Juventus 2 - 0 Udinese

03/11/2024: Udinese 0 - 2 Juventus

13/02/2024: Juventus 0 - 1 Udinese

Tình hình lực lượng và đội hình

Đội chủ nhà Udinese đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng ở hàng thủ. N. Bertola vắng mặt vì chấn thương cổ chân, A. Zanoli chấn thương đầu gối và J. Zemura gặp vấn đề về cơ. Ngoài ra, khả năng ra sân của O. Solet vẫn còn bỏ ngỏ do chấn thương cơ chưa hồi phục hoàn toàn.

Bên phía Juventus, tình hình có vẻ khả quan hơn khi danh sách vắng mặt chỉ bao gồm E. Holm (chấn thương bàn chân) và A. Milik, cả hai đều đang trong tình trạng chờ đánh giá khả năng thi đấu cuối cùng trước giờ bóng lăn.

Dự đoán chiến thuật và nhận định

Với ưu thế về lực lượng và lịch sử đối đầu, Juventus được đánh giá cao hơn trong việc kiểm soát trận đấu. Tỷ lệ dự đoán cho thấy khả năng giành chiến thắng hoặc ít nhất là một trận hòa của đội khách lên tới 90%. Udinese với lợi thế sân nhà chỉ có khoảng 10% cơ hội tạo nên bất ngờ.

Trận đấu này được dự báo sẽ không có quá nhiều bàn thắng bùng nổ khi cả hai đội đều có xu hướng thi đấu thận trọng. Một kết quả hòa hoặc chiến thắng tối thiểu cho Juventus là kịch bản dễ xảy ra nhất tại sân Bluenergy.