Nhận định Udinese vs Lecce: Cả hai cùng khát thắng Cả Udinese lẫn Lecce đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý, khi hai đội gặp nhau lúc 17h30 ngày 18/10/2026 tại Bluenergy Stadium.

Udinese và Lecce cùng bước vào cuộc đối đầu lúc 17h30 ngày 18/10/2026 trên sân Bluenergy Stadium với nhu cầu giống hệt nhau: tìm lại cảm giác chiến thắng. Cả hai đều thua 4 trong 5 trận gần nhất, nên bất kỳ kết quả tích cực nào cũng có thể giúp họ lấy lại tinh thần.

Hai đội cùng chung nỗi lo phong độ

Udinese đang đi qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà không thắng trận nào, hòa 1 và thua 4. Trận mới nhất của họ kết thúc bằng thất bại, trước đó là một trận hòa, rồi đến ba thất bại liên tiếp.

Lecce cũng không khá hơn nhiều. Đội khách thắng 1 và thua 4 trong 5 trận gần nhất. Họ thua hai trận liền gần đây, trước đó có một chiến thắng hiếm hoi, và trước nữa là thêm hai trận thua.

Có thể thấy sức ép tâm lý đè lên cả hai phía gần như ngang nhau. Đội nào xử lý tốt hơn những khoảnh khắc đầu trận sẽ có lợi thế để thoát khỏi mạch kết quả không như ý.

Khoảng cách nhỏ trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, hai đội nằm sát nhau. Lecce đứng hạng 13 với 6 điểm, còn Udinese ở hạng 15 với 4 điểm. Khoảng cách chỉ là 2 điểm, nên trận đấu này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai.

Với Udinese, một chiến thắng sẽ đưa họ vượt qua đối thủ về điểm số. Với Lecce, kết quả tốt giúp họ nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp ngay trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng về Udinese

Lịch sử gần đây đứng về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Udinese thắng 4 trận, không có trận hòa nào và Lecce thắng 1 trận. Đây là xu hướng đáng chú ý, cho thấy Lecce thường gặp khó khăn mỗi khi đối mặt với Udinese.

Dù vậy, thế đối đầu chỉ là một yếu tố tham khảo. Khi cả hai đội cùng sa sút phong độ, các con số trong quá khứ chưa chắc còn nguyên giá trị.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trong một trận đấu mà cả hai đều thiếu tự tin, sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội sẽ quyết định kết quả. Đội nào mắc lỗi ít hơn trong những phút đầu sẽ có cơ hội kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Udinese có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt hơn, nhưng chuỗi bốn trận thua trong năm lần ra sân gần nhất khiến họ chưa thể yên tâm. Lecce, ngược lại, từng có một chiến thắng xen giữa chuỗi trận khó khăn, một dấu hiệu cho thấy họ vẫn có khả năng bứt phá nếu chơi đúng thế mạnh.

Nhận định

Udinese nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và thế đối đầu áp đảo trong các lần gặp gần nhất. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của hai đội khá tương đồng, và khoảng cách trên bảng xếp hạng chỉ là 2 điểm. Trận đấu vì thế có thể diễn ra căng thẳng, với việc cả hai đều khát thắng để rũ bỏ chuỗi kết quả tiêu cực.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Udinese · 4 thắng 0 hòa Lecce · 1 thắng Lecce 2 - 1 Udinese LEC Udinese 3 - 2 Lecce UDI Lecce 0 - 1 Udinese UDI Udinese 1 - 0 Lecce UDI Lecce 0 - 2 Udinese UDI

Udinese 5 trận gần nhất B H B B B 6 Trận 1-1-4 T-H-B 9 Ghi (TB 1.5) 13 Thủng lưới Lecce 5 trận gần nhất B B T B B 6 Trận 2-0-4 T-H-B 6 Ghi (TB 1.0) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 7 6 1 0 +12 19 T T H T T 2 AS Roma 7 5 2 0 +13 17 T H H T T 3 Lazio 6 5 1 0 +7 16 T T H T T … 12 Torino 6 2 1 3 -2 7 T H B T B 13 Lecce 6 2 0 4 -6 6 B B T B B 14 Bologna 7 1 2 4 -4 5 B T H B H 15 Udinese 6 1 1 4 -4 4 B B B B T 16 Monza 6 1 1 4 -6 4 B T B H B …

Tình hình lực lượng Udinese ✚ J. Abankwah (Injury) ✚ V. Bayo (Thigh Injury) ✚ I. Gueye (Ankle Injury) ✚ N. Zaniolo (Thigh Injury) ✚ J. Piotrowski (Heart Problems) ✚ A. Zanoli (Muscle Injury) ✚ J. Abankwah (Injury) ✚ V. Bayo (Thigh Injury) Lecce ✚ I. Ilic (Thigh Injury) ✚ M. Berisha (Lacking Match Fitness) ✚ N. Stulic (Muscle Injury) ✚ I. Ilic (Thigh Injury) ✚ M. Berisha (Lacking Match Fitness) ✚ N. Stulic (Muscle Injury)