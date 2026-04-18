Nhận định Udinese vs Parma - Serie A: Lợi thế sân nhà cho Le Zebrette Udinese tiếp đón Parma tại Bluenergy Stadium với mục tiêu củng cố vị trí giữa bảng xếp hạng, trong khi đội khách nỗ lực tìm kiếm điểm số để thoát khỏi chuỗi phong độ nghèo nàn.

Bối cảnh trận đấu và vị trí bảng xếp hạng

Udinese sẽ tiếp đón Parma trên sân nhà Bluenergy Stadium vào lúc 20h00 ngày 18/4/2026 trong khuôn khổ vòng đấu Serie A. Hiện tại, đội chủ nhà Udinese đang đứng ở vị trí thứ 11 với 43 điểm, duy trì một khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng. Trong khi đó, Parma đang xếp thứ 14 với 36 điểm và đang trải qua giai đoạn khó khăn về mặt phong độ.

Phong độ gần đây và hiệu suất thi đấu

Udinese thể hiện bộ mặt tương đối ổn định trong mùa giải này. Sau 32 trận đã đấu, Udinese giành được 12 chiến thắng, 7 trận hòa và nhận 13 thất bại. Hiệu suất ghi bàn của họ đạt mức trung bình 1,2 bàn mỗi trận (ghi 38 bàn), trong khi hàng thủ để lọt lưới 42 bàn. Đáng chú ý, Udinese có sự cân bằng khá tốt giữa thành tích sân nhà và sân khách với 5 chiến thắng tại Bluenergy Stadium.

Ngược lại, Parma đang gặp vấn đề nghiêm trọng ở khâu dứt điểm. Đội khách chỉ mới ghi được 23 bàn thắng sau 32 trận, đạt tỷ lệ thấp 0,7 bàn mỗi trận. Dù sở hữu 12 trận hòa - con số cho thấy sự lỳ lợm nhất định - nhưng việc chỉ có 8 chiến thắng khiến họ chưa thể bứt phá lên nửa trên bảng xếp hạng. Phong độ gần đây của Parma khá ảm đạm khi họ liên tục đánh rơi điểm số với các trận hòa và thua xen kẽ.

Lịch sử đối đầu: Sự áp đảo của Udinese

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Udinese giành tới 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận. Lần gần nhất hai đội gặp nhau vào tháng 11/2025, Udinese đã đánh bại Parma ngay trên sân khách với tỷ số 2-0. Những con số này mang lại lợi thế tâm lý lớn cho đoàn quân áo sọc trắng đen trước giờ bóng lăn.

Ngày đối đầu Trận đấu Tỷ số 29/11/2025 Parma vs Udinese 0 - 2 02/03/2025 Udinese vs Parma 1 - 0 16/09/2024 Parma vs Udinese 2 - 3 21/02/2021 Parma vs Udinese 2 - 2 18/10/2020 Udinese vs Parma 3 - 2

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Cả hai đội đều đang đối mặt với những tổn thất về nhân sự do chấn thương. Phía Udinese, K. Davis và A. Zanoli chắc chắn vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Khả năng ra sân của J. Zemura vẫn còn bỏ ngỏ do gặp vấn đề về cơ. Bên phía Parma, ban huấn luyện sẽ không có sự phục vụ của B. Cremaschi và M. Frigan, cả hai đều đang điều trị chấn thương đầu gối dài hạn.

Nhận định và dự đoán chiến thuật

Dựa trên lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu vượt trội, Udinese được đánh giá có tới 45% khả năng giành chiến thắng. Parma dù có khả năng cầm chân đối thủ bằng lối chơi phòng ngự nhưng việc thiếu hỏa lực trên hàng công sẽ là rào cản lớn để họ tìm kiếm 3 điểm. Trận đấu được dự báo sẽ không có quá nhiều bàn thắng khi cả hai đội đều có xu hướng chơi thận trọng.

Các chuyên gia nhận định kịch bản Udinese từ hòa đến thắng là khả thi nhất. Với hàng công chỉ ghi trung bình 0,7 bàn/trận của Parma, đội khách khó lòng tạo nên bất ngờ trước một Udinese đang khát khao cải thiện thứ hạng trên bảng tổng sắp Serie A.