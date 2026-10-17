Nhận định Union Berlin vs Borussia Dortmund: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu Borussia Dortmund còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi hành quân đến sân Union Berlin lúc 20:30 ngày 17/10/2026, với vị trí thứ hai và 13 điểm trong tay.

Borussia Dortmund còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Union Berlin tại sân An der Alten Försterei lúc 20:30 ngày 17/10/2026. Đội khách đang xếp hạng 2 với 13 điểm, trong khi chủ nhà đứng thứ 16 với 4 điểm. Khoảng cách 9 điểm giữa hai đội phản ánh hai hoàn cảnh rất khác nhau trước giờ bóng lăn.

Dortmund mang theo lợi thế vị trí

Với 13 điểm và hạng 2, Borussia Dortmund đang ở nhóm đầu bảng. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp họ giữ vững vị thế và duy trì áp lực lên đội dẫn đầu.

Phong độ gần đây của đội bóng vùng Ruhr khá ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Dortmund thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Điểm cần lưu ý là họ vừa thua ở trận gần nhất, sau trận hòa liền trước đó. Chuỗi 3 trận thắng trước đó vẫn cho thấy nền tảng của đội khá chắc chắn.

Union Berlin đang tìm lại nhịp thắng

Union Berlin có 4 điểm và đứng hạng 16, nên họ cần điểm số để rời khu vực thấp của bảng xếp hạng. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, 2 trận gần nhất đều là chiến thắng, sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó.

Hai chiến thắng liên tiếp là tín hiệu tích cực về mặt tinh thần. Cùng với lợi thế sân nhà tại An der Alten Försterei, đây là yếu tố khiến Dortmund khó có một chuyến làm khách dễ dàng.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Borussia Dortmund thắng 4 trận, Union Berlin thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Xu hướng này giúp đội khách có thêm niềm tin khi bước vào trận đấu.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Với Dortmund, bài toán là giữ được sự ổn định sau trận thua gần nhất để không làm chậm nhịp bám đuổi ngôi đầu. Với Union Berlin, thử thách là biến đà thắng hai trận liền thành điểm số trước đối thủ đang ở nhóm trên.

Nhìn chung, chênh lệch về vị trí, điểm số và thành tích đối đầu đang nghiêng về Borussia Dortmund. Tuy nhiên, phong độ đi lên và sân nhà là hai yếu tố đủ để Union Berlin khiến trận đấu trở nên khó lường.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Union Berlin · 1 thắng 0 hòa Borussia Dortmund · 4 thắng Union Berlin 0 - 3 Borussia Dortmund BD Borussia Dortmund 3 - 0 Union Berlin BD Borussia Dortmund 6 - 0 Union Berlin BD Union Berlin 2 - 1 Borussia Dortmund UB Union Berlin 0 - 2 Borussia Dortmund BD

Union Berlin 5 trận gần nhất T T B B B 5 Trận 1-1-3 T-H-B 5 Ghi (TB 1.0) 17 Thủng lưới Borussia Dortmund 5 trận gần nhất B H T T T 5 Trận 4-1-0 T-H-B 11 Ghi (TB 2.2) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 SC Freiburg 5 4 1 0 +10 13 T H T T T 2 Borussia Dortmund 5 4 1 0 +7 13 H T T T T 3 Bayern München 5 3 2 0 +12 11 H T T H T … 15 SC Paderborn 07 5 1 1 3 -4 4 B T B B H 16 Union Berlin 5 1 1 3 -12 4 T B B B H 17 1899 Hoffenheim 5 1 0 4 -4 3 B B T B B …

Tình hình lực lượng Union Berlin ✚ A. Ilic (Illness) ✚ J. Juranovic (Achilles Tendon Injury) ✚ A. Markgraf (Knee Injury) ✚ S. Nsoki (Muscle Injury) ✚ E. Latte Lath (Muscle Injury) ✚ A. Ilic (Illness) ✚ J. Juranovic (Achilles Tendon Injury) ✚ A. Markgraf (Knee Injury) Borussia Dortmund ✚ E. Can (Knee Injury) ✚ G. Konstantelias (Knee Injury) ✚ J. Lerma (Muscle Injury) ✚ E. Can (Knee Injury) ✚ G. Konstantelias (Knee Injury) ✚ J. Lerma (Muscle Injury)