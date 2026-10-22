Nhận định Union St. Gilloise vs Hapoel Beer Sheva: Màn so tài của hai đội vào phom Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Union St. Gilloise bất bại cả 5 trận gần nhất, Hapoel Beer Sheva thắng 3 trong 5 trận. Giờ đấu 23:45 ngày 22/10/2026.

Cả Union St. Gilloise lẫn Hapoel Beer Sheva đều bước vào trận đấu này với phong độ tốt. Union St. Gilloise chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, còn Hapoel Beer Sheva thắng 3 trong 5 trận gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 23:45 ngày 22/10/2026 trên sân Merkur Spielarena.

Union St. Gilloise: chuỗi trận bất bại đáng chú ý

Trong 5 trận gần nhất, Union St. Gilloise thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa nếm mùi thất bại. Đội bóng vừa có kết quả tích cực ở trận gần nhất, sau đó là hai trận hòa liên tiếp, rồi thêm hai chiến thắng ở các trận trước đó.

Chuỗi kết quả này cho thấy Union St. Gilloise có sự ổn định. Dù để mất điểm ở hai trận hòa, đội bóng vẫn giữ được nhịp độ không thua và tích lũy điểm đều đặn.

Hapoel Beer Sheva: thắng nhiều hơn, nhưng cũng từng thất bại

Hapoel Beer Sheva cũng thắng 3 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội khách vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất, sau đó nếm một thất bại, rồi có thêm hai trận thắng liên tiếp và một trận hòa ở những lượt cũ hơn.

So với Union St. Gilloise, Hapoel Beer Sheva có độ ổn định thấp hơn đôi chút vì đã có một trận thua. Tuy vậy, tỷ lệ thắng 3 trên 5 trận vẫn cho thấy đội bóng đang vào phom và đủ tự tin cho chuyến làm khách này.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Ở bảng xếp hạng, Union St. Gilloise đang đứng hạng 12 với 4 điểm, trong khi Hapoel Beer Sheva xếp hạng 25 với 1 điểm. Hai đội cách nhau 3 điểm và 13 bậc.

Khoảng cách này tạo ra một nghịch lý thú vị: phong độ gần đây của hai đội khá tương đồng, nhưng vị trí hiện tại lại chênh lệch. Với Hapoel Beer Sheva, đây là cơ hội để chứng minh phong độ tốt có thể chuyển hóa thành điểm số trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi hai đội cùng đang vào phom, những chi tiết nhỏ thường quyết định kết quả. Union St. Gilloise có lợi thế về sự bền bỉ nhờ chuỗi trận không thua, còn Hapoel Beer Sheva sở hữu số trận thắng tương đương và tinh thần của một đội đang đi lên.

Do đó, khả năng giữ vững sự tập trung trong suốt 90 phút sẽ là yếu tố quan trọng. Đội nào hạn chế được sai sót và tận dụng tốt cơ hội đầu tiên sẽ có lợi thế tâm lý lớn trong một trận đấu được dự báo cân bằng.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang có phong độ cao nhưng vị trí trên bảng xếp hạng khác nhau. Union St. Gilloise nhỉnh hơn về độ ổn định và thứ hạng, trong khi Hapoel Beer Sheva có động lực lớn để tiếp tục mạch kết quả tích cực. Một trận đấu hấp dẫn và nhiều cạnh tranh đang chờ đón người xem trên sân Merkur Spielarena.

Union St. Gilloise 5 trận gần nhất T H H T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Hapoel Beer Sheva 5 trận gần nhất T B T T H 2 Trận 0-1-1 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 +6 6 T T 3 Benfica 2 2 0 0 +5 6 T T … 8 Lyon 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Sunderland 2 2 0 0 +2 6 T T … 11 Sparta Praha 2 1 1 0 +3 4 H T 12 Union St. Gilloise 2 1 1 0 +3 4 H T 13 Rennes 2 1 1 0 +1 4 T H … 24 Levski Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 25 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 -1 1 B H 26 Sturm Graz 2 0 1 1 -3 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Union St. Gilloise ✚ A. Ait El Hadj (Off the roster) ✚ I. Hurtevent (Knock) ✚ O. Kricfalusi (Knock) ✚ K. Mac Allister (Knee Injury) ✚ I. Pavlic (Off the roster) ✚ R. Schoofs (Knock) ✚ K. Rodriguez (Muscle Injury) ✚ R. Sykes (Shoulder Injury) Hapoel Beer Sheva ✚ D. Biton (Heart Problems) ✚ Lucas Ventura (Muscle Injury) ✚ I. Nachmias (Injury) ✚ Y. Stoyanov (Off the roster) ✚ Joao Victor (Inactive) ✚ D. Biton (Heart Problems) ✚ Lucas Ventura (Muscle Injury) ✚ I. Nachmias (Injury)