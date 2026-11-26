Nhận định Union St. Gilloise vs Lech Poznan: Chủ nhà nối dài mạch thăng hoa? Union St. Gilloise đang có mạch thắng ấn tượng với 5 chiến thắng liên tiếp gần đây. Họ tiếp Lech Poznan tại Den Dreef Stadium lúc 00h45 ngày 27/11/2026.

Union St. Gilloise đang có mạch thắng ấn tượng khi giành chiến thắng cả 5 trận gần nhất. Với đà hưng phấn đó, đội chủ nhà bước vào cuộc tiếp đón Lech Poznan tại Den Dreef Stadium lúc 00h45 ngày 27/11/2026 với vị thế của bên được đánh giá cao hơn.

Union St. Gilloise: Mạch thắng liên tiếp tạo đà hưng phấn

Phong độ của Union St. Gilloise gần như không có điểm trừ. Đội chủ nhà thắng trọn vẹn 5 trận gần nhất, không để lỡ nhịp ở bất kỳ trận nào. Một chuỗi kết quả như vậy thường mang lại sự tự tin lớn cho cả tập thể.

Thành tích này cũng được phản ánh trên bảng xếp hạng. Union St. Gilloise đang đứng hạng 4 với 10 điểm, nằm trong nhóm đầu bảng và có nền tảng điểm số khá vững.

Lech Poznan: Phong độ thất thường, thứ hạng đáng lo

Ở chiều ngược lại, Lech Poznan chưa tìm được sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ là một chiến thắng, nhưng trước đó các kết quả đan xen thắng, hòa, thua khiến đội bóng chưa tạo được mạch chắc chắn.

Vị trí trên bảng xếp hạng phản ánh khó khăn đó. Lech Poznan đang đứng hạng 35 với 1 điểm, nằm ở nhóm cuối bảng và cần sớm tìm lại điểm số.

Khoảng cách về vị trí và điểm số

Sự chênh lệch giữa hai đội thể hiện rõ qua con số. Union St. Gilloise hơn Lech Poznan 31 bậc trên bảng xếp hạng và hơn 9 điểm (10 điểm so với 1 điểm). Khoảng cách này khớp với bức tranh phong độ gần đây: một bên toàn thắng, bên kia chưa thể giữ được sự đều đặn.

Điểm then chốt của trận đấu

Với lợi thế sân nhà và tinh thần đang lên, Union St. Gilloise nhiều khả năng sẽ chủ động và muốn duy trì nhịp thắng. Điều quan trọng với họ là giữ được sự tập trung để không để mạch chiến thắng bị cắt ngang.

Lech Poznan lại cần một trận đấu chắc chắn hơn để cải thiện điểm số. Chiến thắng ở trận gần nhất có thể là nền tảng tinh thần, song đội khách sẽ phải chơi kỷ luật và tận dụng tốt cơ hội để gây khó cho chủ nhà.

Nhận định

Xét về phong độ, thứ hạng và điểm số, Union St. Gilloise rõ ràng đang ở vị thế tốt hơn. Mạch 5 trận thắng liên tiếp cùng lợi thế sân nhà giúp đội bóng này có nhiều lý do để nối dài chuỗi thăng hoa. Dù vậy, Lech Poznan vừa có một chiến thắng gần nhất và vẫn có thể tạo ra thử thách nếu giữ được sự tập trung trong cả trận.

Union St. Gilloise 5 trận gần nhất T T T T T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 10 Ghi (TB 2.5) 2 Thủng lưới Lech Poznan 5 trận gần nhất T H B T B 8 Trận 3-2-3 T-H-B 17 Ghi (TB 2.1) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T 4 Union St. Gilloise 4 3 1 0 +8 10 T T H T 5 Juventus 4 3 1 0 +7 10 T H T T … 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H … 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B … 34 Lillestrom 4 0 1 3 -8 1 B B H B 35 Lech Poznan 4 0 1 3 -10 1 B H B B 36 Ararat-Armenia 4 0 0 4 -10 0 B B B B Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Union St. Gilloise ✚ A. Ait El Hadj (Off the roster) ✚ M. Biondic (Knee Injury) ✚ N. Havenaar (Inactive) ✚ K. Mac Allister (Knee Injury) ✚ I. Pavlic (Off the roster) Lech Poznan ✚ A. Douglas (Ankle Injury) ✚ A. Gholizadeh (Knee Injury) ✚ M. Ishak (Muscle Injury) ✚ J. Moutinho (Broken Leg) ✚ P. Rodriguez (Inactive) ✚ P. Walemark (Inactive) ✚ A. Sayyadmanesh (Groin Injury)