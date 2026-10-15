Nhận định Universitatea Craiova vs Getafe: Chủ nhà nối dài mạch thăng hoa? Universitatea Craiova đang có mạch thắng ấn tượng với 5 chiến thắng liên tiếp trước khi tiếp Getafe trên sân Stadionul Ion Oblemenco lúc 23h45 ngày 15/10/2026.

Universitatea Craiova bước vào trận gặp Getafe với mạch thắng ấn tượng: thắng cả 5 trận gần nhất. Trong khi đó, Getafe chưa tìm được sự ổn định khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân Stadionul Ion Oblemenco.

Universitatea Craiova: chuỗi 5 trận toàn thắng

Điểm nổi bật nhất của đội chủ nhà là phong độ. Universitatea Craiova thắng toàn bộ 5 trận gần nhất, không hòa và không thua trận nào. Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể đang vận hành trơn tru và có nhiều tự tin.

Chuỗi thắng liên tiếp thường tạo ra hiệu ứng tâm lý tích cực, giúp đội bóng thi đấu quyết đoán hơn ở cả hai đầu sân. Đây là lợi thế đáng kể khi Universitatea Craiova được đá trên sân nhà, trước sự cổ vũ của khán giả.

Getafe: phong độ chập chờn

Getafe có một chuỗi kết quả trái ngược. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, trận gần nhất của họ là một thất bại, sau khi trước đó có một chiến thắng.

Chuỗi kết quả xen kẽ thắng, thua và hòa cho thấy Getafe chưa duy trì được nhịp độ ổn định. Muốn tạo bất ngờ trên sân của đối thủ đang hưng phấn, họ cần sự chắc chắn hơn so với những gì đã thể hiện gần đây.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Getafe đang đứng hạng 11 với 0 điểm, còn Universitatea Craiova đứng hạng 33, cũng với 0 điểm. Hai đội có cùng số điểm, nên thứ hạng hiện tại chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh thực tế của mỗi bên. Phong độ gần đây vì thế là thước đo đáng tin cậy hơn cho trận đấu này.

Điểm then chốt của trận đấu

Về mặt chiến thuật, Universitatea Craiova nhiều khả năng sẽ tận dụng đà thăng hoa và lợi thế sân nhà để chủ động tạo sức ép ngay từ đầu. Nếu duy trì được sự tự tin của chuỗi 5 trận thắng, họ sẽ khiến Getafe khó chịu.

Ở chiều ngược lại, Getafe cần cải thiện sự ổn định để không bị cuốn theo nhịp độ của chủ nhà. Họ sẽ phải thi đấu kỷ luật và tận dụng cơ hội hiếm hoi nếu muốn rời Stadionul Ion Oblemenco với kết quả tích cực.

Nhận định

Xét về phong độ, Universitatea Craiova đang chiếm ưu thế rõ rệt nhờ chuỗi 5 trận toàn thắng, trong khi Getafe còn nhiều dao động. Chủ nhà có nhiều lý do để tin vào khả năng nối dài mạch thăng hoa, dù Getafe vẫn đủ khả năng gây khó khăn nếu thi đấu chắc chắn.

Universitatea Craiova 5 trận gần nhất T T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Getafe 5 trận gần nhất B T B H H 2 Trận 1-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 2 Brighton 0 0 0 0 0 0 3 Monaco 0 0 0 0 0 0 … 8 Atalanta 0 0 0 0 0 0 9 Ajax 0 0 0 0 0 0 10 Twente 0 0 0 0 0 0 11 Getafe 0 0 0 0 0 0 12 KuPS 0 0 0 0 0 0 … 24 FC Lugano 0 0 0 0 0 0 25 FK Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 … 32 Kauno Žalgiris 0 0 0 0 0 0 33 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 34 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại