Nhận định Valencia vs Celta Vigo - Vòng 30 La Liga: Cuộc đối đầu kịch tính tại thánh địa Mestalla Celta Vigo đứng trước cơ hội củng cố vị trí trong nhóm đầu khi đối đầu một Valencia đang bất ổn. Trận đấu hứa hẹn căng thẳng dù cả hai đội thiếu vắng nhiều trụ cột.

Trận đấu giữa Valencia và Celta Vigo tại vòng 30 La Liga diễn ra vào lúc 21h15 ngày 05/04/2026 trong bối cảnh đội khách đang có phong độ nhỉnh hơn và vị trí an toàn trên bảng xếp hạng. Sân vận động Estadio de Mestalla sẽ là nơi chứng kiến cuộc đối đầu giữa một Valencia đang nỗ lực tìm lại bản sắc và một Celta Vigo đầy thực dụng.

Vị trí trên bảng xếp hạng La Liga

Đội bóng Vị trí Điểm số Phong độ 5 trận gần nhất Celta Vigo 7 41 Thắng 2, hòa 1, thua 2 Valencia 13 35 Thắng 3, thua 2

Valencia: Điểm tựa sân nhà Mestalla

Valencia bước vào trận đấu này với vị trí thứ 13 sau 29 vòng đấu. Dù phong độ tổng thể còn trồi sụt, "Bầy dơi" vẫn cho thấy sự khó chịu khi được thi đấu tại thánh địa Mestalla. Trong số 9 chiến thắng từ đầu mùa, có đến 6 trận thắng được đội chủ nhà thực hiện ngay tại sào huyệt của mình.

Hiệu suất ghi bàn của Valencia hiện đạt trung bình 1,1 bàn mỗi trận, trong khi hàng thủ để thủng lưới 1,4 bàn mỗi trận. Để giành kết quả khả quan trước đối thủ khó chịu, đội chủ sân Mestalla cần cải thiện khả năng dứt điểm và sự tập trung ở hàng phòng ngự, nơi đã bộc lộ nhiều khoảng trống trong các thất bại gần đây.

Celta Vigo: Bản lĩnh đội khách

Celta Vigo đang trải qua một mùa giải ấn tượng khi đứng thứ 7 với 41 điểm. Đáng chú ý, đội bóng này sở hữu thành tích thi đấu xa nhà rất tốt với 6 chiến thắng và 6 trận hòa sau 14 lần hành quân. Với lối chơi tấn công hiệu quả, Celta Vigo ghi trung bình 1,4 bàn mỗi trận, vượt trội hơn so với đội chủ nhà.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Celta Vigo có dấu hiệu chững lại khi họ mới chỉ thắng 2 trong 5 vòng đấu gần nhất. Việc duy trì sự ổn định ở hàng tiền vệ và khả năng kiểm soát bóng sẽ là chìa khóa để họ hy vọng rời Mestalla với 3 điểm trọn vẹn.

Lịch sử đối đầu và thống kê đáng chú ý

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Celta Vigo đang chiếm ưu thế rõ rệt với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước Valencia. Ở trận lượt đi mùa giải năm nay vào tháng 1/2026, Celta Vigo đã đánh bại Valencia với tỷ số đậm 4-1.

03/01/2026: Celta Vigo 4 - 1 Valencia

02/02/2025: Valencia 2 - 1 Celta Vigo

24/08/2024: Celta Vigo 3 - 1 Valencia

26/05/2024: Celta Vigo 2 - 2 Valencia

18/01/2024: Valencia 1 - 3 Celta Vigo

Tình hình lực lượng: Tổn thất nghiêm trọng

Cả hai huấn luyện viên đều đang đối mặt với bài toán nhân sự nan giải khi danh sách bệnh binh kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống chiến thuật của hai đội.

Valencia

Đội chủ nhà thiếu vắng 4 cầu thủ quan trọng ở các tuyến:

J. Agirrezabala: Chấn thương đầu gối

J. Copete: Chấn thương mắt cá chân

M. Diakhaby: Chấn thương cơ

D. Foulquier: Chấn thương đầu gối

Celta Vigo

Đội khách chịu tổn thất nặng nề khi thiếu vắng ngôi sao chủ lực Iago Aspas, người đóng vai trò không thể thay thế trong khâu ghi bàn:

I. Aspas: Chấn thương gân Achilles

M. Roman: Chấn thương chân

C. Starfelt: Nghỉ thi đấu

M. Vecino: Chấn thương cơ

Nhận định và dự đoán kết quả

Dù phải thi đấu xa nhà và thiếu vắng trụ cột Iago Aspas, Celta Vigo vẫn được đánh giá cao hơn nhờ sự ổn định trong lối chơi tập thể. Khả năng trận đấu kết thúc với kết quả hòa hoặc một chiến thắng sít sao cho đội khách được giới chuyên môn dự báo ở mức cao.

Với tính chất quan trọng của điểm số trong giai đoạn nước rút và việc cả hai đội đều mất đi những nhân tố đột biến do chấn thương, kịch bản về một trận đấu chặt chẽ và ít bàn thắng (dưới 2,5 bàn) nhiều khả năng sẽ xảy ra tại Mestalla.

Cập nhật đội hình lúc 21:01 05/04/2026

Đội hình chính thức

Valencia

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Carlos Corberan

Đội hình xuất phát:

1. Stole Dimitrievski (G)

4. Unai Núñez (D)

24. Eray Cömert (D)

5. César Tárrega (D)

14. José Luis Gayà (D)

11. Luis Rioja (M)

8. Javier Guerra (M)

2. Guido Rodríguez (M)

17. Largie Ramazani (M)

10. André Almeida (F)

9. Hugo Duro (F)

Dự bị:

16. Diego López

18. Pepelu

23. Filip Ugrinić

21. Jesús Vázquez

20. Renzo Saravia

19. Dani Raba

7. Arnaut Danjuma

15. Lucas Beltrán

6. Umar Sadiq

12. Thierry Correia

22. Baptiste Santamaria

13. Cristian Rivero

Celta Vigo

Sơ đồ: 3-4-3

HLV: Claudio Giraldez

Đội hình xuất phát:

13. Ionuț Radu (G)

32. Javi Rodríguez (D)

4. Joseph Aidoo (D)

20. Marcos Alonso (D)

5. Sergio Carreira (M)

6. Ilaix Moriba (M)

22. Hugo Sotelo (M)

3. Óscar Mingueza (M)

18. Pablo Durán (F)

9. Ferran Jutglà (F)

23. Hugo Álvarez (F)

Dự bị: