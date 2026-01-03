Nhận định Valencia vs Osasuna - La Liga Valencia đối mặt với thử thách cực đại tại Mestalla khi tiếp đón một Osasuna đang có phong độ ổn định, trong bối cảnh đội hình chủ nhà sứt mẻ nghiêm trọng vì chấn thương.

Vào lúc 22h15 ngày 01/03/2026, Valencia sẽ tiếp đón Osasuna tại thánh địa Estadio de Mestalla trong một trận đấu có ý nghĩa sống còn đối với đội chủ nhà. Trong khi Valencia đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng, Osasuna lại cho thấy sự lỳ lợm để duy trì vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng La Liga.

Vị trí trên bảng xếp hạng và áp lực trụ hạng

Hiện tại, Osasuna đang đứng vững ở vị trí thứ 10 với 33 điểm sau 25 trận đã đấu. Đội khách đang sở hữu tâm lý thoải mái và lối chơi gắn kết. Ngược lại, Valencia đang trải qua một mùa giải ác mộng khi đứng thứ 16 với chỉ 26 điểm, ngay sát nhóm cầm đèn đỏ. Khoảng cách về điểm số phản ánh rõ rệt sự chênh lệch về hiệu quả lối chơi giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Osasuna 10 33 Thắng 3, Hòa 2 Valencia 16 26 Thắng 2, Thua 3

Phong độ trái ngược của hai đội

Osasuna đang sở hữu chuỗi phong độ đáng nể với 3 chiến thắng và 2 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Sự ổn định này giúp họ trở thành đối thủ cực kỳ khó chịu, dù phải thi đấu trên sân khách. Thống kê cho thấy Osasuna ghi trung bình 1.2 bàn/trận và cũng để thủng lưới với tỷ lệ tương đương, cho thấy một sự cân bằng nhất định trong chiến thuật của huấn luyện viên.

Bên kia chiến tuyến, Valencia lại thể hiện sự phập phù khi thua 3 trong 5 trận gần nhất. Dù được thi đấu tại Mestalla – nơi họ đã giành 4 trong tổng số 6 chiến thắng mùa này – nhưng hàng thủ lỏng lẻo (thủng lưới trung bình 1.6 bàn/trận) đang là tử huyệt của "Bầy dơi". Hiệu số bàn thắng bại âm 13 là con số báo động cho tham vọng giữ lại điểm số của đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất chứng kiến sự giằng co giữa hai câu lạc bộ. Osasuna giành được 2 chiến thắng, Valencia thắng 1 và có 2 trận kết thúc với tỷ số hòa. Đáng chú ý, ở trận lượt đi mùa này vào tháng 8/2025, Osasuna đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Valencia.

24/08/2025: Osasuna 1 - 0 Valencia

03/03/2025: Osasuna 3 - 3 Valencia

25/09/2024: Valencia 0 - 0 Osasuna

16/04/2024: Osasuna 0 - 1 Valencia

28/08/2023: Valencia 1 - 2 Osasuna

Tình hình lực lượng: Cơn khủng hoảng của Valencia

Valencia bước vào trận đấu này với danh sách bệnh binh kéo dài, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Những cái tên như J. Copete (chấn thương cổ chân), M. Diakhaby (chấn thương cơ), D. Foulquier (chấn thương đầu gối) và D. Lopez (chấn thương cổ chân) chắc chắn vắng mặt. Ngoài ra, khả năng ra sân của thủ thành J. Agirrezabala và tiền vệ L. Beltran vẫn còn bỏ ngỏ.

Về phía Osasuna, họ chỉ thiếu vắng I. Benito do chấn thương đầu gối và A. Oroz do án treo giò sau khi nhận đủ thẻ vàng. Sự ổn định về mặt nhân sự giúp đội khách có nhiều phương án tiếp cận trận đấu hơn so với đội chủ nhà.

Nhận định và dự đoán chiến thuật

Dựa trên phong độ và tình hình lực lượng hiện tại, Osasuna được đánh giá cao hơn trong khả năng giành điểm. Với hàng thủ sứt mẻ của Valencia, nhiều khả năng đội khách sẽ chủ động chơi pressing để tìm kiếm bàn thắng sớm. Ngược lại, Valencia buộc phải dựa vào sự cổ vũ của khán giả nhà và hy vọng vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân để giữ lại ít nhất 1 điểm.

Các chuyên gia dự báo một trận đấu chặt chẽ với không quá nhiều bàn thắng. Tỷ lệ hòa hoặc khách thắng được đánh giá lên tới 90%, trong khi cơ hội giành trọn 3 điểm của Valencia chỉ vỏn vẹn 10%.