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Nhận định Valencia vs Real Sociedad: Bài toán lực lượng của chủ nhà

Văn Thể21/09/2026 00:36

Valencia tiếp đón Real Sociedad lúc 02:00 ngày 21/09/2026 trên sân Estadio de Mestalla với áp lực lớn sau chuỗi phong độ sa sút và bài toán lực lượng nan giải.

Bước vào cuộc so tài tại sân Estadio de Mestalla, Valencia đang phải đối mặt với bài toán nan giải khi đội hình thiếu hụt lực lượng. Việc thiếu vắng các phương án nhân sự tối ưu khiến đội chủ nhà gặp nhiều trở ngại trong việc duy trì tính ổn định và triển khai ý đồ chiến thuật.

Áp lực phong độ và khoảng cách trên bảng xếp hạng

Tình trạng thiếu hụt nhân sự đã ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích thi đấu của Valencia. Đội bóng chủ sân Mestalla hiện đứng ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Sau khi có được 1 trận thắng, Valencia đã để thua cả 4 trận đấu liên tiếp sau đó trong chuỗi 5 lần ra sân gần nhất, tạo nên sức ép tâm lý rất lớn.

Ở phía đối diện, Real Sociedad bước vào trận đấu với vị trí thứ 14 cùng 7 điểm tích lũy được. Xét trong 5 trận gần nhất, đội khách có được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Dù phong độ vẫn có những giai đoạn chững lại, Real Sociedad vẫn đang sở hữu khoảng cách điểm số an toàn hơn so với đội chủ nhà.

Thế trận cân bằng trong thành tích đối đầu

Thành tích chạm trán giữa hai câu lạc bộ phản ánh sự giằng co rõ rệt. Trong 5 lần gặp nhau gần đây nhất, mỗi đội đều giành được 2 chiến thắng, bên cạnh 1 trận khép lại với tỷ số hòa. Cả hai bên đều hiểu rõ lối chơi của nhau, khiến những lần so tài trước đây luôn diễn ra vô cùng chặt chẽ.

Lợi thế sân nhà Estadio de Mestalla sẽ là điểm tựa quan trọng để Valencia khỏa lấp những thiếu hụt về mặt lực lượng. Dẫu vậy, trước một Real Sociedad nhỉnh hơn về vị trí và điểm số, nhiệm vụ tìm kiếm kết quả thuận lợi đòi hỏi đội chủ nhà phải giải quyết triệt để sự lỏng lẻo ở các tuyến.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Valencia · 2 thắng1 hòaReal Sociedad · 2 thắng
18/05/2026
Real Sociedad
3 - 4
Valencia
VAL
17/08/2025
Valencia
1 - 1
Real Sociedad
Hòa
20/01/2025
Valencia
1 - 0
Real Sociedad
VAL
28/09/2024
Real Sociedad
3 - 0
Valencia
RS
17/05/2024
Real Sociedad
1 - 0
Valencia
RS
Valencia
5 trận gần nhất
TBBBB
6
Trận
1-1-4
T-H-B
2
Ghi (TB 0.3)
10
Thủng lưới
Real Sociedad
5 trận gần nhất
BBTHT
6
Trận
2-1-3
T-H-B
6
Ghi (TB 1.0)
11
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona7700+2421TTTTT
2Atletico Madrid7511+916TTTBT
3Real Madrid7502+1015BTTBT
13Espanyol721407BBTHB
14Real Sociedad6213-57BTHTB
15Racing Santander7214-107BBTBT
18Elche7124-65TBHBB
19Valencia6114-84TBBBB
20Malaga7034-93BBHHB
Tình hình lực lượng
Valencia
S. Canos (Knee Injury)
J. Copete (Ankle Injury)
M. Diakhaby (Muscle Injury)
D. Foulquier (Injury)
D. Lopez (Knee Injury)
U. Sadiq (Muscle Injury)
C. Tarrega (Hamstring Injury)
S. Canos (Knee Injury)
Real Sociedad
A. Odriozola (Knee Injury)
I. Zubeldia (Injury)
A. Odriozola (Knee Injury)
I. Zubeldia (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định Valencia vs Real Sociedad: Bài toán lực lượng của chủ nhà
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