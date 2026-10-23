Nhận định VfB Stuttgart vs Borussia Mönchengladbach: Điểm tựa từ thành tích đối đầu VfB Stuttgart có thành tích đối đầu vượt trội, thắng 4 trong 5 lần gần nhất trước Borussia Mönchengladbach. Trận đấu diễn ra lúc 01:30 ngày 24/10/2026.

VfB Stuttgart bước vào trận gặp Borussia Mönchengladbach với lợi thế tâm lý rõ rệt từ lịch sử đối đầu: thắng 4 trong 5 lần gặp gần nhất, không có trận hòa nào và chỉ thua 1 lần. Trận đấu diễn ra lúc 01:30 ngày 24/10/2026 tại MHP Arena.

Thành tích đối đầu nghiêng hẳn về VfB Stuttgart

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, VfB Stuttgart thắng 4 trận, hòa 0 trận và thua 1 trận. Borussia Mönchengladbach chỉ giành chiến thắng đúng một lần trong chuỗi này.

Một chuỗi đối đầu nghiêng về một phía như vậy thường tạo ra khác biệt về sự tự tin. VfB Stuttgart có thể bước vào trận với tâm thế chủ động, trong khi Borussia Mönchengladbach phải tìm cách phá vỡ thế bất lợi kéo dài.

Phong độ: VfB Stuttgart ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, VfB Stuttgart thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, đội vừa trải qua trận hòa và trận thua ở hai lượt đấu mới nhất, sau chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước đó. Dù vậy, bức tranh tổng thể vẫn là một tập thể có nhiều thành công hơn thất bại.

Ngược lại, Borussia Mönchengladbach đang có phong độ đáng lo ngại. Đội thua 3 trận, hòa 1 trận và chỉ thắng 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Hai trận gần đây nhất đều kết thúc bằng thất bại, cho thấy họ chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

Vị trí trên bảng xếp hạng

VfB Stuttgart đang đứng thứ 13 với 6 điểm. Đó chưa phải vị trí lý tưởng, nhưng đội vẫn có điểm số trong tay và là bước đệm để tiếp tục cải thiện.

Borussia Mönchengladbach đang đứng thứ 18 với 0 điểm. Việc chưa có điểm nào khiến áp lực đè nặng lên đội khách, đặc biệt khi họ phải đối đầu một đối thủ vốn thường xuyên khiến mình gặp khó.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với chênh lệch về phong độ, điểm số và lịch sử đối đầu, VfB Stuttgart nhiều khả năng sẽ là bên nắm thế chủ động. Điều quan trọng với họ là duy trì sự tập trung và tận dụng tâm lý thuận lợi để kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Về phía Borussia Mönchengladbach, bài toán lớn nhất là sự tự tin. Sau chuỗi kết quả không tốt và thành tích đối đầu kém, đội khách cần một khởi đầu chắc chắn, hạn chế sai sót để không bị cuốn vào thế bị động ngay từ sớm.

Nhận định

Nhìn chung, mọi yếu tố đều nghiêng về VfB Stuttgart: thành tích đối đầu vượt trội, phong độ gần đây tích cực hơn và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Borussia Mönchengladbach cần một màn trình diễn vượt qua chính mình nếu muốn phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi và có điểm đầu tiên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất VfB Stuttgart · 4 thắng 0 hòa Borussia Mönchengladbach · 1 thắng Borussia Mönchengladbach 0 - 3 VfB Stuttgart VS VfB Stuttgart 1 - 0 Borussia Mönchengladbach VS VfB Stuttgart 1 - 2 Borussia Mönchengladbach BM Borussia Mönchengladbach 1 - 3 VfB Stuttgart VS VfB Stuttgart 4 - 0 Borussia Monchengladbach VS

VfB Stuttgart 5 trận gần nhất H B T T T 6 Trận 2-0-4 T-H-B 8 Ghi (TB 1.3) 10 Thủng lưới Borussia Mönchengladbach 5 trận gần nhất B B H T B 6 Trận 0-0-6 T-H-B 8 Ghi (TB 1.3) 20 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 6 4 2 0 +17 14 T H T T H 2 Borussia Dortmund 6 4 2 0 +7 14 H H T T T 3 SC Freiburg 6 4 1 1 +9 13 B T H T T … 12 1. FC Köln 6 2 1 3 -3 7 B T B H B 13 VfB Stuttgart 6 2 0 4 -2 6 B T B B T 14 1899 Hoffenheim 6 2 0 4 -3 6 T B B T B … 17 Union Berlin 6 1 2 3 -12 5 H T B B B 18 Borussia Mönchengladbach 6 0 0 6 -12 0 B B B B B

Tình hình lực lượng VfB Stuttgart ✚ J. Diehl (Muscle Injury) ✚ N. Nartey (Thigh Injury) ✚ T. Tomas (Muscle Injury) ✚ J. Vagnoman (Muscle Injury) ✚ D. Zagadou (Muscle Injury) ✚ J. Diehl (Muscle Injury) ✚ N. Nartey (Thigh Injury) ✚ T. Tomas (Muscle Injury) Borussia Mönchengladbach ✚ J. Castrop (Shoulder Injury) ✚ F. Fleck (Muscle Injury) ✚ F. Honorat (Muscle Injury) ✚ K. Itakura (Ankle Injury) ✚ T. Kleindienst (Muscle Injury) ✚ N. Kuhn (Muscle Injury) ✚ E. Leopold (Knee Injury) ✚ J. Leszczynski (Knee Injury)