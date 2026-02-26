Nhận định VfB Stuttgart vs Celtic - UEFA Europa League: Sức mạnh tại MHPArena VfB Stuttgart đặt mục tiêu củng cố vị trí trong top 12 UEFA Europa League khi tiếp đón Celtic vào lúc 00h45 ngày 27/2, sau chiến thắng áp đảo 4-1 ở lượt đi.

VfB Stuttgart sẽ tiếp đón Celtic tại thánh địa MHPArena trong khuôn khổ vòng bảng UEFA Europa League vào lúc 00h45 ngày 27/02/2026. Với phong độ sân nhà ấn tượng và lợi thế tâm lý từ trận thắng đậm ở lượt đi, đại diện nước Đức đang đứng trước cơ hội lớn để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng tổng.

Vị thế trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, VfB Stuttgart đang đứng thứ 11 với 15 điểm sau 9 trận đấu. Đội bóng nước Đức đang duy trì phong độ khá ổn định với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, MHPArena đang trở thành một pháo đài thực sự khi Stuttgart đã giành chiến thắng trong cả 4 trận sân nhà mùa này, ghi trung bình 2,1 bàn mỗi trận và chỉ để thủng lưới 1,1 bàn.

Ngược lại, Celtic đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn tại đấu trường châu Âu. Đội bóng Scotland hiện xếp vị trí thứ 21 với 11 điểm. Phong độ của Celtic khá phập phù với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 vòng đấu gần đây. Điểm yếu lớn nhất của đội khách nằm ở hàng phòng ngự khi họ đã để thủng lưới tới 19 bàn sau 9 trận, tương đương tỷ lệ 2,1 bàn/trận.

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Trong lần chạm trán gần nhất vào ngày 20/02/2026, VfB Stuttgart đã giành chiến thắng thuyết phục 4-1 ngay trên sân của Celtic. Kết quả này tạo ra rào cản tâm lý cực lớn cho đội bóng Scotland trong chuyến hành quân đến Đức lần này.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) VfB Stuttgart 11 15 Thắng 4, Thua 1 Celtic 21 11 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2

Tình hình lực lượng: Tổn thất nghiêm trọng cho đội khách

VfB Stuttgart bước vào trận đấu này với một vài thiếu sót đáng kể. J. Chabot sẽ vắng mặt do án treo giò vì nhận đủ thẻ vàng. Trung vệ D. Zagadou cũng không thể góp mặt do chấn thương cơ. Khả năng ra sân của những nhân tố quan trọng như A. Stiller và L. Jovanovic vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Tuy nhiên, tình hình của Celtic còn bi đát hơn khi danh sách vắng mặt kéo dài. Đội khách sẽ không có sự phục vụ của trung vệ trụ cột C. Carter-Vickers (chấn thương gân Achilles), hậu vệ cánh A. Johnston (chấn thương gân kheo) và tiền đạo Jota (chấn thương đầu gối). Sự thiếu hụt nhân sự trải dài cả ba tuyến khiến HLV của Celtic gặp rất nhiều khó khăn trong việc sắp xếp đội hình tối ưu.

Phân tích chiến thuật và dự đoán

Với lợi thế sân nhà, Stuttgart nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Lối chơi tấn công đa dạng của họ sẽ khai thác triệt để những kẽ hở trong hàng phòng ngự đang rách nát vì chấn thương của Celtic. Tỷ lệ dự đoán cho thấy chủ nhà có tới 50% cơ hội giành chiến thắng, trong khi khả năng thắng trận của Celtic được đánh giá rất thấp.

Các chuyên gia nhận định đây sẽ là một trận đấu có nhiều bàn thắng. Stuttgart với hiệu suất ghi bàn ổn định tại MHPArena hoàn toàn có thể tái lập một thắng lợi cách biệt trước đối thủ. Nhìn chung, một chiến thắng cho đại diện Bundesliga là kịch bản khả thi nhất trong cuộc đối đầu này.