Nhận định VfB Stuttgart vs Eintracht Frankfurt: Hứa hẹn màn đôi công Các cuộc đối đầu gần đây giữa VfB Stuttgart và Eintracht Frankfurt thường có nhiều bàn thắng, và trận đấu tại MHP Arena lúc 00:30 ngày 29/11/2026 được kỳ vọng tiếp nối mạch đó. Hai đội đang cách nhau chỉ 2 điểm trên bảng xếp hạng, trong khi 5 lần gặp nhau gần nhất chưa bên nào chiếm ưu thế rõ rệt.

Các cuộc đối đầu gần đây giữa VfB Stuttgart và Eintracht Frankfurt thường có nhiều bàn thắng, và đó là lý do trận đấu lúc 00:30 ngày 29/11/2026 tại MHP Arena được kỳ vọng sẽ cởi mở. Hai đội đứng liền kề nhau trên bảng xếp hạng, nên cả hai đều có động lực chơi tấn công để giành lợi thế.

Thế cân bằng trong lịch sử đối đầu

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, VfB Stuttgart thắng 2 trận, Eintracht Frankfurt thắng 2 trận và có 1 trận hòa. Kết quả này cho thấy hai đội rất khó lấn át nhau. Chỉ cần một khoảnh khắc thiếu tập trung là cục diện có thể đổi chiều.

Khi lực lượng ngang ngửa như vậy, các trận đấu giữa hai đội thường mở rộng và có nhiều pha chuyển trạng thái nhanh. Đây cũng là nền tảng cho nhận định về một cuộc đôi công.

Phong độ: Frankfurt nhỉnh hơn về mạch kết quả

Trong 5 trận gần nhất, VfB Stuttgart thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà vừa nhận thất bại ở trận gần nhất, trước đó là một trận hòa, tiếp đến là chuỗi thắng rồi thua xen kẽ. Phong độ của họ vì thế thiếu sự ổn định.

Ngược lại, Eintracht Frankfurt thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Đội khách thắng ở trận vừa qua và chỉ thua duy nhất một lần. Họ bước vào trận đấu với tâm lý tốt hơn so với đối thủ.

Cuộc đua sát nút trên bảng xếp hạng

Eintracht Frankfurt đang đứng thứ 7 với 15 điểm, còn VfB Stuttgart xếp thứ 8 với 13 điểm. Khoảng cách 2 điểm khiến trận đấu mang ý nghĩa đáng kể với cả hai. Chiến thắng sẽ giúp đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách, hoặc giúp đội khách nới rộng lợi thế.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với VfB Stuttgart, thách thức lớn nhất là tìm lại sự ổn định sau trận thua gần nhất, đồng thời tận dụng lợi thế sân nhà. Đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung trong cả hai khâu công và thủ để không bị đối thủ trừng phạt.

Eintracht Frankfurt có mạch kết quả tích cực nên nhiều khả năng sẽ chơi tự tin và sẵn sàng đáp trả bằng tấn công. Nếu cả hai cùng chọn lối chơi chủ động, trận đấu có thể diễn ra với nhịp độ cao và những pha lên xuống bóng liên tục.

Nhận định

Lịch sử đối đầu cân bằng, phong độ của Eintracht Frankfurt nhỉnh hơn và khoảng cách trên bảng xếp hạng chỉ 2 điểm. Tất cả cho thấy đây là cặp đấu khó lường. Chính sự cân bằng đó, cùng xu hướng nhiều bàn thắng ở các lần gặp nhau gần đây, khiến trận đấu tại MHP Arena được kỳ vọng là một màn đôi công hấp dẫn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất VfB Stuttgart · 2 thắng 1 hòa Eintracht Frankfurt · 2 thắng Eintracht Frankfurt 2 - 2 VfB Stuttgart Hòa VfB Stuttgart 3 - 2 Eintracht Frankfurt VS Eintracht Frankfurt 1 - 0 VfB Stuttgart EF VfB Stuttgart 2 - 3 Eintracht Frankfurt EF VfB Stuttgart 3 - 0 Eintracht Frankfurt VS

VfB Stuttgart 5 trận gần nhất B H T B T 10 Trận 4-1-5 T-H-B 15 Ghi (TB 1.5) 15 Thủng lưới Eintracht Frankfurt 5 trận gần nhất T H T T B 10 Trận 4-3-3 T-H-B 16 Ghi (TB 1.6) 20 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Borussia Dortmund 10 7 3 0 +10 24 T T H T H 2 Bayern München 10 6 4 0 +20 22 H T H T T 3 SC Freiburg 10 7 1 2 +11 22 T T T B B … 6 Werder Bremen 11 5 4 2 +6 19 H T B T T 7 Eintracht Frankfurt 10 4 3 3 -4 15 T H T B T 8 VfB Stuttgart 10 4 1 5 0 13 H T T B B 9 SV Elversberg 10 4 1 5 -2 13 B B T B T …

Tình hình lực lượng VfB Stuttgart Không có thông tin Eintracht Frankfurt ✚ J. Ngankam (Groin Injury) ✚ C. Uzun (Illness)