Nhận định VfB Stuttgart vs VfL Wolfsburg - Bundesliga: Sức mạnh áp đảo tại MHPArena VfB Stuttgart đứng trước cơ hội củng cố vị trí trong top 4 khi tiếp đón một VfL Wolfsburg đang chìm sâu trong khủng hoảng nhân sự và phong độ tại Bundesliga.

Cuộc đối đầu giữa VfB Stuttgart và VfL Wolfsburg tại MHPArena diễn ra trong bối cảnh hai đội đang ở hai thái cực hoàn toàn trái ngược của bảng xếp hạng. Trong khi đội chủ nhà vững vàng ở vị trí thứ 4 với mục tiêu giành vé dự Champions League, đội khách Wolfsburg lại đang vật lộn trong nhóm cầm đèn đỏ với danh sách bệnh binh dài dằng dặc.

Thông tin trận đấu và bối cảnh hiện tại

Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 21h30 ngày 01/03/2026 tại sân vận động MHPArena. Hiện tại, VfB Stuttgart đang đứng thứ 4 với 43 điểm sau 23 vòng đấu. Ngược lại, VfL Wolfsburg đang trải qua một mùa giải thảm họa khi xếp vị trí thứ 17 với vỏn vẹn 20 điểm, đối mặt trực tiếp với nguy cơ xuống hạng.

VfB Stuttgart: Pháo đài MHPArena và tham vọng top 4

Đội chủ nhà đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng, đặc biệt là khi được thi đấu tại thánh địa MHPArena. Trong 23 trận đã đấu mùa này, họ giành tới 13 chiến thắng, trong đó có 8 chiến thắng trên sân nhà. Hiệu suất ghi bàn của Stuttgart đạt mức trung bình 1,9 bàn/trận, một con số minh chứng cho sức mạnh hàng công của "Thiên nga trắng".

Phong độ trong 5 trận gần nhất của họ khá ổn định với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Về mặt lực lượng, Stuttgart chỉ thiếu vắng L. Jovanovic do chấn thương lưng và khả năng ra sân của D. Zagadou còn bỏ ngỏ vì vấn đề cơ bắp. Đây là một tổn thất không quá lớn so với chiều sâu đội hình hiện tại.

VfL Wolfsburg: Cơn khủng hoảng nhân sự trầm trọng

Trái ngược với sự ổn định của đối thủ, VfL Wolfsburg đang rơi vào vòng xoáy khủng hoảng với chuỗi kết quả nghèo nàn: thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong 5 trận gần đây. Vấn đề lớn nhất của đội bóng này chính là hàng phòng ngự lỏng lẻo khi đã để thủng lưới tới 49 bàn (trung bình 2,1 bàn/trận).

Đáng lo ngại hơn, danh sách chấn thương của Wolfsburg đang trở thành một bài toán không có lời giải cho ban huấn luyện. Có ít nhất 10 cầu thủ chắc chắn vắng mặt bao gồm: M. Arnold (chấn thương háng), Cleiton (mắt cá), B. Dardai (đầu gối), K. Fischer và J. Wind (đùi), J. Maehle (vai), Rogerio và P. Wimmer (cơ). Ngoài ra, J. Lindstrom và J. Seelt đều đang bị ốm, trong khi M. Amoura và M. Svanberg chưa rõ khả năng ra sân. Việc mất đi gần như toàn bộ đội hình chính khiến hy vọng có điểm tại Stuttgart trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Lịch sử đối đầu và nhận định chiến thuật

Lịch sử đối đầu gần đây cũng đang ủng hộ đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Stuttgart đã giành chiến thắng 3 trận, hòa 1 và chỉ để thua 1 trận. Ở lần gặp nhau gần nhất vào tháng 10/2025, Stuttgart đã dễ dàng đánh bại Wolfsburg với tỷ số 3-0 ngay trên sân khách.

Với ưu thế sân nhà và lực lượng vượt trội, Stuttgart được dự báo sẽ chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Khả năng giành chiến thắng của đội chủ nhà được đánh giá rất cao, trong khi cửa thắng của Wolfsburg gần như bằng không dựa trên tình hình thực tế.

Dự đoán kết quả

Dựa trên các phân tích chuyên sâu, Stuttgart có khả năng cao sẽ giành trọn 3 điểm hoặc ít nhất là một kết quả hòa để duy trì vị thế trong top 4. Đối với những người hâm mộ đang cân nhắc, lựa chọn an toàn nhất là kết quả thắng hoặc hòa cho VfB Stuttgart.