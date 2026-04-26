Nhận định VfB Stuttgart vs Werder Bremen - Bundesliga: Thử thách tại MHPArena VfB Stuttgart đứng trước cơ hội củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu khi tiếp đón Werder Bremen, đội bóng đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng trầm trọng.

VfB Stuttgart sẽ tiếp đón Werder Bremen tại MHPArena vào lúc 20h30 ngày 26/04/2026 trong khuôn khổ giải Bundesliga. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang ở hai vị thế trái ngược, khi đội chủ nhà nỗ lực bảo vệ vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu còn đội khách đang chật vật ở khu vực cuối bảng xếp hạng.

Vị thế hiện tại và phong độ

VfB Stuttgart đang trải qua một mùa giải bùng nổ, hiện xếp vị trí thứ 5 với 56 điểm sau 30 trận. Sức mạnh của đội bóng này nằm ở khả năng tận dụng lợi thế sân nhà MHPArena, nơi họ đã giành được 11 chiến thắng và chỉ để thua 2 trận kể từ đầu mùa. Với hiệu suất ghi bàn ấn tượng đạt trung bình 2,1 bàn mỗi trận, hàng công của Stuttgart đang là mối đe dọa thực sự cho bất kỳ đối thủ nào.

Ngược lại, Werder Bremen đang đứng thứ 15 với 31 điểm, ngay sát nhóm nguy hiểm. Phong độ sân khách của họ là một bài toán khó chưa có lời giải khi đã để thua 9 trong 15 chuyến hành quân xa nhà. Khả năng phòng ngự lỏng lẻo với trung bình 1,8 bàn thua mỗi trận khiến Bremen gặp nhiều bất lợi trong cuộc đối đầu sắp tới.

Đội bóng Vị trí Điểm số Phong độ (5 trận gần nhất) VfB Stuttgart 5 56 Thắng 3, thua 2 Werder Bremen 15 31 Thắng 2, thua 3

Lịch sử đối đầu và lực lượng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, thành tích giữa hai đội khá cân bằng với mỗi bên giành 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Tuy nhiên, ở trận lượt đi diễn ra vào tháng 12/2025, VfB Stuttgart đã thể hiện sự áp đảo tuyệt đối khi giành chiến thắng đậm 4-0 ngay trên sân của Werder Bremen.

Tình hình lực lượng

Werder Bremen bước vào trận đấu này với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Danh sách vắng mặt kéo dài với các cái tên quan trọng như W. Adeh, F. Agu, M. Weiser (chấn thương đầu gối), K. Hein (chấn thương tay) và J. Malatini (chấn thương mắt cá). Bên cạnh đó, L. Bittencourt và M. Grull cũng không thể góp mặt do đã nhận đủ số thẻ vàng. Khả năng ra sân của V. Boniface và J. Njinmah hiện vẫn còn bỏ ngỏ.

Bên phía VfB Stuttgart, đội chủ nhà có lực lượng ổn định hơn nhiều khi chỉ thiếu vắng F. Jeltsch và L. Jovanovic do chấn thương. Sự đầy đủ về quân số giúp ban huấn luyện Stuttgart có nhiều phương án xoay tua và điều chỉnh chiến thuật linh hoạt.

Nhận định trận đấu

Dựa trên phong độ ổn định và lợi thế sân bãi, VfB Stuttgart được đánh giá vượt trội trong cuộc đối đầu này. Tỷ lệ dự đoán chiến thắng dành cho đội chủ nhà là 45%, trong khi khả năng giành điểm của đội khách chỉ dừng lại ở mức 10%.

Với hàng công đang đạt hiệu suất cao, Stuttgart hoàn toàn có khả năng kiểm soát thế trận và ghi nhiều bàn thắng vào lưới một Bremen đang suy yếu vì chấn thương. Đây được xem là cơ hội vàng để đội chủ sân MHPArena tích lũy điểm số quan trọng cho cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Dự đoán kết quả: VfB Stuttgart thắng.