Nhận định VfL Wolfsburg vs Borussia Dortmund - Bundesliga ngày 07/02 Borussia Dortmund đứng trước cơ hội lớn để củng cố vị trí nhì bảng khi đối đầu với một VfL Wolfsburg đang chìm sâu trong khủng hoảng lực lượng và phong độ nghèo nàn.

Vào lúc 21h30 ngày 07/02/2026, Borussia Dortmund sẽ có chuyến làm khách đến sân Volkswagen Arena của VfL Wolfsburg trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga). Trận đấu diễn ra trong bối cảnh hai đội đang ở hai thái cực hoàn toàn trái ngược trên bảng xếp hạng. Dortmund đang nỗ lực bám đuổi ngôi đầu, trong khi Wolfsburg phải vật lộn để duy trì khoảng cách với nhóm cầm đèn đỏ.

Thông tin trận đấu và bối cảnh hiện tại

Trận đấu giữa VfL Wolfsburg và Borussia Dortmund được dự báo sẽ là một thử thách cực đại cho đội chủ nhà. Với lợi thế sân bãi, Wolfsburg hy vọng có thể tạo nên bất ngờ, nhưng những con số thống kê và tình hình nhân sự hiện tại lại đang ủng hộ đội khách đến từ vùng Ruhr.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Borussia Dortmund 2 45 Thắng 4, Hòa 1 VfL Wolfsburg 14 19 Thắng 1, Hòa 1, Thua 3

Borussia Dortmund đang thể hiện sức mạnh vượt trội với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, sở hữu 45 điểm sau 20 vòng đấu. Đội bóng của HLV trưởng Dortmund đang có chuỗi thành tích ấn tượng khi bất bại trong 5 trận gần nhất, bao gồm 4 chiến thắng và 1 trận hòa.

Ngược lại, VfL Wolfsburg đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn khi xếp vị trí thứ 14 với vỏn vẹn 19 điểm. Phong độ của "Bầy sói" rất báo động khi để thua 3 trong 5 vòng đấu gần đây nhất. Đặc biệt, đội chủ nhà đã phải nhận tới 11 thất bại kể từ đầu mùa giải, trong đó có 5 trận thua ngay tại thánh địa Volkswagen Arena.

Phân tích lối chơi và hiệu số bàn thắng

Hàng công của Borussia Dortmund đang vận hành cực kỳ hiệu quả với 41 bàn thắng (trung bình 2.1 bàn/trận). Trong khi đó, hàng thủ của họ cũng duy trì được sự chắc chắn khi chỉ để lọt lưới 19 bàn sau 20 trận. Khả năng đá sân khách của Dortmund cũng khá ổn định với 5 chiến thắng và 4 trận hòa sau 10 lần hành quân xa nhà.

Bên kia chiến tuyến, VfL Wolfsburg đang sở hữu một trong những hàng phòng ngự lỏng lẻo nhất giải đấu với 42 bàn thua (trung bình 2.1 bàn/trận). Việc phải đối đầu với những chân sút thượng hạng bên phía Dortmund sẽ là bài toán nan giải cho hàng thủ chủ nhà, nhất là khi họ chỉ ghi được trung bình 1.4 bàn mỗi trận.

Lịch sử đối đầu

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Borussia Dortmund đang chiếm ưu thế rõ rệt:

22/09/2025: Borussia Dortmund 1 - 0 VfL Wolfsburg

03/05/2025: Borussia Dortmund 4 - 0 VfL Wolfsburg

22/12/2024: VfL Wolfsburg 1 - 3 Borussia Dortmund

30/10/2024: VfL Wolfsburg 1 - 0 VfL Wolfsburg

17/02/2024: VfL Wolfsburg 1 - 1 Borussia Dortmund

Thống kê cho thấy Dortmund đã giành chiến thắng 3 trong 5 trận đấu này, cho thấy sự áp đảo về mặt tâm lý trước đối thủ.

Khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng của Wolfsburg

Đội chủ nhà Wolfsburg bước vào trận đấu này với danh sách bệnh binh và vắng mặt dài dặc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mạnh đội hình:

Vắng mặt: Cleiton (chấn thương mắt cá), B. Dardai (chấn thương đầu gối), M. Jenz (án treo giò), J. Maehle (chấn thương vai), Rogerio (chấn thương cơ), J. Seelt (bị ốm), J. Wind (chấn thương đùi).

Cleiton (chấn thương mắt cá), B. Dardai (chấn thương đầu gối), M. Jenz (án treo giò), J. Maehle (chấn thương vai), Rogerio (chấn thương cơ), J. Seelt (bị ốm), J. Wind (chấn thương đùi). Bỏ ngỏ khả năng ra sân: S. Kumbedi, Vini Souza và P. Wimmer.

Về phía Borussia Dortmund, đội khách cũng thiếu vắng một số cái tên như Emre Can (bị ốm), F. Mane (chấn thương đùi) và Marcel Sabitzer (chấn thương bắp chân). Tuy nhiên, với chiều sâu đội hình hiện có, Dortmund vẫn dễ dàng đưa ra những phương án thay thế chất lượng.

Nhận định trận đấu

Dựa trên sự chênh lệch về đẳng cấp và lực lượng, Borussia Dortmund được đánh giá cao hơn hẳn cho một chiến thắng. Khả năng Wolfsburg giữ lại được điểm số là rất thấp khi họ mất đi hàng loạt trụ cột. Dự kiến Dortmund sẽ kiểm soát thế trận và tìm kiếm bàn thắng sớm để kết liễu trận đấu.

Tỷ lệ dự đoán cho thấy có 50% khả năng đội khách giành chiến thắng và 50% khả năng hai đội chia điểm. Tuy nhiên, với hàng thủ lỏng lẻo của chủ nhà, trận đấu nhiều khả năng sẽ có nhiều hơn 1.5 bàn thắng được ghi.