Nhận định VfL Wolfsburg vs Borussia Mönchengladbach - Bundesliga Cuộc chiến sinh tử tại Volkswagen Arena khi chủ nhà VfL Wolfsburg nỗ lực thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ trước một Borussia Mönchengladbach đang thiếu ổn định.

Trận đối đầu giữa VfL Wolfsburg và Borussia Mönchengladbach diễn ra lúc 20:30 ngày 25/04/2026 tại sân vận động Volkswagen Arena. Trong bối cảnh Bundesliga đang đi vào giai đoạn nước rút, đây được xem là trận cầu "6 điểm" có ý nghĩa quyết định đến tương lai của đội chủ nhà trong cuộc đua trụ hạng.

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

Hiện tại, VfL Wolfsburg đang rơi vào tình thế cực kỳ báo động. Với 24 điểm sau 30 vòng đấu, đội bóng này đang dậm chân ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với nhóm an toàn đang dần bị nới rộng, buộc thầy trò huấn luyện viên Wolfsburg phải chắt chiu từng cơ hội trên sân nhà.

Ngược lại, Borussia Mönchengladbach đang tạm an toàn ở vị trí thứ 13 với 31 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách 7 điểm so với đối thủ không phải là con số tuyệt đối an toàn nếu họ tiếp tục thể hiện phong độ phập phù như thời gian qua.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Borussia Mönchengladbach 13 31 Thắng 1, Hòa 3, Thua 1 VfL Wolfsburg 17 24 Thắng 1, Hòa 1, Thua 3

Phân tích phong độ và thống kê chuyên sâu

VfL Wolfsburg: Điểm tựa sân nhà và bài toán phòng ngự

VfL Wolfsburg đang trải qua một mùa giải thảm họa khi chỉ giành được 6 chiến thắng sau 30 trận. Đáng chú ý, hàng phòng ngự của họ đang là "tử huyệt" với trung bình 2.2 bàn thua mỗi trận. Tuy nhiên, chiến thắng gần nhất trong chuỗi phong độ tệ hại đã nhen nhóm hy vọng cho đội bóng này.

Hiệu suất ghi bàn: 1.4 bàn/trận.

1.4 bàn/trận. Khả năng phòng ngự: Đã để thủng lưới 66 bàn mùa này.

Đã để thủng lưới 66 bàn mùa này. Thành tích sân nhà: Chỉ giành được 2 chiến thắng và 3 trận hòa tại Volkswagen Arena.

Borussia Mönchengladbach: Sự bất ổn trên sân khách

Dù xếp trên đối thủ 4 bậc, Gladbach không cho thấy sự áp đảo đáng kể. Đội khách có xu hướng hòa rất nhiều (10 trận từ đầu mùa). Khả năng tận dụng cơ hội của hàng công cũng là một dấu hỏi lớn khi họ chỉ ghi được trung bình 1.2 bàn/trận, thấp hơn cả đội đang đứng áp chót là Wolfsburg.

Thành tích sân khách: Chỉ thắng 3 trong số 15 chuyến hành quân xa nhà.

Chỉ thắng 3 trong số 15 chuyến hành quân xa nhà. Phong độ gần nhất: Thắng 1, hòa 3 và thua 1 trong 5 lần ra sân gần đây.

Lịch sử đối đầu và xu hướng ghi bàn

Dù đang ở vị trí thấp hơn, VfL Wolfsburg lại là đội chiếm ưu thế trong các cuộc đối đầu trực tiếp gần đây. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Wolfsburg đã giành chiến thắng tới 3 trận, trong khi Gladbach thắng 2 trận còn lại.

13/12/2025: Gladbach 1 - 3 Wolfsburg

17/05/2025: Gladbach 0 - 1 Wolfsburg

15/01/2025: Wolfsburg 5 - 1 Gladbach

07/04/2024: Wolfsburg 1 - 3 Gladbach

06/12/2023: Gladbach 1 - 0 Wolfsburg

Đáng chú ý là các trận đấu giữa hai đội thường có nhiều bàn thắng được ghi, tiêu biểu như chiến thắng 5-1 của Wolfsburg vào đầu năm 2025.

Tình hình lực lượng

VfL Wolfsburg

Đội chủ nhà đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng khi có tới 6 trụ cột vắng mặt vì chấn thương:

Cleiton: Chấn thương cổ chân.

Chấn thương cổ chân. B. Dardai: Chấn thương đầu gối.

Chấn thương đầu gối. K. Fischer: Chấn thương đùi.

Chấn thương đùi. Rogerio: Chấn thương cơ.

Chấn thương cơ. J. Seelt: Chấn thương đầu gối.

Chấn thương đầu gối. J. Wind: Chấn thương cơ.

Borussia Mönchengladbach

Đội khách có lực lượng ổn định hơn, nhưng vẫn thiếu vắng nhân tố quan trọng:

T. Kleindienst: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Vắng mặt vì chấn thương đầu gối. K. Diks: Đang bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Nhận định và dự đoán chiến thuật

Dựa trên các dữ liệu thống kê, Wolfsburg dù đang khủng hoảng nhân sự nhưng lại có lịch sử đối đầu thuận lợi và động lực trụ hạng cực lớn. Tỷ lệ dự đoán cho thấy khả năng thắng của đội chủ nhà là 35%, tương đương với tỷ lệ hòa (35%), trong khi Gladbach có 30% cơ hội thắng.

Dự báo trận đấu sẽ diễn ra chặt chẽ với ít bàn thắng (dưới 2.5 bàn mỗi đội) do cả hai đều đang gặp vấn đề trong khâu dứt điểm và áp lực tâm lý nặng nề. Lời khuyên chuyên môn nghiêng về phương án chủ nhà thắng hoặc hòa.

Dự đoán kết quả: VfL Wolfsburg từ hòa đến thắng.