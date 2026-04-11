Nhận định VfL Wolfsburg vs Eintracht Frankfurt - Bundesliga ngày 11/04 Eintracht Frankfurt đứng trước cơ hội lớn để củng cố vị trí dự cúp châu Âu khi đối đầu với một VfL Wolfsburg đang khủng hoảng nhân sự trầm trọng và ngụp lặn ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Cuộc đối đầu tại Volkswagen Arena vào lúc 20:30 ngày 11/04/2026 chứng kiến hai thái cực hoàn toàn trái ngược tại Bundesliga. Trong khi Eintracht Frankfurt đang nỗ lực bảo vệ vị trí trong top 7, đội chủ nhà VfL Wolfsburg lại đang chìm sâu ở vị trí thứ 17 với nguy cơ xuống hạng hiện hữu.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ

Hiện tại, khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là rất lớn. Eintracht Frankfurt đang xếp thứ 7 với 39 điểm, trong khi VfL Wolfsburg đứng áp chót ở vị trí thứ 17 với chỉ 21 điểm sau 28 vòng đấu.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Eintracht Frankfurt 7 39 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1 VfL Wolfsburg 17 21 Thắng 0, Hòa 1, Thua 4

VfL Wolfsburg: Khủng hoảng không lối thoát

Đội chủ nhà đang trải qua giai đoạn tồi tệ khi không giành nổi chiến thắng nào trong 5 trận gần nhất (thua tới 4 trận). Thống kê mùa này cho thấy sự yếu kém của hàng thủ khi họ đã để thủng lưới tới 63 bàn (trung bình 2.3 bàn/trận). Trên sân nhà Volkswagen Arena, họ cũng mới chỉ giành được vỏn vẹn 2 chiến thắng kể từ đầu mùa.

Eintracht Frankfurt: Mục tiêu cúp châu Âu

Ngược lại, Eintracht Frankfurt duy trì sự ổn định cần thiết để cạnh tranh vị trí dự cúp châu Âu. Với hiệu suất ghi bàn 1.9 bàn/trận, đội khách sở hữu hàng công đủ mạnh để xuyên phá hàng thủ lỏng lẻo của Wolfsburg. Dù thành tích sân khách không quá ấn tượng (3 chiến thắng sau 14 trận), nhưng trước một đối thủ đang mất phương hướng, đây là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò HLV Frankfurt giành trọn 3 điểm.

Lịch sử đối đầu: Sự cân bằng khó tin

Dù phong độ hiện tại chênh lệch, nhưng lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội lại khá cân bằng. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, có tới 3 trận kết thúc với tỷ số hòa.

30/11/2025: Eintracht Frankfurt 1 - 1 VfL Wolfsburg

02/02/2025: Eintracht Frankfurt 1 - 1 VfL Wolfsburg

14/09/2024: VfL Wolfsburg 1 - 2 Eintracht Frankfurt

25/02/2024: Eintracht Frankfurt 2 - 2 VfL Wolfsburg

30/09/2023: VfL Wolfsburg 2 - 0 Eintracht Frankfurt

Tình hình lực lượng: Wolfsburg tan hoang vì chấn thương

Điểm mấu chốt của trận đấu này nằm ở danh sách bệnh binh dài dặc của đội chủ nhà. VfL Wolfsburg sẽ thiếu vắng hàng loạt trụ cột quan trọng:

Vắng mặt: Cleiton (chấn thương cổ chân), B. Dardai (chấn thương đầu gối), K. Fischer (chấn thương đùi), K. Koulierakis (treo giò), M. Muller (chấn thương cơ), K. Paredes (chấn thương cơ), Rogerio (chấn thương cơ), J. Seelt (chấn thương đầu gối), M. Svanberg (chấn thương bắp chân), J. Wind (chấn thương cơ).

Phía bên kia chiến tuyến, Eintracht Frankfurt cũng có những sự vắng mặt đáng tiếc của N. Collins, Kaua Santos và R. Kristensen do các chấn thương khác nhau, trong khi khả năng ra sân của J. Bahoya vẫn còn bỏ ngỏ.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, Wolfsburg nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi lùi sâu và hy vọng vào một kết quả hòa. Tuy nhiên, trước sức ép từ hàng công của Frankfurt, khả năng đứng vững của đội chủ nhà là không cao. Các chuyên gia đánh giá cơ hội thắng của đội khách và một kết quả hòa là tương đương nhau (45%), trong khi cơ hội thắng của Wolfsburg chỉ vỏn vẹn 10%.

Dự đoán kết quả: Eintracht Frankfurt thắng hoặc Hòa.