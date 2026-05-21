Nhận định VfL Wolfsburg vs SC Paderborn 07 - Bundesliga VfL Wolfsburg nỗ lực cải thiện vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng khi tiếp đón SC Paderborn 07 tại Volkswagen Arena, trong bối cảnh đội hình bị tàn phá bởi bão chấn thương.

Vào lúc 01:30 ngày 22/05/2026, VfL Wolfsburg sẽ tiếp đón SC Paderborn 07 trên sân vận động Volkswagen Arena trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga. Đây là trận đấu then chốt đối với đội chủ nhà trong nỗ lực thoát khỏi nhóm nguy hiểm khi mùa giải đang đi vào giai đoạn quyết định.

Bối cảnh và phong độ hiện tại

VfL Wolfsburg hiện đang đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng với 29 điểm sau 34 vòng đấu. Phong độ gần đây của đội bóng áo xanh là không thực sự ổn định với 2 trận thắng, 2 trận thua và 1 trận hòa trong 5 vòng đấu gần nhất. Đáng chú ý, hàng thủ của Wolfsburg đang là nỗi lo lớn khi đã để thủng lưới 69 bàn tính từ đầu mùa, trung bình nhận 2.0 bàn thua mỗi trận.

Đội Vị trí Điểm Phong độ VfL Wolfsburg 16 29 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2

Ngược lại, SC Paderborn 07 bước vào trận đấu này với những thông số thống kê chưa được ghi nhận trong dữ liệu hiện tại của mùa giải. Điều này tạo ra một sự bí ẩn nhất định về mặt chiến thuật mà đội khách có thể mang tới Volkswagen Arena.

Lịch sử đối đầu vượt trội của Wolfsburg

Nhìn vào lịch sử đối đầu, VfL Wolfsburg đang nắm giữ lợi thế tâm lý cực lớn. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Wolfsburg duy trì thành tích bất bại với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý nhất là cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục vào năm 2022 khi Wolfsburg đánh bại đối thủ với tỷ số 5-4.

04/01/2022: VfL Wolfsburg 5 - 4 SC Paderborn 07

03/02/2020: SC Paderborn 07 2 - 4 VfL Wolfsburg

31/08/2019: VfL Wolfsburg 1 - 1 SC Paderborn 07

10/05/2015: SC Paderborn 07 1 - 3 VfL Wolfsburg

14/12/2014: VfL Wolfsburg 1 - 1 SC Paderborn 07

Khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng

Cả hai đội đều đang phải đối mặt với danh sách bệnh binh kéo dài, đặc biệt là đội chủ nhà Wolfsburg. HLV của đội bóng này sẽ phải đau đầu tìm phương án thay thế cho hàng loạt trụ cột ở mọi tuyến.

VfL Wolfsburg

Danh sách vắng mặt của đội chủ nhà bao gồm:

M. Arnold: Chấn thương vùng bẹn

Chấn thương vùng bẹn Cleiton: Chấn thương cổ chân

Chấn thương cổ chân B. Dardai & J. Seelt: Chấn thương đầu gối

Chấn thương đầu gối K. Fischer & P. Wimmer: Chấn thương đùi

Chấn thương đùi Rogerio & J. Wind: Chấn thương cơ

Chấn thương cơ Vini Souza: Án treo giò do nhận đủ thẻ vàng

SC Paderborn 07

Đội khách cũng thiếu vắng các nhân sự quan trọng:

M. Baur: Án treo giò do nhận đủ thẻ vàng

Án treo giò do nhận đủ thẻ vàng R. Obermair: Chấn thương gân Achilles

Chấn thương gân Achilles M. Hoffmeier: Khả năng ra sân còn bỏ ngỏ do chấn thương đầu gối

Nhận định và dự đoán kết quả

Mặc dù đang gặp khủng hoảng về lực lượng, VfL Wolfsburg vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu trong quá khứ. Tuy nhiên, hiệu suất ghi bàn của đội chủ nhà mùa này chỉ dừng lại ở mức 1.3 bàn/trận, trong khi hàng thủ lại thiếu chắc chắn.

Các chuyên gia dự báo đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ. Khả năng giành chiến thắng của Wolfsburg được ấn định ở mức 50%, tương đương với tỷ lệ một kết quả hòa. Với tính chất quan trọng của điểm số, nhiều khả năng trận đấu sẽ không có quá nhiều bàn thắng được ghi. Kịch bản Wolfsburg giành chiến thắng tối thiểu hoặc một trận hòa có tỷ số thấp đang được cân nhắc nhiều nhất.