Nhận định Việt Nam vs Campuchia: Khóa ngôi đầu bảng A và bài toán xé lưới khối phòng ngự Tuyển Việt Nam hướng tới 3 điểm trước Campuchia tại Mỹ Đình để chính thức giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 với vị thế nhất bảng A.

Vào lúc 20h00 ngày 7/8/2026, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng tại bảng A ASEAN Cup 2026 gặp Campuchia trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Trận đấu diễn ra song song với cuộc đối đầu giữa Singapore và Indonesia. Một chiến thắng gọn gàng không chỉ đảm bảo tấm vé vào bán kết cho đoàn quân của HLV Kim Sang Sik mà còn giúp họ giữ vững ngôi đầu bảng, tạo lợi thế lớn cho hành trình chinh phục ngôi vương.

Cục diện bảng A và mệnh lệnh tự quyết

Chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân của Indonesia ở lượt trận trước đã đưa Việt Nam lên đỉnh bảng A với 7 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+10). Dù bằng điểm với Singapore, đội bóng áo đỏ xếp trên nhờ chỉ số phụ, trong khi Indonesia xếp thứ ba với 6 điểm. Campuchia hiện đứng thứ tư với 3 điểm và đã hết cơ hội cạnh tranh.

Cục diện này đặt tuyển Việt Nam vào vị trí hoàn toàn chủ động. Chỉ cần một trận hòa, đội bóng của HLV Kim Sang Sik chắc chắn góp mặt ở bán kết với 8 điểm. Tuy nhiên, mục tiêu tối thượng của chiến lược gia người Hàn Quốc là một chiến thắng trọn vẹn để độc chiếm ngôi đầu bảng A mà không cần bận tâm đến kết quả của trận đấu cùng giờ.

Sức mạnh tấn công đa dạng của HLV Kim Sang Sik

Sự tự tin của tuyển Việt Nam được xây dựng trên một nền tảng phong độ vô cùng ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, các chiến binh sao vàng ghi tới 17 bàn thắng, chỉ thủng lưới duy nhất 1 lần và có 4 trận giữ sạch lưới. Tại riêng chiến dịch ASEAN Cup 2026, hàng công đã bỏ túi 10 pha lập công sau 3 lượt trận (trung bình 3,33 bàn/trận).

Điểm đáng sợ nhất trong cách vận hành của HLV Kim Sang Sik là sự linh hoạt và khả năng bùng nổ sớm. Đội tuyển đã ghi 7 bàn ngay trong hiệp một ở 3 trận vừa qua. Điểm tựa trên hàng công gọi tên Nguyễn Xuân Son – trung phong có khả năng tì đè, làm tường và dứt điểm toàn diện trong vùng cấm. Xung quanh Xuân Son, những ngòi nổ như Đình Bắc với tốc độ bộc phát, cùng sự sáng tạo từ tuyến hai của Quang Hải, Hoàng Đức, Hai Long và Đỗ Hoàng Hên giúp Việt Nam dễ dàng luân chuyển trạng thái từ trung lộ ra hai biên.

Tử huyệt hàng thủ Campuchia

Phía bên kia chiến tuyến, Campuchia dưới sự dẫn dắt của HLV Koji Gyotoku đã có những bước tiến nhất định nhờ dàn nhân tố kinh nghiệm như Yudai Ogawa, Alisher Mirzaev hay Abdel Kader Coulibaly. Chiến thắng 3-0 trước Timor-Leste ở lượt trận trước giúp họ phần nào xốc lại tinh thần. Các pha phản công dựa vào tốc độ của Sieng Chanthea và Hav Soknet luôn ẩn chứa sự nguy hiểm nếu đối phương dâng đội hình quá cao.

Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của Campuchia lại bộc lộ nhiều khoảng trống chết người khi đối đầu các đội bóng tổ chức pressing tầm cao. Họ đã phải nhận tới 7 bàn thua chỉ trong 2 cuộc đối đầu với Singapore và Indonesia. Khoảng không gian giữa trung vệ và hậu vệ biên của Campuchia thường xuyên bị khai thác do cự ly đội hình lùi về không kịp thời.

Thông số thống kê Đội tuyển Việt Nam Đội tuyển Campuchia Thành tích 5 trận gần nhất Thắng 4, Hòa 1 Thắng 3, Thua 2 Số bàn thắng (5 trận) 17 bàn (3,4 bàn/trận) 11 bàn Số bàn thua (5 trận) 1 bàn 7 bàn (chỉ tính gặp Singapore & Indonesia) Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Thắng 5 trận Thua 5 trận

Tình hình lực lượng và cục diện chiến thuật

Về mặt nhân sự, tuyển Việt Nam chào đón sự trở lại của thủ môn Đặng Văn Lâm và Nguyễn Tài Lộc sau chấn thương. Dù Đỗ Duy Mạnh vắng mặt ở giải lần này, bộ ba trung vệ cùng các nhân tố biên như Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Chung và Văn Vĩ vẫn duy trì sự kết nối chặt chẽ.

Về phía Campuchia, việc vắng mặt Taing Bunchhai do chấn thương cùng sự thiếu vắng của Keo Soksela hay Nick Taylor khiến chiều sâu đội hình của HLV Koji Gyotoku bị ảnh hưởng đáng kể.

Đội hình dự kiến Việt Nam (3-4-3): Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh; Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hai Long; Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên.

Đội hình dự kiến Campuchia (4-3-3): Hul Kimhuy; Ouk Sovann, Hikaru Mizuno, Sophal Dimong, Im Vakhim; Yudai Ogawa, Alisher Mirzaev, Sos Suhana; Sieng Chanthea, Hav Soknet, Abdel Kader Coulibaly.

Nhiều khả năng Việt Nam sẽ chủ động dâng cao, áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu tiên nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Một khi khối phòng ngự số đông của Campuchia bị phá vỡ, thế trận cởi mở hơn sẽ giúp các chân sút chủ nhà tạo nên một chiến thắng tưng bừng tại Mỹ Đình.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 3-0 Campuchia