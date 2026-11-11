Nhận định Việt Nam vs Chinese Taipei: Khách quyết chặn đà sa sút Chinese Taipei phải chặn đà sa sút khi thua cả 5 trận gần nhất, trong lúc Việt Nam thắng 2, hòa 1 và thua 2. Trận đấu diễn ra lúc 19:00 ngày 11/11/2026.

Chinese Taipei bước vào trận gặp Việt Nam lúc 19:00 ngày 11/11/2026 với nhiệm vụ rõ ràng: chấm dứt chuỗi thua kéo dài. Đội khách đã thua cả 5 trận gần nhất, một mạch kết quả khiến mọi tính toán trước trận đều xoay quanh việc họ có thể tìm lại cảm giác chiến thắng hay không.

Chinese Taipei mang theo chuỗi 5 trận thua

Phong độ là điểm yếu lớn nhất của Chinese Taipei lúc này. Trong 5 trận gần nhất, đội khách chưa có nổi một trận hòa hay một trận thắng, và áp lực từ chuỗi kết quả ấy chắc chắn đi cùng họ đến sân.

Một đội bóng thua liên tiếp thường đứng trước hai lựa chọn. Họ có thể chơi thận trọng hơn để tránh thêm sai sót, hoặc dồn lên tìm bàn thắng để phá vỡ mạch thua. Dù chọn hướng nào, Chinese Taipei cũng cần sự tập trung cao độ ngay từ những phút đầu.

Việt Nam có phong độ thất thường nhưng vẫn hơn về đà

Về phía chủ nhà, bức tranh không hoàn toàn ổn định nhưng khả quan hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, Việt Nam thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần đây nhất của họ là một thất bại, sau đó là xen kẽ giữa thắng và thua trước khi có một trận hòa ở thời điểm xa hơn.

Chuỗi kết quả đan xen này cho thấy Việt Nam chưa thật sự ổn định. Tuy vậy, so với đối thủ chưa biết đến chiến thắng trong 5 trận, đội chủ nhà vẫn có lợi thế về mặt tâm lý khi vào trận.

Thế đối đầu nghiêng về Việt Nam

Lịch sử gặp nhau càng củng cố lợi thế đó. Trong 3 lần đối đầu gần nhất, Việt Nam thắng 2 trận, hòa 1 trận và Chinese Taipei chưa thắng trận nào.

Con số này không bảo đảm điều gì cho trận sắp tới, nhưng nó cho thấy Chinese Taipei chưa tìm ra cách vượt qua Việt Nam trong những lần chạm trán gần đây. Với đội khách, đó là một thử thách bổ sung bên cạnh bài toán phong độ.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố đầu tiên là khả năng giữ bình tĩnh của Chinese Taipei. Nếu để lọt lưới sớm, họ có nguy cơ tiếp tục rơi vào vòng xoáy tâm lý của chuỗi thua. Ngược lại, một khởi đầu chắc chắn có thể giúp đội khách lấy lại niềm tin.

Yếu tố thứ hai là sự ổn định của Việt Nam. Đội chủ nhà từng thắng, từng thua và từng hòa trong thời gian gần đây, nên việc duy trì sự nhất quán trong 90 phút sẽ quyết định họ có biến lợi thế về đà và lịch sử đối đầu thành kết quả hay không.

Nhận định

Xét về phong độ và thế đối đầu, Việt Nam đang được đánh giá nhỉnh hơn. Chinese Taipei có động lực lớn để chặn đà sa sút, song họ phải đối mặt với một đối thủ từng không thua họ trong 3 lần gặp gần nhất. Nếu Việt Nam kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế sai lầm, đội chủ nhà hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng một kết quả tích cực.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Việt Nam · 2 thắng 1 hòa Chinese Taipei · 0 thắng Việt Nam 1 - 1 Chinese Taipei Hòa Việt Nam 4 - 1 Chinese Taipei VN Chinese Taipei 1 - 2 Việt Nam VN

Việt Nam 5 trận gần nhất B T B T H 5 Trận 5-0-0 T-H-B 17 Ghi (TB 3.4) 2 Thủng lưới Chinese Taipei 5 trận gần nhất B B B B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới