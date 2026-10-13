Nhận định Viking vs Bayern München: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu Bayern München còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Viking, đội chưa có điểm nào. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 14/10/2026 tại SR-Bank Arena.

Bayern München còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi hành quân đến SR-Bank Arena gặp Viking. Đội bóng xứ Bavaria đang đứng thứ 2 với 3 điểm, trong khi chủ nhà đứng thứ 29 và chưa có điểm nào. Trận đấu bắt đầu lúc 02:00 ngày 14/10/2026.

Bayern München nhìn lên ngôi đầu

Với 3 điểm và vị trí thứ 2, Bayern München đang ở rất gần nhóm dẫn đầu. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp đội bóng này giữ vững vị trí và tạo áp lực lên đội đang đứng trên.

Ở chiều ngược lại, Viking đứng thứ 29 và chưa có điểm nào. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà cần có điểm số đầu tiên để thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Phong độ: Viking hưng phấn, Bayern München bền bỉ

Viking bước vào trận đấu với phong độ đáng chú ý. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận liên tiếp gần đây nhất và chỉ thua 1 trận, ở thời điểm xa nhất trong chuỗi này. Mạch thắng ấy cho thấy Viking có tinh thần thi đấu tốt dù vị trí trên bảng xếp hạng chưa phản ánh điều đó.

Trong khi đó, Bayern München thắng 3, hòa 2 và không thua trận nào trong 5 trận gần nhất. Đội khách vừa hòa ở trận mới nhất sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Dù vậy, việc chưa để thua trong giai đoạn này vẫn là điểm cộng lớn về sự ổn định.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự tương phản giữa bảng xếp hạng và phong độ khiến trận đấu thú vị hơn con số thể hiện trên giấy. Viking mang theo niềm tin từ chuỗi thắng gần đây và lợi thế thi đấu trên sân nhà. Bayern München lại có vị trí cao hơn nhiều và chuỗi 5 trận bất bại.

Bayern München nhiều khả năng sẽ nắm quyền kiểm soát cuộc chơi, còn Viking cần giữ sự tập trung trong những giai đoạn bị dồn ép để tận dụng cơ hội khi chúng đến. Với đội khách, việc bước vào trận với tâm lý chắc chắn, không để trận đấu bị kéo vào thế giằng co, sẽ là chìa khóa để bám đuổi ngôi đầu.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và chuỗi 5 trận không thua, Bayern München được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, phong độ tốt của Viking, đội thắng 4 trận gần nhất, cho thấy chủ nhà sẽ không dễ bị đánh bại. Bayern München cần một màn trình diễn cẩn trọng để giữ nguyên cơ hội bám đuổi ngôi đầu.

Viking 5 trận gần nhất T T T T B 3 Trận 1-1-1 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 6 Thủng lưới Bayern München 5 trận gần nhất H T T T H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 5.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 1 1 0 0 +5 3 T 2 Bayern München 1 1 0 0 +5 3 T 3 Barcelona 1 1 0 0 +4 3 T … 8 Manchester City 1 1 0 0 +2 3 T 9 Aston Villa 1 1 0 0 +1 3 T … 24 Club Brugge KV 1 0 0 1 -1 0 B 25 Inter 1 0 0 1 -1 0 B … 28 Lask Linz 1 0 0 1 -1 0 B 29 Viking 1 0 0 1 -2 0 B 30 Galatasaray 1 0 0 1 -2 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Viking ✚ A. Baertelsen (Foot Injury) ✚ V. Berisha (Thigh Injury) ✚ S. Bjorshol (Knee Injury) ✚ N. D'Agostino (Leg Injury) ✚ K. Frimpong (Off the roster) ✚ M. Roseth (Knee Injury) ✚ A. Baertelsen (Foot Injury) ✚ V. Berisha (Thigh Injury) Bayern München ✚ T. Buchmann (Knee Injury) ✚ J. Musiala (Muscle Injury) ✚ M. Neuer (Foot Injury) ✚ T. Buchmann (Knee Injury) ✚ J. Musiala (Muscle Injury) ✚ M. Neuer (Foot Injury)