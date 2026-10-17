Nhận định Villarreal vs Elche: Hứa hẹn màn đôi công Các lần chạm trán gần đây giữa Villarreal và Elche thường có nhiều bàn thắng. Trận đấu lúc 21h15 ngày 17/10/2026 tại Estadio de la Cerámica được kỳ vọng tiếp nối mạch đó.

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Villarreal và Elche thường có nhiều bàn thắng, và cuộc gặp lúc 21h15 ngày 17/10/2026 trên sân Estadio de la Cerámica có đủ yếu tố để tiếp nối xu hướng ấy. Một đội đang ở nửa trên bảng xếp hạng, đội còn lại đang cần điểm số để rời khu vực cuối bảng. Cả hai đều có lý do để chơi cởi mở.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà, nhưng không có trận hòa

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Villarreal thắng 3 trận, Elche thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Điều này cho thấy mỗi cuộc chạm trán giữa hai đội đều ngã ngũ rõ ràng, và đội nào cũng đủ khả năng tìm đường vào lưới đối thủ để giành chiến thắng.

Villarreal nhỉnh hơn về mặt thành tích, nhưng cách biệt chỉ là một trận thắng. Elche vì vậy không phải đến Estadio de la Cerámica với tâm thế của đội yếu thế hoàn toàn.

Phong độ: Villarreal thắng 3 thua 2, Elche chưa tìm được sự ổn định

Villarreal thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả của họ lên xuống thất thường, với trận thắng xen kẽ trận thua, nhưng nhìn chung đội chủ nhà vẫn giành nhiều chiến thắng hơn thất bại.

Trong khi đó, Elche hòa 2, thắng 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đội khách có kết quả khá đa dạng nhưng chưa đạt được mạch trận ổn định. Họ chỉ thắng một lần trong 5 lần ra sân, nên đây là điểm cần cải thiện nếu muốn tạo bất ngờ ở trận này.

Vị trí trên bảng xếp hạng: khoảng cách không lớn

Villarreal đang đứng hạng 11 với 8 điểm. Elche xếp hạng 18 với 6 điểm. Hai đội chỉ cách nhau 2 điểm, nên một chiến thắng có thể thay đổi đáng kể vị thế của mỗi bên.

Với Villarreal, trận thắng sẽ giúp họ kéo giãn khoảng cách với nhóm cuối bảng. Với Elche, ba điểm trên sân khách sẽ là cú hích tinh thần lớn, nhất là khi họ đang đứng ở nhóm thấp của bảng xếp hạng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Lịch sử đối đầu không có trận hòa, cộng với việc cả hai đội đều chưa có phong độ thật ổn định, cho thấy đây có thể là trận đấu mở. Villarreal có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt hơn, nên nhiều khả năng sẽ chủ động nắm quyền kiểm soát và gây sức ép lên phần sân của Elche.

Ngược lại, Elche cần tận dụng cơ hội khi đối thủ dâng cao. Với một đội đang cần điểm số, việc chơi phản công và nắm bắt từng tình huống có thể là con đường thực tế nhất. Chính sự tương tác giữa hai lối chơi này là cơ sở để kỳ vọng một trận đấu có nhiều bàn thắng.

Nhận định

Villarreal có lợi thế rõ hơn về thứ hạng, phong độ và thành tích đối đầu. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đội không quá lớn, và những lần gặp nhau gần đây đều có đội thắng, đội thua rõ ràng. Một trận đấu giàu cơ hội, trong đó cả hai đội đều có điều kiện ghi bàn, là kịch bản hợp lý nhất cho cuộc gặp này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Villarreal · 3 thắng 0 hòa Elche · 2 thắng Villarreal 2 - 1 Elche VIL Elche 1 - 3 Villarreal VIL Elche 3 - 1 Villarreal ELC Villarreal 4 - 0 Elche VIL Elche 1 - 0 Villarreal ELC

Villarreal 5 trận gần nhất T B T T B 8 Trận 2-2-4 T-H-B 13 Ghi (TB 1.6) 13 Thủng lưới Elche 5 trận gần nhất H T B H B 8 Trận 1-3-4 T-H-B 11 Ghi (TB 1.4) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 8 8 0 0 +27 24 T T T T T 2 Atletico Madrid 8 6 1 1 +10 19 T T T T B 3 Real Betis 8 6 1 1 +5 19 T H T T T … 10 Athletic Club 6 2 2 2 +1 8 H H T T 11 Villarreal 8 2 2 4 0 8 B T T B B 12 Espanyol 8 2 2 4 0 8 H B B T H … 17 Levante 8 1 4 3 -4 7 H H B B H 18 Elche 8 1 3 4 -6 6 H T B H B 19 Valencia 8 1 2 5 -9 5 H B T B B …

Tình hình lực lượng Villarreal ✚ T. Buchanan (Muscle Injury) ✚ N. Pepe (Eye injury) ✚ T. Buchanan (Muscle Injury) ✚ N. Pepe (Eye injury) Elche Không có thông tin