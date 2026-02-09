Nhận định Villarreal vs Espanyol - Vòng đấu La Liga: Tàu ngầm vàng áp đảo Villarreal đặt mục tiêu củng cố vị trí trong top 4 khi tiếp đón Espanyol, đội bóng đang chìm trong khủng hoảng với chuỗi trận không biết đến mùi chiến thắng.

Villarreal sẽ đối đầu với Espanyol vào lúc 03h00 ngày 10/02/2026 trên sân vận động Estadio de la Ceramica. Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng đang ở hai thái cực hoàn toàn trái ngược về phong độ tại La Liga, nơi đội chủ nhà đang nắm giữ lợi thế tuyệt đối về lịch sử đối đầu và vị thế trên bảng xếp hạng.

03h00 ngày 10/02 - Sân vận động Estadio de la Ceramica

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh Villarreal đang nỗ lực bảo vệ vị trí thứ 4 để giành suất tham dự Champions League mùa sau. Ngược lại, Espanyol dù đang đứng thứ 6 nhưng phong độ gần đây đã khiến họ hụt hơi trong cuộc đua cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ nhóm trên.

Vị thế và phong độ hiện tại

Hiện tại, Villarreal đang đứng thứ 4 với 42 điểm sau 21 vòng đấu. Đội chủ nhà sở hữu hàng công ấn tượng với hiệu suất trung bình 1.9 bàn/trận (ghi tổng cộng 39 bàn). Đáng chú ý, thành tích tại Estadio de la Ceramica của họ rất ổn định với 8 chiến thắng kể từ đầu mùa.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Villarreal 4 42 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2 Espanyol 6 34 Thắng 0, Hòa 1, Thua 4

Trái ngược với sự tự tin của đội chủ nhà, Espanyol đang trải qua giai đoạn khó khăn. Đội khách chỉ giành được duy nhất 1 điểm trong 5 trận gần nhất. Hiệu số bàn thắng bại của họ cũng không thực sự thuyết phục khi hàng thủ đã để lọt lưới 27 bàn, tương đương với số bàn thắng ghi được.

Lịch sử đối đầu: Sự áp đảo của Tàu ngầm vàng

Số liệu thống kê cho thấy Villarreal là "khắc tinh" thực sự đối với Espanyol trong những năm gần đây. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Villarreal giành chiến thắng tuyệt đối cả 5 trận, ghi được 10 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 bàn.

09/11/2025: Espanyol 0 - 2 Villarreal

27/04/2025: Villarreal 1 - 0 Espanyol

27/09/2024: Espanyol 1 - 2 Villarreal

28/04/2023: Villarreal 4 - 2 Espanyol

10/11/2022: Espanyol 0 - 1 Villarreal

Tình hình lực lượng và chiến thuật

Bước vào trận đấu này, Villarreal đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng. Danh sách vắng mặt bao gồm P. Cabanes, L. Costa (chấn thương đầu gối), J. Foyth (gân Achilles), W. Kambwala (gân kheo) và T. Partey. Bên cạnh đó, A. Pedraza vắng mặt do án treo giò, trong khi khả năng ra sân của A. Gonzalez và A. Perez vẫn còn bỏ ngỏ.

Về phía đội khách, Espanyol chỉ thiếu vắng duy nhất J. Puado do chấn thương. Tuy nhiên, sự ổn định về lực lượng dường như không bù đắp được sự thiếu hụt về mặt ý tưởng trong lối chơi của đội bóng này trong thời gian qua.

Nhận định chuyên gia

Dựa trên phân tích dữ liệu, Villarreal được đánh giá cao hơn với 45% cơ hội chiến thắng. Dù gặp tổn thất về lực lượng, nhưng lối chơi tấn công đa dạng và điểm tựa sân nhà vẫn giúp họ chiếm ưu thế. Ngược lại, Espanyol chỉ có khoảng 10% cơ hội tạo nên bất ngờ ngay tại Estadio de la Ceramica.

Chiến thuật của Villarreal nhiều khả năng sẽ tập trung vào việc kiểm soát khu trung tuyến và tận dụng sự sa sút tinh thần của đối thủ. Một kết quả thắng hoặc hòa là kịch bản khả thi nhất cho đội chủ nhà trong cuộc đối đầu này.