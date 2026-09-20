Nhận định Villarreal vs Levante: Điểm tựa từ thành tích đối đầu Villarreal sở hữu lợi thế tâm lý lớn nhờ thành tích đối đầu vượt trội trước Levante, mở ra cơ hội bứt phá khi cả hai đội đang có cùng 5 điểm trên bảng xếp hạng.

Villarreal chuẩn bị bước vào cuộc tiếp đón Levante lúc 23:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Estadio de la Cerámica với điểm tựa lớn nhất đến từ tiếng nói lịch sử. Cả hai câu lạc bộ đang bám đuổi sít sao ở nhóm dưới bảng xếp hạng, song quá khứ chạm trán lại nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà, mang đến sự tự tin đáng kể trước giờ bóng lăn.

Điểm tựa từ thành tích đối đầu áp đảo

Yếu tố then chốt định hình cục diện cuộc so tài này chính là cán cân đối đầu trực tiếp giữa hai câu lạc bộ. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Villarreal thể hiện sự vượt trội rõ rệt khi giành tới 4 chiến thắng, không hòa trận nào và Levante không có được bất kỳ chiến thắng nào.

Sự áp đảo kéo dài qua các lần đụng độ giúp Villarreal nắm giữ ưu thế tâm lý rất lớn. Khi bước vào trận đấu trên sân nhà, ký ức từ những màn so tài áp đảo trước đây luôn là bệ phóng tinh thần quan trọng cho các cầu thủ áo vàng.

Cục diện cân bằng trên bảng xếp hạng

Trái ngược với sự chênh lệch trong lịch sử đối đầu, vị thế hiện tại lại phản ánh sự tương đồng giữa đôi bên. Villarreal hiện đứng ở vị trí thứ 15 với 5 điểm tích lũy được. Ngay sát phía sau, Levante bám đuổi quyết liệt ở vị trí thứ 16 và cũng đang sở hữu 5 điểm.

Điểm số ngang bằng khiến màn chạm trán tại Estadio de la Cerámica mang tính chất phân định thứ bậc trực tiếp. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp một trong hai bên tạo ra bước tiến quan trọng để tách khỏi nhóm bám đuổi.

Phong độ thực tế của hai câu lạc bộ

Xét về màn trình diễn thời gian qua, cả hai đội đều trải qua những giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Villarreal chỉ giành được 1 chiến thắng, có 1 trận hòa và phải nhận 3 thất bại. Đáng chú ý, kết quả hòa ở trận đấu gần nhất đã giúp đội bóng chặn đứng chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó.

Ở chiều ngược lại, phong độ của Levante cũng không thực sự vượt trội. Trải qua 5 lần ra sân gần nhất, đội khách giành được 1 trận thắng, hòa 2 trận và nhận 2 thất bại. Trận đấu gần đây nhất của Levante cũng kết thúc với tỷ số hòa, nối dài chuỗi trận phập phù khiến họ chưa thể tạo ra sự bứt phá trên bảng xếp hạng.

Nhận định xu hướng trận đấu

Dù cả Villarreal lẫn Levante đều chưa đạt phong độ tốt nhất trong thời gian qua, yếu tố sân bãi cùng lịch sử đụng độ đang nghiêng về phía đội chủ nhà. Với việc được thi đấu tại Estadio de la Cerámica và nắm giữ thành tích đối đầu áp đảo hoàn toàn, Villarreal có đủ cơ sở để hướng tới một thế trận chủ động nhằm tìm kiếm trọn vẹn điểm số trước đối thủ quen mặt.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Villarreal · 4 thắng 0 hòa Levante · 0 thắng Villarreal 1 - 0 Levante VIL Villarreal 5 - 1 Levante VIL Levante 0 - 1 Villarreal VIL Villarreal - Levante Hòa Villarreal 3 - 1 Levante VIL

Villarreal 5 trận gần nhất T B B B B 6 Trận 1-2-3 T-H-B 10 Ghi (TB 1.7) 11 Thủng lưới Levante 5 trận gần nhất B H T H 5 Trận 1-2-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 7 7 0 0 +24 21 T T T T T 2 Real Madrid 6 5 0 1 +11 15 T T B T T 3 Real Betis 6 5 0 1 +2 15 T T T B T … 14 Racing Santander 7 2 1 4 -10 7 B B T B T 15 Villarreal 6 1 2 3 -1 5 T B B B H 16 Levante 5 1 2 2 -2 5 B H T H B 17 Getafe 6 1 2 3 -4 5 B H H B T …

Tình hình lực lượng Villarreal ✚ S. Comesana (Injury) ✚ J. Foyth (Achilles Tendon Injury) ✚ S. Comesana (Injury) ✚ J. Foyth (Achilles Tendon Injury) Levante ✚ K. Etta Eyong (Injury) ✚ A. Primo (Shoulder Injury) ✚ H. Sotelo (Knee Injury) ✚ K. Etta Eyong (Injury) ✚ A. Primo (Shoulder Injury) ✚ H. Sotelo (Knee Injury)