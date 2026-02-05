Nhận định Villarreal vs Levante - La Liga: Sức mạnh áp đảo tại Estadio de la Ceramica Đội xếp thứ ba Villarreal tiếp đón Levante đang đứng áp chót bảng xếp hạng với mục tiêu củng cố vị thế trong nhóm dẫn đầu tại vòng đấu quan trọng của La Liga.

Trận đối đầu giữa Villarreal và Levante diễn ra vào lúc 19h00 ngày 02/05/2026 tại Estadio de la Ceramica mang ý nghĩa sống còn đối với mục tiêu của cả hai đội. Trong khi đội chủ nhà cần điểm để bảo vệ vị trí trong top 3, Levante lại đang nỗ lực trong tuyệt vọng để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Vị thế chênh lệch trên bảng xếp hạng

Villarreal đang có một mùa giải thăng hoa khi đứng vững ở vị trí thứ 3 với 65 điểm sau 33 trận đã đấu. "Tàu ngầm vàng" thể hiện sự áp đảo rõ rệt khi được thi đấu tại pháo đài Estadio de la Ceramica với 13 chiến thắng trên sân nhà từ đầu mùa. Phong độ gần đây của họ cũng rất ổn định với 3 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trong 5 vòng đấu gần nhất.

Ngược lại, Levante đang lún sâu dưới đáy bảng xếp hạng ở vị trí thứ 19 với vỏn vẹn 33 điểm. Dù có dấu hiệu khởi sắc với phong độ thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần đây, nhưng chừng đó là chưa đủ để khỏa lấp khoảng cách về trình độ và tâm lý trước một đối thủ mạnh như Villarreal.

Phân tích hiệu suất tấn công và phòng ngự

Hàng công của Villarreal đang đạt hiệu suất ấn tượng với trung bình 1,8 bàn mỗi trận, tổng cộng đã có 59 lần xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Sự chắc chắn nơi hàng thủ cũng là điểm tựa lớn khi họ mới chỉ để lọt lưới 38 bàn sau 33 vòng đấu.

Trong khi đó, Levante sở hữu hàng thủ thuộc nhóm kém nhất giải đấu với 50 bàn thua. Hiệu suất ghi bàn khiêm tốn 1,1 bàn/trận khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm điểm số, đặc biệt là trong các chuyến hành quân xa nhà khi đã phải nhận tới 9 thất bại trên sân khách mùa này.

Lịch sử đối đầu và dự đoán chiến thuật

Thống kê đối đầu đang nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Villarreal giành 3 chiến thắng, bao gồm cả những trận thắng đậm như tỉ số 5-0 vào đầu năm 2022. Trận đấu gần nhất vào tháng 2/2026, Villarreal cũng đã đánh bại Levante ngay trên sân khách với tỉ số 1-0.

Thời gian Trận đấu Kết quả 19/02/2026 Levante - Villarreal 0 - 1 04/08/2022 Villarreal - Levante 3 - 1 02/04/2022 Levante - Villarreal 2 - 0 04/01/2022 Villarreal - Levante 5 - 0

Dựa trên các dữ liệu chuyên sâu, khả năng chiến thắng của Villarreal được đánh giá cao nhất. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo về một trận đấu chặt chẽ khi tỉ lệ dự đoán hòa cũng lên tới 45%. Với việc cả hai đội đều không có thông tin về chấn thương nghiêm trọng, trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với tốc độ cao nhưng có thể không bùng nổ về mặt tỉ số (dự đoán dưới 2,5 bàn thắng cho mỗi bên).

Nhìn chung, với lợi thế sân bãi và sự vượt trội về lực lượng, Villarreal được kỳ vọng sẽ giành ít nhất 1 điểm để duy trì vị thế trong nhóm dự Champions League mùa tới.