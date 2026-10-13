Về Báo Hà Tĩnh

Nhận định Villarreal vs Napoli: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu

Văn Thể13/10/2026 21:47

Villarreal đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 21 với 0 điểm. Họ tiếp Napoli, hạng 27, lúc 02h00 ngày 14/10 tại Estadio de la Cerámica.

Villarreal đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 21 với 0 điểm, và trận tiếp Napoli là cơ hội để đội chủ nhà tạo bước chuyển trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 14/10/2026 tại Estadio de la Cerámica. Napoli đứng hạng 27, cũng có 0 điểm, nên cả hai đều cần một kết quả tích cực.

Villarreal: nhiều biến động trước cơ hội trên sân nhà

Trong 5 trận gần nhất, Villarreal thắng 2 và thua 3. Kết quả mới nhất là một trận thua, trước đó là hai trận thắng liên tiếp rồi hai trận thua ở những vòng cũ hơn. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng chưa giữ được sự ổn định.

Tuy vậy, hai chiến thắng nằm ngay sau trận thua gần nhất cho thấy Villarreal có khả năng bật dậy sau những cú vấp. Với lợi thế sân nhà ở Estadio de la Cerámica, đội chủ nhà có cơ sở để chủ động tìm kiếm kết quả tốt trước Napoli.

Napoli: tìm lại nhịp độ sau chuỗi trận trái chiều

Napoli có phong độ cân bằng hơn một chút về mặt kết quả: thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Trận mới nhất của họ là một chiến thắng, sau đó là một trận hòa và một trận thắng nữa. Hai trận thua nằm ở giai đoạn cũ hơn trong chuỗi này.

Điều đó cho thấy Napoli đang trên đà hồi phục. Một đội bóng vừa thắng ở trận gần nhất thường mang theo sự tự tin khi làm khách, và đây là điểm Villarreal cần lưu ý.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Villarreal thắng 2, hòa 1 và Napoli thắng 2. Số liệu này phản ánh thế cân bằng giữa hai đội, khi chưa bên nào tạo được ưu thế rõ rệt. Vì vậy, các chi tiết nhỏ như khả năng giữ sự tập trung hay tận dụng cơ hội có thể quyết định trận đấu.

Vị trí trên bảng xếp hạng và điểm nhấn chiến thuật

Villarreal đứng hạng 21 còn Napoli hạng 27, cả hai cùng có 0 điểm. Khoảng cách thứ hạng giữa hai đội là 6 bậc, nhưng điểm số bằng nhau cho thấy mỗi bàn thắng, mỗi điểm số đều có trọng lượng lớn trong cuộc đua phía trên.

Về mặt chiến thuật, Villarreal có thể tận dụng bầu không khí sân nhà để chủ động kiểm soát nhịp trận đấu ngay từ đầu. Ngược lại, Napoli với phong độ đang đi lên có thể chọn cách chơi chắc chắn, chờ cơ hội để gây áp lực. Đội nào sớm tìm được bàn thắng mở tỷ số sẽ có lợi thế tâm lý đáng kể.

Nhận định

Phong độ gần đây hơi nghiêng về Napoli ở mặt cân bằng kết quả, nhưng Villarreal có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu ngang bằng. Đây là trận đấu có nhiều yếu tố cân bằng, hứa hẹn sự giằng co giữa hai đội đang cùng tìm điểm số đầu tiên để tiến lên trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Villarreal · 2 thắng1 hòaNapoli · 2 thắng
18/12/2022
Napoli
2 - 3
Villarreal
VIL
26/02/2016
Chung kết
Napoli
1 - 1
Villarreal
Hòa
19/02/2016
Chung kết
Villarreal
1 - 0
Napoli
VIL
08/12/2011
Villarreal
0 - 2
Napoli
NAP
28/09/2011
Napoli
2 - 0
Villarreal
NAP
Villarreal
5 trận gần nhất
BTTBB
1
Trận
0-0-1
T-H-B
2
Ghi (TB 2.0)
3
Thủng lưới
Napoli
5 trận gần nhất
THTBB
1
Trận
0-0-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain1100+53T
2Bayern München1100+53T
3Barcelona1100+43T
8Manchester City1100+23T
9Aston Villa1100+13T
20Fenerbahçe101001H
21Villarreal1001-10B
22Lille1001-10B
24Club Brugge KV1001-10B
25Inter1001-10B
26Atletico Madrid1001-10B
27Napoli1001-10B
28Lask Linz1001-10B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Villarreal
T. Buchanan (Muscle Injury)
N. Pepe (Eye injury)
T. Buchanan (Muscle Injury)
N. Pepe (Eye injury)
Napoli
Alisson Santos (Muscle Injury)
F. Anguissa (Groin Injury)
A. Buongiorno (Knee Injury)
C. Favasuli (Thigh Injury)
L. Marianucci (Off the roster)
M. Olivera (Groin Injury)
A. Vergara (Calf Injury)
Alisson Santos (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Nhận định Villarreal vs Napoli: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO