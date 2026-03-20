Nhận định Villarreal vs Real Sociedad - Cuộc chiến vì tấm vé Champions League Villarreal hướng tới mục tiêu củng cố vị trí thứ 4 khi tiếp đón Real Sociedad đang sa sút phong độ, trong trận cầu có ý nghĩa quyết định đến nhóm đầu La Liga.

Villarreal sẽ bước vào cuộc đối đầu với Real Sociedad tại Estadio de la Ceramica với mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm để xây chắc vị trí trong nhóm tham dự Champions League. Trong khi đó, đội khách đang nỗ lực tìm lại sự ổn định để thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

Thông tin trận đấu và Vị trí bảng xếp hạng

Cuộc đọ sức giữa Villarreal và Real Sociedad sẽ diễn ra vào lúc 03:00 ngày 21/03/2026 trong khuôn khổ vòng 29 La Liga. Hiện tại, hai đội đang ở những vị thế khá khác biệt trên bảng xếp hạng.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Villarreal 4 55 thắng 2, hòa 1, thua 2 Real Sociedad 7 38 thắng 2, hòa 1, thua 2

Phân tích phong độ: Sức mạnh từ pháo đài Ceramica

Villarreal đang sở hữu một mùa giải thăng hoa khi đứng vững ở vị trí thứ 4 với 55 điểm. Điểm tựa lớn nhất của "Tàu ngầm vàng" chính là thành tích sân nhà ấn tượng. Trong tổng số 17 chiến thắng từ đầu mùa, có tới 11 trận được thực hiện tại Estadio de la Ceramica. Với hiệu suất ghi bàn trung bình 1.8 bàn/trận, hàng công của đội chủ nhà đang cho thấy sự sắc bén cần thiết để xuyên thủng bất kỳ hàng phòng ngự nào.

Ngược lại, Real Sociedad đang trải qua giai đoạn thiếu ổn định. Đứng thứ 7 với 38 điểm, đội bóng xứ Basque gặp khó khăn đặc biệt trong các chuyến hành quân xa nhà khi đã nhận tới 6 thất bại trên sân khách. Hiệu số bàn thắng bại 43/42 cho thấy sự mất cân bằng giữa công và thủ, điều mà họ cần sớm cải thiện nếu muốn có điểm trước Villarreal.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Xét về thành tích đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất, cán cân đang ở trạng thái khá cân bằng. Cụ thể, mỗi đội đều có cho mình 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Đáng chú ý, trận lượt đi vào tháng 11/2025 đã kết thúc với chiến thắng kịch tính 3-2 nghiêng về phía Villarreal ngay trên sân của Real Sociedad.

30/11/2025: Real Sociedad 2 - 3 Villarreal

20/04/2025: Villarreal 2 - 2 Real Sociedad

14/01/2025: Real Sociedad 1 - 0 Villarreal

24/02/2024: Real Sociedad 1 - 3 Villarreal

10/12/2023: Villarreal 0 - 3 Real Sociedad

Tình hình lực lượng: Tổn thất nghiêm trọng cho đội khách

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với danh sách bệnh binh khá dài, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng triển khai chiến thuật.

Villarreal: Đội chủ nhà sẽ không có sự phục vụ của P. Cabanes và L. Costa do chấn thương đầu gối. Đặc biệt, sự vắng mặt của hậu vệ kỳ cựu J. Foyth vì chấn thương gót Achilles là một tổn thất không nhỏ cho hệ thống phòng ngự.

Real Sociedad: Đội khách chịu thiệt hại nặng nề hơn khi ngôi sao Takefusa Kubo vắng mặt vì chấn thương gân kheo. Bên cạnh đó, tiền vệ B. Turrientes cũng không thể góp mặt do đã nhận đủ số thẻ vàng. Những sự vắng mặt này khiến khả năng sáng tạo và tranh chấp khu vực giữa sân của Real Sociedad bị suy giảm đáng kể.

Nhận định chiến thuật và Dự đoán

Với ưu thế sân nhà và phong độ ổn định hơn, Villarreal được dự đoán sẽ chủ động kiểm soát thế trận. Khả năng giành chiến thắng của đội chủ nhà được đánh giá cao hơn, tuy nhiên kịch bản chia điểm cũng rất dễ xảy ra khi Real Sociedad luôn là đối thủ khó chịu. Các chuyên gia dự báo đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ với không quá nhiều bàn thắng được ghi.

Dự đoán: Villarreal thắng hoặc hòa.

Cập nhật đội hình lúc 02:30 21/03/2026

Đội hình chính thức

Villarreal

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Marcelino

Đội hình xuất phát:

1. Luiz Júnior (G)

15. Santiago Mouriño (D)

6. Pau Navarro (D)

12. Renato Veiga (D)

24. Alfonso Pedraza (D)

19. Nicolas Pépé (M)

14. Santi Comesaña (M)

18. Pape Gueye (M)

20. Alberto Moleiro (M)

7. Gerard Moreno (F)

9. Georges Mikautadze (F)

Dự bị:

25. Arnau Tenas

23. Sergi Cardona

4. Rafa Marín

5. Willy Kambwala

3. Alexander Freeman

16. Thomas Partey

10. Dani Parejo

17. Tajon Buchanan

11. Alfon González

21. Tani Oluwaseyi

Real Sociedad

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Pellegrino Matarazzo

Đội hình xuất phát:

1. Álex Remiro (G)

2. Jon Aramburu (D)

31. Jon Martin (D)

5. Igor Zubeldia (D)

17. Sergio Gómez (D)

7. Ander Barrenetxea (M)

4. Jon Gorrotxategi (M)

18. Carlos Soler (M)

11. Gonçalo Guedes (M)

23. Brais Méndez (F)

10. Mikel Oyarzabal (F)

Dự bị: