Nhận định Vissel Kobe vs Jeonbuk Motors: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Vissel Kobe đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 3 điểm, chỉ hơn Jeonbuk Motors một bậc dù hai đội bằng điểm nhau. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 14/10/2026 trên sân Noevir Stadium Kobe.

Vissel Kobe đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 3 điểm. Jeonbuk Motors xếp ngay sau ở hạng 8, cũng có 3 điểm. Khoảng cách giữa hai đội gần như không có, nên cuộc gặp lúc 17h00 ngày 14/10/2026 tại Noevir Stadium Kobe mang ý nghĩa lớn với cả chủ nhà lẫn đội khách.

Vissel Kobe giữ vị trí cao hơn một bậc

Trên bảng xếp hạng, Vissel Kobe đứng thứ 7, còn Jeonbuk Motors đứng thứ 8. Hai đội cùng có 3 điểm, vì vậy mỗi trận đấu đều có thể làm thay đổi thứ tự của nhóm đang cạnh tranh. Trận này là phép thử trực tiếp giữa hai đội ở sát nhau trên bảng.

Phong độ: Vissel Kobe nhỉnh hơn

Phong độ là điểm khác biệt rõ nhất. Trong 5 trận gần nhất, Vissel Kobe thắng 4 trận và thua 1 trận. Họ có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước khi thua ở trận mới nhất, nên chủ nhà vẫn mang về hiệu suất đáng kể trong giai đoạn này.

Ngược lại, Jeonbuk Motors chưa tìm được sự ổn định. Đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó trận mới nhất kết thúc với thất bại. Chuỗi kết quả đan xen này cho thấy Jeonbuk Motors chưa duy trì được mạch kết quả tích cực.

Một lần gặp gần nhất nghiêng về Jeonbuk Motors

Ở lần đối đầu gần nhất, Jeonbuk Motors là bên giành chiến thắng, còn Vissel Kobe chưa có trận thắng hay hòa nào trong số lần gặp được ghi nhận. Đó mới là một lần chạm trán, chưa đủ để đưa ra kết luận về xu hướng dài hạn. Tuy vậy, kết quả này có thể mang lại thêm động lực cho đội khách khi tái đấu.

Điểm then chốt của trận đấu

Vissel Kobe có lợi thế sân nhà, vị trí cao hơn trên bảng và phong độ tốt hơn. Để bám sát nhóm trên, họ cần sớm quên trận thua gần nhất và giữ nhịp độ của chuỗi 4 trận thắng trước đó.

Jeonbuk Motors cần cải thiện tính ổn định sau chuỗi kết quả thắng, hòa, thua đan xen. Một kết quả tích cực trước đối thủ đang xếp trên mình một bậc sẽ giúp họ kéo gần khoảng cách hoặc vượt lên trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Vissel Kobe được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, hai đội đang bằng điểm nhau và Jeonbuk Motors từng thắng ở lần gặp gần nhất, nên trận đấu hứa hẹn sẽ cân bằng và giằng co. Đội nào giữ được sự tập trung và hiệu quả ở các tình huống quyết định nhiều khả năng sẽ có lợi thế.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Vissel Kobe · 0 thắng 0 hòa Jeonbuk Motors · 1 thắng Vissel Kobe 1 - 3 Jeonbuk Motors JM

Vissel Kobe 5 trận gần nhất B T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Jeonbuk Motors 5 trận gần nhất B H T B H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Gamba Osaka 2 2 0 0 +5 6 T T T 3 Beijing Guoan 2 2 0 0 +3 6 T T … 6 Daejeon Citizen 2 1 1 0 +1 4 H T 7 Vissel Kobe 1 1 0 0 +1 3 T 8 Jeonbuk Motors 1 1 0 0 +1 3 T 9 Kyoto Sanga 2 1 0 1 0 3 T B …