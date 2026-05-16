Nhận định Werder Bremen vs Borussia Dortmund - Bundesliga ngày 16/5 Borussia Dortmund nỗ lực củng cố vị trí nhì bảng khi hành quân tới sân Weserstadion của một Werder Bremen đang bị tàn phá nặng nề bởi cơn bão chấn thương.

Cuộc đối đầu chênh lệch tại Weserstadion

Vào lúc 20:30 ngày 16/05/2026, Werder Bremen sẽ tiếp đón Borussia Dortmund trong trận đấu thuộc vòng 34 Bundesliga. Trận đấu diễn ra tại sân vận động Weserstadion, nơi đội khách đang được đánh giá cao hơn hẳn nhờ vị thế trên bảng xếp hạng và chiều sâu đội hình vượt trội.

Vị thế bảng xếp hạng và phong độ trái ngược

Borussia Dortmund hiện vững vàng ở vị trí thứ 2 với 70 điểm. Mặc dù phong độ 5 trận gần nhất không thực sự ổn định với 2 trận thắng và 3 trận thua, hàng công của đội bóng vùng Ruhr vẫn là nỗi khiếp sợ khi ghi trung bình 2,1 bàn thắng mỗi trận. Tổng cộng, họ đã có 68 pha lập công sau 33 vòng đấu.

Ngược lại, Werder Bremen đang đứng ở vị trí thứ 15 với vỏn vẹn 32 điểm, ngay sát nhóm cầm đèn đỏ. Phong độ của chủ nhà vô cùng báo động khi chỉ giành được 1 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần đây, còn lại là 3 thất bại. Hàng thủ của Bremen cũng là điểm yếu chí tử khi đã để thủng lưới 58 bàn kể từ đầu mùa (trung bình 1,8 bàn/trận).

Đội Vị trí Điểm Hiệu số bàn thắng Borussia Dortmund 2 70 68-34 Werder Bremen 15 32 37-58

Khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng tại Bremen

Thách thức lớn nhất đối với Werder Bremen chính là danh sách vắng mặt dài dằng dặc. Đội bóng này sẽ không có sự phục vụ của K. Hein (chấn thương tay), J. Malatini (chấn thương mắt cá chân), M. Weiser và K. Topp (chấn thương đầu gối). Đáng lo ngại hơn, Y. Sugawara bị treo giò do thẻ đỏ và M. Wober vắng mặt vì lý do sức khỏe. Việc mất đi nhiều trụ cột ở cả ba tuyến khiến khả năng chống đỡ của Bremen trước Dortmund bị đặt dấu hỏi lớn.

Bên phía Borussia Dortmund, huấn luyện viên cũng không có sự phục vụ của R. Bensebaini do chấn thương bàn chân và tiền vệ kỳ cựu Emre Can do chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, với dàn nhân sự hiện có, đội khách vẫn đủ sức áp đặt lối chơi ngay tại Weserstadion.

Lịch sử đối đầu và nhận định chiến thuật

Thống kê đối đầu đang ủng hộ tuyệt đối cho Dortmund. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Dortmund giành 3 chiến thắng và 2 trận hòa, chưa để thua trận nào trước Bremen. Lần gần nhất hai đội gặp nhau vào tháng 1/2026, Dortmund đã dễ dàng vượt qua đối thủ với tỷ số 3-0.

Dựa trên các chỉ số phân tích, cơ hội thắng của Werder Bremen chỉ chiếm 10%, trong khi khả năng Dortmund giành điểm (thắng hoặc hòa) lên tới 90%. Với hiệu suất ghi bàn ổn định, đội khách nhiều khả năng sẽ tận dụng sơ hở từ hàng thủ chắp vá của Bremen để sớm định đoạt trận đấu.

Dự đoán kết quả

Nhìn chung, Borussia Dortmund là lựa chọn an toàn hơn trong cặp đấu này. Trận đấu được dự báo sẽ có nhiều bàn thắng khi Dortmund luôn chơi tấn công rực lửa, còn Bremen buộc phải dâng cao tìm điểm để trụ hạng.