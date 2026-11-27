Nhận định Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Werder Bremen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 18 điểm, trong khi Borussia Mönchengladbach mới có 4 điểm và đứng hạng 18. Trận đấu diễn ra lúc 02:30 ngày 28/11/2026 trên sân Weser-Stadion.

Werder Bremen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội chủ nhà đứng hạng 6 với 18 điểm và đón Borussia Mönchengladbach trên sân Weser-Stadion lúc 02:30 ngày 28/11/2026. Với đội bóng thành phố Bremen, đây là cơ hội để củng cố vị trí trong nhóm đầu bảng.

Werder Bremen giữ vị trí cao nhờ phong độ ổn định

Hạng 6 cùng 18 điểm cho thấy Werder Bremen đã có quãng đường đáng chú ý ở nửa trên bảng xếp hạng. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ là một chiến thắng.

Chuỗi kết quả của Werder Bremen xen kẽ giữa thắng và thua, nên chưa thể nói họ đã thật sự bứt phá. Tuy vậy, mỗi chiến thắng đều giúp đội giữ khoảng cách với nhóm phía dưới và bám sát cuộc đua tốp đầu.

Borussia Mönchengladbach nằm ở vùng đáy bảng xếp hạng

Borussia Mönchengladbach đứng hạng 18 với 4 điểm, kém đối thủ 14 điểm. Đội khách đang ở vị thế khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần đây nhất của đội khách kết thúc bằng một thất bại.

Dù vậy, chuỗi kết quả của Borussia Mönchengladbach không hoàn toàn tiêu cực. Hai chiến thắng trong 5 trận gần nhất cho thấy họ vẫn có khả năng cạnh tranh khi vào việc, và đó là lý do đội chủ nhà không thể xem nhẹ.

Thế đối đầu cân bằng

Xét 5 lần gặp nhau gần nhất, Werder Bremen thắng 1 trận, hòa 2 trận và Borussia Mönchengladbach thắng 2 trận. Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng nhẹ về phía đội khách, và 2 trận hòa cho thấy hai bên thường khó phân thắng bại.

Điều này khiến trận đấu khó có thể diễn ra một chiều dù khoảng cách trên bảng xếp hạng khá lớn. Werder Bremen cần thận trọng để không để đối thủ tận dụng tâm lý chủ quan.

Điểm then chốt của trận đấu

Sân nhà và vị trí trên bảng xếp hạng là lợi thế của Werder Bremen. Họ cần giữ sự tập trung và chuyển lợi thế đó thành điểm số để không tụt khỏi nhóm đầu bảng. Với Borussia Mönchengladbach, mỗi điểm giành được trên sân khách đều có giá trị lớn khi họ đang cần cải thiện hoàn cảnh ở nhóm cuối bảng.

Nhìn chung, Werder Bremen có phong độ và thứ hạng tốt hơn, nhưng thế đối đầu gần đây cho thấy đội khách vẫn đủ sức tạo ra khó khăn. Kết quả trận đấu sẽ phụ thuộc vào việc đội chủ nhà có duy trì được sự ổn định hay không.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Werder Bremen · 1 thắng 2 hòa Borussia Mönchengladbach · 2 thắng Werder Bremen 1 - 1 Borussia Mönchengladbach Hòa Borussia Mönchengladbach 0 - 4 Werder Bremen WB Werder Bremen 2 - 4 Borussia Mönchengladbach BM Borussia Mönchengladbach 4 - 1 Werder Bremen BM Werder Bremen 2 - 2 Borussia Monchengladbach Hòa

Werder Bremen 5 trận gần nhất T B T B T 10 Trận 5-3-2 T-H-B 21 Ghi (TB 2.1) 15 Thủng lưới Borussia Mönchengladbach 5 trận gần nhất B T B H T 10 Trận 1-1-8 T-H-B 12 Ghi (TB 1.2) 26 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Borussia Dortmund 10 7 3 0 +10 24 T T H T H 2 Bayern München 10 6 4 0 +20 22 H T H T T 3 SC Freiburg 10 7 1 2 +11 22 T T T B B … 5 Bayer Leverkusen 10 6 1 3 +7 19 T T B B T 6 Werder Bremen 10 5 3 2 +6 18 T B T T H 7 Eintracht Frankfurt 10 4 3 3 -4 15 T H T B T … 17 Union Berlin 10 1 4 5 -18 7 B B H H H 18 Borussia Mönchengladbach 10 1 1 8 -14 4 B B H T B

Tình hình lực lượng Werder Bremen ✚ F. Agu (Calf Injury) ✚ S. Alvero (Calf Injury) ✚ M. Grull (Calf Injury) ✚ S. Musah (Muscle Injury) ✚ M. N'Diaye (Groin Injury) ✚ J. Stage (Muscle Injury) ✚ K. Topp (Knee Injury) ✚ J. Njinmah (Muscle Injury) Borussia Mönchengladbach ✚ D. Hashioka (Injury) ✚ E. Leopold (Knee Injury) ✚ J. Leszczynski (Knee Injury) ✚ L. Ullrich (Broken collarbone) ✚ R. Hack (Muscle Injury)