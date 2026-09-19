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Nhận định Werder Bremen vs FC Augsburg: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu

Văn Thể19/09/2026 15:37

Werder Bremen nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón FC Augsburg đang có phong độ cao tại Weser-Stadion, tạo nên màn so tài chiến thuật đáng chú ý.

Werder Bremen bước vào cuộc tiếp đón FC Augsburg với mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng đang diễn ra vô cùng sít sao. Màn so tài diễn ra vào lúc 20:30 ngày 19/09/2026 trên sân vận động Weser-Stadion hứa hẹn sẽ mang đến những toan tính chiến thuật chặt chẽ giữa hai đội bóng mang tâm thế hoàn toàn trái ngược.

Khác biệt phong độ và vị thế trên bảng xếp hạng

Đội chủ nhà Werder Bremen hiện đứng ở vị trí thứ 10 với 4 điểm tích lũy được. Nhìn vào bức tranh phong độ gần đây, Werder Bremen trải qua chuỗi trận có phần trồi sụt khi lần lượt nhận 1 trận thua, giành 1 chiến thắng và hòa 1 trận trong 3 lần ra sân gần nhất. Dù vậy, khoảng cách về mặt điểm số trên bảng xếp hạng vẫn mở ra cơ hội lớn để thầy trò đội bóng áo xanh tiếp cận nhóm dẫn đầu nếu biết tận dụng tối đa lợi thế sân nhà.

Ở chiều ngược lại, FC Augsburg đang thể hiện sự ổn định đáng kể để chiếm lĩnh vị trí thứ 4 với 7 điểm. Phong độ của đội khách thể hiện rõ sự thăng hoa với thành tích bất bại trong 3 trận gần nhất, bao gồm 2 chiến thắng liên tiếp trước khi có thêm 1 trận hòa. Sự tự tin cùng khả năng duy trì nhịp độ thi đấu ổn định đang biến FC Augsburg trở thành thử thách không hề đơn giản đối với bất kỳ đối thủ nào.

Tương quan cân bằng từ thành tích đối đầu

Lịch sử chạm trán gần đây giữa hai câu lạc bộ cho thấy một thế trận giằng co quyết liệt. Trong 5 lần so tài gần nhất, FC Augsburg chiếm ưu thế nhẹ với 2 chiến thắng, trong khi Werder Bremen giành được 1 trận thắng và hai đội chia điểm ở 2 trận hòa. Những thông số này phản ánh sự tương đồng về trình độ chuyên môn, nơi không bên nào thực sự áp đảo hoàn toàn đối phương trong các lần đụng độ trực tiếp.

Tại Weser-Stadion, Werder Bremen chắc chắn sẽ ưu tiên việc thiết lập lại sự chắc chắn trong lối chơi nhằm hạn chế hưng phấn từ các mũi tấn công bên phía FC Augsburg. Với việc đối thủ đang có phong độ cao và giữ vị trí trong tốp 4, một thế trận chặt chẽ và chắt chiu từng cơ hội nhỏ sẽ là chìa khóa then chốt quyết định cục diện của trận đấu này.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Werder Bremen · 1 thắng2 hòaFC Augsburg · 2 thắng
02/05/2026
Werder Bremen
1 - 3
FC Augsburg
FA
20/12/2025
FC Augsburg
0 - 0
Werder Bremen
Hòa
19/01/2025
Werder Bremen
0 - 2
FC Augsburg
FA
24/08/2024
FC Augsburg
2 - 2
Werder Bremen
Hòa
27/04/2024
FC Augsburg
0 - 3
Werder Bremen
WB
Werder Bremen
5 trận gần nhất
HTBTB
3
Trận
1-1-1
T-H-B
5
Ghi (TB 1.7)
6
Thủng lưới
FC Augsburg
5 trận gần nhất
HTTTB
3
Trận
2-1-0
T-H-B
9
Ghi (TB 3.0)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Bayern München4310+1210TTHT
2SC Freiburg3300+99TTT
3Borussia Dortmund3300+69TTT
4FC Augsburg3210+67HTT
5RB Leipzig3201+66TBT
9Eintracht Frankfurt3111-14TBH
10Werder Bremen3111-14HTB
11FC Schalke 043111-14THB
Tình hình lực lượng
Werder Bremen
F. Agu (Calf Injury)
M. N'Diaye (Groin Injury)
J. Njinmah (Thigh Injury)
J. Stage (Muscle Injury)
K. Topp (Knee Injury)
S. Lynen (Hip Injury)
F. Agu (Calf Injury)
M. N'Diaye (Groin Injury)
FC Augsburg
T. Breithaupt (Injury)
A. Kade (Injury)
S. Mounie (Injury)
F. Sakar (Ankle Injury)
T. Schnitzer (Injury)
S. Suso (Muscle Injury)
T. Breithaupt (Injury)
A. Kade (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định Werder Bremen vs FC Augsburg: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu
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