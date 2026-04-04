Nhận định Werder Bremen vs RB Leipzig - Bundesliga Cuộc đối đầu tại Weserstadion diễn ra trong bối cảnh RB Leipzig cần củng cố vị trí top 4, trong khi Werder Bremen đối mặt khủng hoảng lực lượng với hàng loạt trụ cột vắng mặt.

Vào lúc 20h30 ngày 04/04/2026, sân vận động Weserstadion sẽ là nơi chứng kiến cuộc chạm trán giữa Werder Bremen và RB Leipzig trong khuôn khổ Bundesliga. Đây được dự báo là một trận đấu đầy khó khăn cho đội chủ nhà khi họ phải đối đầu với một đối thủ đang nằm trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

Hiện tại, RB Leipzig đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 50 điểm sau 27 vòng đấu. Đội khách đang duy trì phong độ khá ổn định để bảo vệ suất tham dự Champions League mùa tới. Ngược lại, Werder Bremen đang xếp ở vị trí thứ 14 với 28 điểm, chỉ cách nhóm nguy hiểm một khoảng cách không quá an toàn.

Đội Vị trí Điểm Phong độ RB Leipzig 4 50 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1 Werder Bremen 14 28 Thắng 3, Thua 2

Phân tích phong độ và thống kê

Werder Bremen: Nỗi lo từ hàng thủ

Đội chủ nhà Werder Bremen bước vào trận đấu này với thành tích thắng 7, hòa 7 và thua 13 sau 27 trận đã đấu. Tại sân nhà Weserstadion, họ cũng chỉ giành được 4 chiến thắng trong tổng số 13 lần đón khách. Hiệu số bàn thắng bại của đội bóng này hiện là -17, với trung bình 1.7 bàn thua mỗi trận. Điểm yếu nơi hàng phòng ngự sẽ là bài toán khó giải cho ban huấn luyện trước sức tấn công mạnh mẽ của Leipzig.

RB Leipzig: Sức mạnh tấn công vượt trội

RB Leipzig đang sở hữu hàng công hiệu quả với 53 bàn thắng sau 27 trận (trung bình 2.0 bàn/trận). Trong 5 trận gần nhất, đội khách đã giành được 3 chiến thắng, cho thấy sự ổn định cần thiết. Trên sân khách, họ cũng đã có được 6 chiến thắng và 3 trận hòa, chứng minh bản lĩnh khi thi đấu xa nhà.

Lịch sử đối đầu: Lợi thế nghiêng về Leipzig

Nhìn vào lịch sử đối đầu gần đây, RB Leipzig hoàn toàn chiếm ưu thế. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Werder Bremen chưa biết mùi chiến thắng trước đối thủ này:

23/11/2025: RB Leipzig 2 - 0 Werder Bremen

10/05/2025: Werder Bremen 0 - 0 RB Leipzig

12/01/2025: RB Leipzig 4 - 2 Werder Bremen

11/05/2024: RB Leipzig 1 - 1 Werder Bremen

20/12/2023: Werder Bremen 1 - 1 RB Leipzig

Thành tích cụ thể là RB Leipzig thắng 2 trận và hai đội hòa nhau 3 trận.

Tình hình lực lượng: Khủng hoảng nhân sự tại Weserstadion

Werder Bremen đang đối mặt với bài toán nhân sự cực kỳ nan giải khi danh sách chấn thương kéo dài. Những cái tên quan trọng như W. Adeh, V. Boniface, A. Pieper, K. Topp và M. Weiser đều vắng mặt vì các chấn thương đầu gối. Bên cạnh đó, N. Stark và M. Wober cũng không thể ra sân do gặp vấn đề về cơ.

Về phía RB Leipzig, đội khách cũng thiếu vắng một vài cầu thủ như V. Gebel (chấn thương đầu gối), B. Gruda (chấn thương cơ) và S. Sani (chấn thương hông), nhưng chiều sâu đội hình của họ vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với chủ nhà.

Nhận định trận đấu

Với sự chênh lệch lớn về vị trí bảng xếp hạng và tình hình lực lượng, RB Leipzig được dự đoán sẽ có nhiều cơ hội giành điểm tại Weserstadion. Khả năng đội khách giành trọn 3 điểm hoặc ít nhất là một trận hòa là rất cao. Tỷ lệ dự đoán cho thấy có đến 90% khả năng RB Leipzig sẽ không thua trong trận đấu này.

Cập nhật đội hình lúc 20:01 04/04/2026

Đội hình chính thức

Werder Bremen

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Daniel Thioune

Đội hình xuất phát:

30. Mio Backhaus (G)

27. Felix Agu (D)

5. Amos Pieper (D)

32. Marco Friedl (D)

2. Olivier Deman (D)

14. Senne Lynen (M)

10. Leonardo Bittencourt (M)

17. Marco Grüll (M)

20. Romano Schmid (M)

18. Cameron Puertas (M)

11. Justin Njinmah (F)

Dự bị:

29. Salim Musah

33. Mick Schmetgens

7. Samuel Mbangula

25. Markus Kolke

23. Isaac Schmidt

24. Patrice Čović

19. Jovan Milošević

3. Yukinari Sugawara

RB Leipzig

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Ole Werner

Đội hình xuất phát:

26. Maarten Vandevoordt (G)

17. Ridle Baku (D)

4. Willi Orbán (D)

23. Castello Lukeba (D)

22. David Raum (D)

24. Xaver Schlager (M)

13. Nicolas Seiwald (M)

14. Christoph Baumgartner (M)

49. Yan Diomande (F)

40. Rômulo (F)

7. Antonio Nusa (F)

Dự bị: