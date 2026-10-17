Nhận định Werder Bremen vs SC Paderborn 07: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Werder Bremen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp SC Paderborn 07 lúc 20h30 ngày 17/10/2026 tại Weser-Stadion, với lợi thế rõ rệt về điểm số và phong độ.

Werder Bremen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và cuộc tiếp đón SC Paderborn 07 tại Weser-Stadion lúc 20h30 ngày 17/10/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế. Đứng hạng 7 với 8 điểm, Werder Bremen đối đầu đội bóng đang ở hạng 15 với 4 điểm.

Werder Bremen giữ vị trí tốp đầu

Hạng 7 và 8 điểm là nền tảng giúp Werder Bremen đứng gần nhóm trên của bảng xếp hạng. Khoảng cách với SC Paderborn 07 là 4 điểm và 8 bậc, một chênh lệch đáng kể ở giai đoạn đầu mùa. Trận này vì thế là dịp để đội chủ nhà tận dụng lợi thế sân nhà, duy trì vị trí trong cuộc đua tốp đầu.

Phong độ: Werder Bremen ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Werder Bremen thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Họ chỉ thua một trong năm lần ra sân. Trận gần nhất của đội là một trận hòa, trước đó là một thất bại.

Trong khi đó, SC Paderborn 07 thắng 2, thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đội khách thua ở trận vừa qua, sau chuỗi hai chiến thắng liên tiếp. Trước chuỗi thắng ấy, họ cũng có hai trận thua. Phong độ này cho thấy SC Paderborn 07 chưa thể giữ được sự đều tay.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Qua 5 lần gặp nhau gần nhất, Werder Bremen thắng 2, hòa 2 và thua 1. SC Paderborn 07 chỉ thắng một lần. Xu hướng này cho thấy Werder Bremen thường không thua khi chạm trán đối thủ, một điểm cộng về mặt tâm lý trước trận đấu.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với vị thế cao hơn và lợi thế sân nhà, Werder Bremen nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Điều đội chủ nhà cần là sự chắc chắn, nhất là khi họ chưa tìm được mạch thắng liên tiếp gần đây. Hai trận hòa trong 5 trận gần nhất cho thấy Werder Bremen vẫn còn dư địa để cải thiện hiệu quả ở những thời điểm quyết định.

Ở chiều ngược lại, SC Paderborn 07 cần sớm lấy lại sự ổn định sau trận thua gần nhất. Nếu giữ được kỷ luật và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi, đội khách vẫn có thể gây khó khăn cho chủ nhà. Tuy vậy, với 4 điểm và vị trí thứ 15, họ đang chịu nhiều áp lực hơn.

Nhận định

Mọi chỉ số đều ủng hộ Werder Bremen: vị trí cao hơn, điểm số nhiều hơn, phong độ ổn định hơn và thành tích đối đầu tích cực. Đội chủ nhà đang có điều kiện thuận lợi để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. SC Paderborn 07 phải thể hiện nhiều hơn mới có thể làm thay đổi xu hướng ấy tại Weser-Stadion.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Werder Bremen · 2 thắng 2 hòa SC Paderborn 07 · 1 thắng Werder Bremen 2 - 2 SC Paderborn 07 Hòa SC Paderborn 07 0 - 1 Werder Bremen WB SC Paderborn 07 2 - 2 Werder Bremen Hòa SC Paderborn 07 3 - 4 Werder Bremen WB Werder Bremen 1 - 4 SC Paderborn 07 SP0

Werder Bremen 5 trận gần nhất H B T H T 5 Trận 2-2-1 T-H-B 10 Ghi (TB 2.0) 10 Thủng lưới SC Paderborn 07 5 trận gần nhất B T T B B 5 Trận 1-1-3 T-H-B 3 Ghi (TB 0.6) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 SC Freiburg 5 4 1 0 +10 13 T H T T T 2 Borussia Dortmund 5 4 1 0 +7 13 H T T T T 3 Bayern München 5 3 2 0 +12 11 H T T H T … 6 FC Augsburg 5 2 2 1 +5 8 H B H T T 7 Werder Bremen 5 2 2 1 0 8 H T H T B 8 Eintracht Frankfurt 6 2 2 2 -6 8 T B H T B … 14 FC Schalke 04 5 1 2 2 -2 5 B H T H B 15 SC Paderborn 07 5 1 1 3 -4 4 B T B B H 16 Union Berlin 5 1 1 3 -12 4 T B B B H …

Tình hình lực lượng Werder Bremen ✚ F. Agu (Calf Injury) ✚ S. Alvero (Calf Injury) ✚ S. Lynen (Hip Injury) ✚ S. Musah (Muscle Injury) ✚ M. N'Diaye (Groin Injury) ✚ J. Njinmah (Thigh Injury) ✚ J. Stage (Muscle Injury) ✚ K. Topp (Knee Injury) SC Paderborn 07 ✚ N. Awortwie-Grant (Knee Injury) ✚ T. Gayret (Knee Injury) ✚ S. Klaas (Muscle Injury) ✚ N. Awortwie-Grant (Knee Injury) ✚ T. Gayret (Knee Injury) ✚ S. Klaas (Muscle Injury)